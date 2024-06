«Este año es un regalo para mí y lo voy a exprimir»

Alba Muñoz, de 26 años, estudia el grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Catalunya y es técnico de procesos en una empresa alicantina. La sucesora de Belén Mora es festera desde su nacimiento y ha ostentado los cargos de dama infantil en 2006, dama en 2015 y belleza en 2023. Todos ellos en la misma comisión: Florida Portazgo.

¿Qué sentiste al escuchar tu nombre como nueva Bellea del Foc?

Fue increíble. En ese momento no podía creer que fuera mi nombre el que resonara en nuestra plaza de toros, fue una mezcla entre emoción, ilusión y felicidad absoluta.

¿Has soñado siempre con ser Bellea del Foc d’Alacant?

Ostentar este cargo es el sueño de toda niña amante de nuestras fiestas.

He admirado toda mi vida a la figura de la Bellea del Foc, así que tener la suerte de poder vivirlo en primera persona es un sueño cumplido, completamente mágico. Lo afronto con toda la responsabilidad y pasión que siento por las Hogueras.

Es emocionante recibir el cariño de la gente, la pasión de los alicantinos en forma de gestos y miradas cómplices.

Aprender de la festa mes fermosa, y poder descubrir los entresijos y el gran trabajo que existe detrás les foguerers y barraquers es lo más gratificante. Todo esto me enriquece como festera.

Ser belleza de mi hoguera ha sido un auténtico privilegio. He disfrutado muchísimo representando a mi barrio, el que me ha visto nacer y crecer. No obstante, en estos primeros meses como Bellea del Foc he podido comprobar que la cantidad de actos se ha multiplicado. Ahora asumo la responsabilidad de representar no solamente a mi barrio, sino a toda la ciudad.

La Bellea del Foc reconoce vivir con especial ilusión el momento de la Plantà. / Alex Domínguez

¿Qué son para ti las Hogueras?

Para mí, ser foguerer es un sentimiento, una pasión y una forma de vida.

Nuestra fiesta la vivimos los 365 días del año, es por ello que puedo decir que he crecido y me he formado como persona de la mano de las Hogueras. Es mi segunda familia.

Dicen que una belleza no puede ser sin sus damas, ¿qué significan ellas para ti?

Completamente de acuerdo. El papel de las damas es necesario para una belleza y un pilar fundamental para el mundo de las fiestas.

Para mí, son, sin duda, amistad y complicidad. Mi gran apoyo.

¿Cómo las definirías?

Son festeras de los pies a la cabeza, con todo lo que ello conlleva. Mujeres alegres, cercanas, extrovertidas y generosas, personas impresionantes. Son mi gran suerte.

¿Qué es lo que más te gusta de Martina Lloret, tu Bellea del Foc infantil?

Martina es especial. Desde el primer momento tuve una gran conexión con ella. Ver la fiesta a través de sus ojos es precioso. Su inocencia y curiosidad me apasionan, es lo que más me gusta de ella. No podría estar más agradecida de vivir este año de su mano.

De estos primeros meses, ¿cuál dirías que es la anécdota más divertida?

En el primer acto, al día siguiente de ser elegidas, hablaban de la Bellea y damas del foc y nosotras, aún sin haberlo podido asimilar, observábamos alrededor como si de otras personas se tratasen. Era muy divertido mirarnos y decir «¡Qué somos nosotras!».

Alba se siente afortunada de poder compartir este año con sus damas: «son festeras de los pies a la cabeza». / Alex Domínguez

Llegan los días más grandes de Alicante, ¿cómo se esperan las de 2024?

Esperamos nuestros días grandes con muchísima ilusión. Este año es un regalo para nosotras, por ello queremos disfrutar y exprimirlo al máximo. Nos encantaría estar en cada uno de los distritos, compartiendo experiencias con los foguerers y barraquers, es lo que nos apasiona y enriquece a cada una de nosotras.

Ya se respira ambiente de fiesta en las calles de Alicante y estoy segura que serán las mejores Hogueras de nuestras vidas.

¿Qué acto dirías que es el que más te emociona?

Para mí, el acto más emocionante es, sin duda alguna, la Plantà. No me cansaré nunca de decirlo, ya que es el inicio de nuestros días más bonitos.

Ver cómo tu hoguera coge forma es el momento que esperamos durante todo el año. Es por ello que estoy deseando recibir las primeras piezas de la Hoguera Oficial, arropada de todos los alicantinos, en nuestro ayuntamiento.

¿Cuál es el mensaje que te gustaría transmitir a la ciudad durante las Hogueras?

Me gustaría transmitir a todos los alicantinos y visitantes la pasión que sentimos los que somos foguerers y barraquers. Invito a todos a que se dejen llevar por nuestra fiesta, por la música y la polvora, que se animen a formar parte de una comisión, para que las Hogueras les envuelvan con su magia.

¿Cómo mejorarías las Hogueras, si es que se puede?

Considero que nuestras fiestas han sabido adaptarse a las diferentes circunstancias y épocas, por ello, me parece fundamental la promoción tanto de la fiesta como de la ciudad, dentro y fuera de nuestro país, como ya tiene previsto nuestro presidente, para engrandecerlas y mejorarlas.