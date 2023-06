Récord de asistencia para culminar las Hogueras de Alicante 2023. El sábado 24, día de San Juan, se ha coronado como el día con más afluencia de gente desde el inicio de las fiestas. Durante toda la jornada se ha visto una imagen única: todas las terrazas del centro de la ciudad estaban ocupadas, los hoteles indicaban el aforo completo y en momentos señalados como la última mascletà de Luceros.

De esta forma se afrontaba el día grande de la Fiesta con muy buenas noticias para el sector turístico alicantino, que congregaba una numerosa presencia de extranjeros y de ciudadanos locales, pero con algunos desbarajustes que ensuciaron esta asistencia sin precedentes: gran congregación de personas que buscaban conseguir un taxi sin éxito y enormes retenciones de tráfico a los alrededores del punto neurálgico de las Hogueras.

El éxito del pasado año parecía indicar el regreso por todo lo alto de la fiesta grande alicantina, pero lo sucedido este año permite confirmar que estos datos no tienen nada que ver con un simple periodo estival postpandemia. De esta forma, la ciudad ha registrado diariamente un promedio de 1,5 millones de personas según fuentes del Ayuntamiento, siendo más visible este éxito durante el día grande de las Hogueras.

Y es que el último día de la Fiesta ha sido muy beneficioso para los locales de restauración cercanos a las principales vías del centro de la ciudad. Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), cataloga este día como "especial" debido a que las personas "adelantan sus cenas y cierran las reservas para las nueve de la noche como muy tarde para poder ver la cremà". Esto hace, según Córdoba, que se acumule "todo el trabajo en pocas horas", puesto que a partir de las once y media ya se deja de trabajar.

No obstante, también pone el foco en el ajetreo que ha tenido todo el personal del sector "debido al problema que existe con la falta de trabajadores". Una de las demandas que más ha esgrimido el sector de la restauración ha provocado "tener que hacer tetris con los horarios y doblar turnos para poder dar servicio a las personas que quieren disfrutrar de estas fiestas".

En los hoteles y apartamentos turísticos también se ha hecho patente la gran afluencia durante el día grande de las Hogueras. El presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), Luis Castillo, comenta que "las reservas de última hora han conseguido que se pueda hablar de un lleno técnico en los hoteles más grandes de la ciudad para esta cremà, contando por descontado que los pequeños llevan semanas sin habitaciones disponibles".

Victoria Puche, directora general de Hosbec, comenta que esta última jornada de Hogueras "responde a parámetros especiales". "En un momento en el que la gente todavía no ha empezado a organizar del todo sus vacaciones, de no ser por la cremà no tendríamos este lleno técnico del 98%", añade Puche. Esta tendencia positiva de la que goza la ciudad, argumenta, se dejaría ver "a partir del 5 de julio, aunque de un tiempo para acá se ha invertido un poco esa tendencia, encontrándonos con meses como septiembre o incluso la primera quincena de octubre con fuerte índice vacacional".

En cambio, las cifras no son tan prometedoras para el sector del ocio, que denuncia "competencia desleal" por parte de las barracas, que ponen música por las tardes pese a que no lo tienen permitido. El presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio (Alroa), Francisco Javier Galdeano, comenta que mientras el sector de la restauración está encantado con el nivel de turismo generado en estas Hogueras, el ocio tradicional reclama que "los racós externos se saltan a la torera la prohibición de música por las tardes" mientras que a ellos se les mira con lupa en todo momento.

Además, considera que esto es aún más perjudicial porque la noche de la cremà ha coincidido en un sábado festivo. "Siempre hemos defendido el cumplimiento de las normas, y ahora no va a ser diferente. Si hay que cambiar la norma, que cambie, pero no puede ser que haya una prohibición que la gente se salte y el Ayuntamiento no haga nada para remediarlo", añade Galdeano.

Esto responde a una situación en la que las principales calles del centro de la ciudad estaban a rebosar. Desde colas para pillar una mesa en la terraza hasta pedir la vez para conseguir un taxi en la parada de la estación de tren Alicante-Terminal, el colapso generalizado ha provocado que muchos taxistas como Jose criticasen el elevado número de calles cortadas por la implantación de "innumerables barracas" en vías importantes. "No puede ser que una ciudad como Alicante esté tan poco preparada en temas de movilidad con atascos que nos impiden llegar a las decenas de personas que están en la parada esperando conseguir un taxi".