«El gremio trabaja por conseguir la ‘ciudad de la escenografía’»

¿Cuál es el proceso de creación de una foguera desde 0?

La foguera pasa por un proceso bastante complejo y creativo hasta llegar a su ejecución final en el taller. Lo primero que realizamos son esbozos previos de ideas que nos van dando vueltas por la cabeza. Una vez hemos conseguido el boceto en cuestión, nos queda el proceso, ahora 3D, de la maqueta. Se suelen utilizar programas de diseño 3D para que el artista pueda modelar, escalar e ir adaptando el proyecto con cierta «comodidad». Estos programas de diseño han sido una herramienta fundamental para el desarrollo de un proceso más eficaz en cuanto a detalle, afinación y aproximación al boceto original y ha supuesto un gran cambio en los talleres de los artistas, de hecho y por ahondar en este proceso, ha sido necesario y a través de la Diputación de Alicante, crear programas formativos específicos para conseguir que los miembros del gremio de todas las generaciones, fuéramos capaces de sumergirnos en este mundo tan apasionante del diseño por ordenador. Una vez tenemos el diseño 3D, comenzamos el proceso de elaborar mediante maquinas de fresado CNC, la foguera en cuestión y de ahí continua con el proceso habitual de acabado, estructura de madera, empapelado, gotelé, lijado y finalmente el color.

¿Cómo se han afrontado los presupuestos de 2024?

Nosotros tenemos que hilar muy fino ya que a los presupuestos con los que trabajamos hay que incluir otro factor que es el aumento imparable de precios de materiales con los que trabajamos, que producen un verdadero quebradero de cabeza para los artistas que intentamos exprimir al máximo el presupuesto del que disponemos.

¿Cómo ha afectado la subida de presupuesto de las hogueras de categoría Especial a los monumentos de este año?

La categoría Especial es una categoría más del resto, con lo que la subida o no de presupuestos habrá afectado del mismo modo a unas que a otras. Esta claro que recae en ellas la atención mayoritaria del público, pero la diferencia con el resto no es otra sino más presupuesto y más volumen que las demás, con el mérito que ello tiene, por supuesto, conseguir para una comisión que su foguera plante en categoría Especial, al igual que para un artista foguerer, significa exponer su trabajo en la máxima categoría.

Cada vez las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están más en auge en todos los sectores de nuestra sociedad. ¿El gremio de artistas ha incorporado este año alguna herramienta o nueva tecnología para la creación de sus obras?

El gremio de artistas de Hogueras de Alicante junto a la Diputación de Alicante llevan años trabajando para incorporar a los y las artistas el conocimiento y formación necesarios para que nuestro colectivo esté a la cabeza en cuanto a necesidades básicas de nuevas tecnologías que a fin de cuentas, si dependiéramos de gastar en diseñadores gráficos, escultores 3D, tendríamos que ajustarnos más si cabe, en los ya ajustados presupuestos con los que contamos.

¿Existe alguna iniciativa para fomentar la conciencia ambiental entre los artistas y la comunidad durante las Hogueras de Alicante?

Tenemos que ser conscientes que los artistas en tema medioambiental y de desechos, tenemos que regirnos por las normativas vigentes para nuestro sector. Una foguera es un producto destinado a su combustión, por lo tanto, no hay material de combustión limpia, aunque tenemos claro que intentamos utilizar la mayor cantidad posible de productos limpios que existen en el mercado. Es un debate muy completo este, ya que de alguna manera para nosotros, los artistas, nos supone una carga extra la de también intentar que las cremás sean mas respetuosas y creemos que materiales más nobles como la madera no son contaminantes, y si lo son también, como digo igual que cualquier otro que arde. Es un tema muy delicado y a la vez nos preocupa, claro que sí.

Nosotros solamente cumplimos la misión de trasladar arte volumétrico a los materiales que hay en el mercado. Ojalá fuéramos ingenieros químicos y poder crear nuestros propios materiales, pero en este caso, funcionamos con las especificaciones de los fabricantes de productos que nos suministran, es por ello labor de proveedores la de saber en qué condiciones sostenibles están realizados sus productos.

El maestro mayor pide oportunidades para los grandes artistas que tiene el gremio. / Pilar Cortés

¿Cómo serán los ninots que veremos este año por las calles de Alicante? ¿Cuál es la temática que más abunda?

Pues ya hemos podido ver un ejemplo en la exposición del Ninot. Propuestas artísticas y creativas de alto nivel, sobresaliente diría yo, aunque descafeinadas en crítica. Creo que el mensaje crítico satírico se ha diluido y en parte es por el ritmo de vida que llevamos las personas, donde a cualquier hora y en cualquier lugar encontramos crítica, memes y chistes fáciles en redes sociales y apps, es por ellos que, creo, la foguera ha evolucionado a otra dimensión artística donde la crítica tiene menos cabida que antes, donde no existía la información en tiempo real que ahora si hay. Estamos viviendo en una sociedad muy crítica con todo, prueba de ello es entrar a cualquier red social y leer comentarios, pues una foguera era eso, la red social donde se criticaban las cuestiones cuando no había esa posibilidad porque la tecnología no lo permitía. Prueba de ello son los múltiples premios que van aumentando año a año, para rescatar esa parte critica-satírica medio perdida. Por otro lado, el hecho de que haya un premio con dotación económica respecto a la crítica, por ejemplo, es muy positivo para incentivar el retorno de la misma.

Parece que el proyecto de «Ciudad del Cartón» está en stand-by, ¿qué supondría para el gremio que prosperara la propuesta?

¿La «Ciudad del Cartón»? ¿Eso que es?...El gremio trabaja por conseguir la «ciudad de la escenografía» ese es nuestro futuro ahora, con el retorno de la Ciudad de la Luz, los artistas de hogueras ofrecemos nuestro talento y talleres para la demanda cinéfila de desarrollo de decorados, escenografía etc., para la que SI sería necesaria una infraestructura, si queremos que este trabajo se quede en Alicante y no venga, también, importado de otras ciudades.

¿Qué reivindicaciones haría para mejorar la calidad del trabajo dentro y fuera de los talleres?

Más que reivindicar, permítame dirigirme al lector. Los artistas del gremio de Alicante llevamos estigmatizados muchos años por errores cometidos, como todos saben. Plantamos muchas más fallas ya que hogueras y tenemos un palmarés de premios acumulados impresionante. Todos y todas los artistas del gremio que plantaron en las pasadas fallas, obtuvimos premio, y eso habla mucho de nuestro trabajo. Por lo que pido oportunidad para los grandes artistas que tenemos en nuestro gremio.