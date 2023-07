Más lío por el sufragio universal. La propuesta del equipo de Toñi Martín-Zarco, comprendida en la premisa de un voto por foguerer/barraquer, está siendo la principal pugna entre las dos candidaturas que buscan conseguir la presidencia de la Federació de Fogueres.

Así, David Olivares ha salido a la defensiva tras unas declaraciones de la candidatura rival donde se aseguraba que Futur (la candidatura que lidera el propio Olivares) quería "mantener un modelo tradicional" al calificar el sufragio universal de "jurídicamente imposible".

Respecto a esto, el equipo de Olivares alega que su candidatura "no está interesada en mantener ningún modelo tradicional, al contrario, promueve la participación de los festeros y está abierta a escuchar en todo momento lo que los foguerers y barraquers tienen que decir sobre la Fiesta, y no solo para el momento puntual de la elección del presidente de la Federació". No obstante, ponen en cuestión la legalidad del sufragio universal porque entienden que "no tiene encaje en el ordenamiento jurídico actual".

Para ello, se apoyan en la forma jurídica de la Fiesta para declarar que se trata "de una Federació de Asociaciones fogueres y de Asociaciones barraques" y que la Ley de Asociaciones de la Comunidad Valenciana establece que “las asociaciones pueden unirse en federaciones”. En este sentido, al no mencionar más entidades jurídicas, el equipo de Olivares interpreta que solo las asociaciones pueden ser miembros de una Federación. "En consecuencia, no tiene encaje en el ordenamiento jurídico actual que una Federación esté compuesta por personas físicas, y por tanto no cabe el sufragio universal, que significaría que personas que no son asociados de la Federación tendrían derecho a voto, en lugar de los verdaderos asociados que son las Asociaciones Fogueres y las Asociaciones Barraques", alegan.

Indagando más en el tema, acusan de forma directa a Toñi Martín-Zarco de saber que era inviable la propuesta, pese a prometerla en su campaña: "Nos llama poderosamente la atención que, siendo la candidata presidenta de la Federació de Fogueres en enero de 2020 y en enero de 2023, aprobara varias modificaciones de los Estatutos de la Federació, que en ambos casos afectaban al proceso electoral, y en ninguna de las dos ocasiones, teniendo la oportunidad de plantearlo a la Asamblea, lo hiciera". Finalizan manifestando que, "tal vez, en aquellas ocasiones, no se incluyó esta propuesta porque los asesores jurídicos de la Federació le dijeron que era inviable".

La cuestión del sufragio universal ha sido la promesa que ha enfrentado directamente a ambas candidaturas pese a que, a priori, pudiese parecer que su principal diferencia recaería en el cambio de calendario propuesto por la candidatura de Olivares.