¿Cómo se presentan tus primeras hogueras como presidente de la Federación de les Hogueras de San Juan?

Mis primeras Hogueras como presidente de la Federación de les Fogueres de Sant Joan se presentan con mucha ilusión y responsabilidad. El objetivo principal es fortalecer el espíritu festivo que caracteriza a nuestras fiestas, asegurando que cada acto y actividad se desarrolle de la mejor manera posible. Hemos trabajado mucho en la planificación para garantizar que todos los detalles estén cuidados, desde la seguridad hasta la cultura. Además, queremos dar un impulso a la participación juvenil y fomentar la integración de nuevas generaciones en nuestras tradiciones. Estoy muy orgulloso de contar con el apoyo de un equipo comprometido. Hemos buscado innovar en algunos aspectos, respetando siempre nuestras tradiciones. Estas primeras Hogueras son una oportunidad para demostrar el trabajo y la pasión que ponemos en mantener viva nuestra fiesta y para hacer que cada alicantino, foguerer y barraquer se sienta orgulloso de les Fogueres de Sant Joan.

¿Has podido sentir el cariño de los foguerers y barraquers que apostaron por ti?

Sí, he podido sentir el cariño y el apoyo de los foguerers y barraquers que apostaron por mí. Desde el primer momento, han mostrado una gran confianza en mi liderazgo, lo que ha sido una fuente de motivación constante. Ver a tantos compañeros y amigos compartir su entusiasmo y compromiso ha reafirmado mi convicción de que juntos podemos hacer grandes cosas. El respaldo que he recibido se han manifestado en cada reunión, acto y actividad que hemos organizado. Esta energía positiva y el trabajo en equipo son fundamentales para el éxito de nuestras Hogueras. Estoy profundamente agradecido por este apoyo incondicional, que no solo me impulsa a seguir adelante, sino que también me animan a seguir trabajando y luchando por engrandecer nuestra fiesta.

¿Qué estrategias se han implementado para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes y espectadores durante estos días?

Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes y espectadores durante las Hogueras hemos implementado varias estrategias clave:

En primer lugar, hemos realizado una coordinación con las autoridades, trabajando estrechamente con las fuerzas de seguridad locales, bomberos y servicios de emergencia para establecer un plan integral de seguridad. También, nos hemos centrado en las medidas de prevención, instalando barreras y señalización adecuada para evitar accidentes, especialmente en áreas de alta concentración de personas y cerca de las hogueras. Además, hemos aumentado el número de puntos de asistencia médica para atender cualquier emergencia de salud rápidamente.

En cuanto a capacitación y concienciación desde la Federació de les Fogueres de Sant Joan, tanto para adultos como infantiles hemos lanzado cursos, charlas y ponencias para que los que disfrutamos de nuestra fiesta organizadores, voluntarios han recibido formación específica en manejo de multitudes, primeros auxilios y protocolos de emergencia. Donde insistieron en la concienciación sobre la importancia de seguir las normas de seguridad y cuidar el entorno.

Y, para evitar aglomeraciones, hemos establecido un control de aforo en los actos más concurridos, utilizando entradas anticipadas y sistemas de conteo de personas. Esto nos ayuda a mantener un ambiente seguro y cómodo para todos los asistentes. Estas medidas nos permiten reaccionar de manera rápida y eficiente ante cualquier situación imprevista. Y han sido diseñadas pensando en el bienestar de todos los que disfrutamos de la fiesta y de todos los visitantes, asegurando que les Fogueres de San Juan se celebren en un entorno seguro y agradable para todos.

¿Qué acciones se han llevado a cabo para promover el turismo y atraer a visitantes?

Para promover el turismo y atraer visitantes también hemos implementado diversas acciones estratégicas:

Por una parte, hemos establecido alianzas con agencias de viajes y operadores turísticos para ofrecer paquetes especiales que incluyen visitas guiadas, alojamiento y acceso a eventos destacados de las Hogueras. Esto facilita que turistas de diferentes partes del mundo puedan planificar su visita de manera cómoda y atractiva. Además, para ofrecer una experiencia más cómoda a los visitantes, hemos mejorado la infraestructura turística, como señalización en varios idiomas e información turística en puntos clave de la ciudad.

Para complementar las Hogueras hemos organizado una variedad de eventos culturales brindando a los turistas más razones para prolongar su estancia en la ciudad. Esto incluye certámenes, exposiciones y conciertos que destacan la riqueza cultural de Alicante.

