«Me acordaré siempre del momento en el que sonó mi nombre en la Elección»

Martina Lloret tiene 11 años y estudia 6º de Primaria en el CEU Jesús María. Entre sus aficiones, está el fútbol, el voleibol, leer, bailar y pintar. Fue dama infantil en su hoguera en los años 2019, 2020 y 2021, además de belleza en 2023.

¿Cómo han sido estos meses desde que fuiste nombrada Bellea del Foc Infantil?

Hemos tenido actos casi todos los días, así que lo estamos pasando muy bien y hemos aprovechado para conocernos, hacer piña y disfrutar de todos los momentos. También hemos podido conocer más a la Federació de les Fogueres de Sant Joan, que siempre nos cuidan. Nos lo estamos pasando genial, todas esperamos que estas sean las mejores Hogueras de nuestras vidas.

¿Cómo se lo ha tomado tu familia?

En el momento en el que sonó mi nombre en la plaza de toros, mi familia no se lo podía creer. Para ellos, igual que para mí, fue un momento muy especial. Actualmente, están todos súper ilusionados y algunos aún asimilándolo. Están viviendo todos los momentos a mi lado, apoyándome y aconsejándome en todo.

no me quiero perder nada, estoy disfrutando muchísimo

¿Qué significa para ti representar a todos los niños y niñas de la festa alicantina?

Me hace mucha ilusión representar a todas mis compañeras porque podía haber sido cualquiera de ellas. Para mí es un cargo que requiere mucha responsabilidad, así como mucha pasión por la fiesta, que es lo que quiero transmitir. Es todo un honor, ya que formo parte de las Hogueras desde que nací, y me hace mucha ilusión ser la representante infantil de las fiestas de Alicante.

¿Está siendo cómo esperabas?

Me estoy dejando llevar y estoy disfrutando muchísimo. Este cargo solo dura un año y no me quiero perder nada.

La Bellea del Foc infantil se siente muy contenta de compartir este sueño que, desde pequeñas, todas tenían. / Alex Domínguez

¿De qué forma estás compaginando las clases con los actos?

La Federació de les Fogueres de Sant Joan organiza el calendario intentando que no me coincida con horario escolar. Los días que falto o tengo que salir antes, los profesores me envían los deberes para hacerlos en casa y poder estar al día. Con organización, todo se puede hacer.

¿Qué acto es más emocionante para ti?

Tanto la Elección como la Proclamación han sido muy emocionantes. De cara a los días más grandes de la festa, esperaba con muchísimas ganas el Pregón, para poder decirle a todo Alicante «Ja estem en Fogueres».

¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta la fecha como Bellea del Foc Infantil?

Me acordaré toda la vida del momento en el que sonó mi nombre en la Elección. No obstante, el día de la Proclamación, desde que empecé a andar por el pasillo del Teatro Principal, me emocioné mucho. El Alcalde me impuso la banda, David me dio el ramo y me secó las lágrimas, y mi hermano me puso el cojín, son momentos que no voy a olvidar nunca.

Martina esperaba con muchas ganas el Pregón para poder decirle a Alicante «Ja estem en Fogueres». / Alex Domínguez

¿Qué tal la relación con tus compañeras? ¿Qué destacarías de cada una de ellas?

Conocía a todas mis amigas, las Damas, desde la etapa de candidatas. Juntas hemos formado un gran equipo. Estamos compartiendo un sueño que, desde pequeñas, todas teníamos. Laia, la peque del grupo, siempre nos hace reír; Daniela es muy divertida; Isabella es muy cariñosa; Edurne es encantadora; Sofía es muy simpática; Carla es muy extrovertida. Somos un grupo muy marchoso.

¿Y con Alba? ¿Habéis hecho piña?

He tenido muchísima suerte de que Alba sea la Bellesa del Foc. Es dulce, cariñosa, muy amable, muy lista y siempre me cuida. La mejor compañera para este gran viaje. Hemos hecho la piña más bonita y fuerte del mundo, y la quiero un montón.