"Haremos un pequeño homenaje a la mascletà de toda la vida"

Es la primera mascletà de las Hogueras en el lugar más emblemático: la Plaza de los Luceros. El gerente de Pirotecnia Tamarit, Daniel Tamarit, detalla cómo se llevará a cabo el disparo en lo que será su cuarta participación en la historia de las Hogueras, ya que la empresa se creó en 2018. En esta ocasión, no competirán, ya que su participación oficial dentro del certamen está prevista para este sábado 22 de junio.

PREGUNTA: ¿Qué les supone iniciar el ciclo de mascletás en Luceros?

RESPUESTA: Aunque no sea una mascletà de concurso, siempre es bueno que se cuente con nosotros, aunque el disparo será más pequeño.

P: ¿Resta presión el hecho de que no entre en el concurso?

R: Sí, no es la misma responsabilidad sabiendo que no entrará, pero las ganas de que guste y de impresionar siguen estando, eso no cambia.

P: ¿Es una ventaja probar Luceros antes de la mascletà del sábado, que será de concurso oficial?

R: Lo vemos como una oportunidad de mostrar otra manera de hacer el fuego. Demuestra que nos podemos adaptar a cualquier tipo de situación y de evento.

P: ¿Qué tienen preparado para la mascletà?

R: La intención es hacer una mascletà más al estilo tradicional, sin tantos efectos digitales que ahora habitualmente se suelen utilizar. La del sábado sí que es un disparo más moderno. Mientras que este martes, haremos un pequeño homenaje a esa mascletà tradicional, a la que dijéramos se asimila a la que nos imaginamos cuando nos viene a la mente una de toda la vida.

P: ¿Cómo son las mascletás "de toda vida"?

R: Haremos tres fases aéreas, combinando diferentes efectos de descargas de trueno de distintas tonalidades de silbatos. Luego, introduciremos un pequeño efecto digital para enlazar esas fases aéreas con el cuerpo principal de la mascletà.

P: ¿Y habrá terremoto?

R: Finalizado el cuerpo principal de la mascletà, habrá dos partes de terremoto, una terrestre y otra aérea, la primera parte terrestre estará compuesta por tres fases y luego la segunda parte todo aéreo. Terminará con un golpe hermético de truenos.

P: ¿Qué sensaciones buscan generar en el público?

R: Buscamos que la sensación del público, pese a que la mascletà no sea de concurso, o tenga menos kilos de pólvora de lo habitual (70), sea de que ha visto un buen espectáculo. Es el primer día y la gente tiene muchas ganas. Aunque la mascletà, debido a las circunstancias, no sea lo que están acostumbrados, esperamos que vean una buena exhibición y queden contentos.

P: ¿Son exigentes los alicantinos?

R: Sí, en la Comunidad Valenciana, tanto en Alicante como en València y Castellón, la gente es muy exigente con los espectáculos de mascletás debido a la cultura y la tradición.

Calendario de las mascletás de 2024

Martes, 18 de junio. Mascletà (fuera de concurso). Pirotecnia Tamarit. Plaza de los Luceros. 14.00 horas.

Miércoles, 19 de junio. Mascletà (concurso oficial). Coeters Dragon. Plaza de los Luceros. 14.00 horas.

Jueves, 20 de junio. Mascletà (concurso oficial). Pirotecnia Ferrández. Plaza de los Luceros. 14.00 horas.

Viernes, 21 de junio. Mascletà (concurso oficial). Pirotecnia Turis. Plaza de los Luceros. 14.00 horas.

Sábado, 22 de junio. Mascletà (concurso oficial). Pirotecnia Tamarit. Plaza de los Luceros. 14.00 horas.

Domingo, 23 de junio. Mascletà (concurso oficial). Fuegos Artificiales del Mediterráneo. Plaza de los Luceros. 14.00 horas.

Lunes, 24 de junio. Mascletà (concurso oficial). Hermanos Ferrández. Plaza de los Luceros. 14.00 horas.