Desde la Federación de les Fogueres de Sant Joan, junto a ambas belleses del foc hemos participado en ferias de turismo internacionales, como FITUR, para promocionar las Hogueras de San Juan directamente a profesionales del sector y potenciales visitantes. Estas ferias son una excelente plataforma para mostrar lo mejor de nuestras fiestas y atraer un mayor número de turistas. Por otro lado, hemos invitado a medios de comunicación nacionales e internacionales a cubrir las Hogueras, proporcionando acceso exclusivo y material promocional para que puedan difundir el evento ampliamente. Esto ha generado un impacto mediático significativo, atrayendo la atención de audiencias globales.

Se puede decir que estas acciones han sido fundamentales para posicionar las Hogueras como una Fiesta de Interés Internacional, destacando su singularidad y atrayendo a miles de visitantes que desean vivir esta experiencia única.

En una entrevista dijiste que «Alicante tiene que ser la catedral de la pólvora», ¿en qué consiste ese proyecto?

El proyecto «Alicante, la Catedral de la Pólvora» se centra en destacar y potenciar uno de los pilares fundamentales de nuestras Hogueras: el uso de la pólvora en nuestras tradiciones festivas. La pólvora es una parte esencial de nuestras fiestas, representada en los castillos de fuegos artificiales, las mascletás y las despertás, eventos que no solo son espectáculos visuales y auditivos, sino también expresiones culturales profundamente arraigadas en nuestra historia. Este proyecto busca convertir a Alicante en un referente internacional en el arte pirotécnico potenciación de las mascletás, par aumentar la frecuencia y magnitud, no solo durante las Hogueras sino a lo largo del año, atrayendo a los mejores pirotécnicos del mundo para que presenten sus creaciones aquí. Queremos que cada mascletà sea una muestra única de creatividad e innovación en el uso de la pólvora.

Por ello, hemos creado programas educativos y talleres sobre la historia y técnicas de la pirotecnia para fomentar el conocimiento y la apreciación de este arte entre las nuevas generaciones. Estos programas estarían dirigidos tanto a adultos como infantiles. Asimismo, la innovación es esencial así como invertir en nuevas tecnologías y métodos que mejoren la seguridad y eficiencia de los espectáculos pirotécnicos, garantizando que podamos disfrutar de la pólvora de manera segura y sostenible. Esto incluye la investigación en materiales menos contaminantes y métodos de despliegue más controlados. Y por supuesto, la promoción internacional es un punto clave, llevar la marca «Alicante, la Catedral de la Pólvora» a eventos y ferias de turismo y pirotecnia en todo el mundo, posicionando nuestra ciudad como un destino principal para aquellos que aprecian la pirotecnia y las tradiciones relacionadas con la pólvora.

Con estas iniciativas, buscamos no solo mantener, sino también elevar la tradición pirotécnica de Alicante, asegurando que siga siendo un componente vital y emocionante de nuestras Hogueras y un atractivo inigualable para visitantes de todo el mundo.

Tu equipo tiene la voluntad de que las Hogueras de Alicante sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿cómo va avanzando esta cuestión?

Sí, la declaración de las Hogueras de Alicante como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es un objetivo importante para nosotros. Hemos estado trabajando en este asunto, colaborando estrechamente con las autoridades locales, regionales y nacionales, así como con organizaciones internacionales pertinentes. Estamos optimistas sobre el proceso y confiamos en que nuestras Hogueras serán reconocidas como un tesoro cultural único a nivel mundial.

¿Cómo podrían las instituciones públicas y las empresas privadas ayudar a que las hogueras se vieran de otra manera?

Las instituciones públicas y las empresas privadas pueden desempeñar un papel clave en cambiar la percepción de las Hogueras de Alicante con apoyo financiero, las instituciones públicas y las empresas privadas pueden proporcionar financiamiento y patrocinio para la organización y promoción de las Hogueras, lo que ayudaría a mejorar su visibilidad y atractivo. En conjunto, el apoyo de las instituciones públicas y las empresas privadas puede contribuir significativamente a mejorar la percepción y el impacto de las Hogueras de Alicante tanto a nivel local como global.

¿Has recibido respuesta a la petición que le hiciste a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, para que eliminara el IVA con el objetivo de que distintos sectores empresariales colaboren con acciones de las hogueras?

Sí, el presidente ha mostrado su máximo compromiso con esta reivindicación que, según me dijo, reclamaremos de manera conjunta.

¿Por qué cree que se recordarán las Fiestas de este año?

Las fiestas de este año serán recordadas por la forma en que la Federació de les Fogueres de Sant Joan, superaron desafíos, demostrando su capacidad de adaptación y creatividad para mantener más viva que nunca nuestra Fiesta. La solidaridad y el apoyo son aspectos destacados, ya que con unión entre ciudadanos de Alicante, autoridades, foguerers, barraquers y empresas vamos hacer posible que estas hogueras sean recordadas durante muchos años, además, proporcionando una oportunidad para que se reconectara revitalizando así el espíritu festivo y la alegría compartida.