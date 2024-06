Alquilar un balcón en Luceros para ver la mascletà, un lujo al alcance de muy pocos

Ver la mascletà desde el cielo de Luceros tiene un precio. Y no es económico. El concurso de disparos pirotécnicos que como cada año se celebra en las inmediaciones de la fuente de Bañuls, incrementa la demanda de balcones con vistas privilegiadas a uno de los eventos más esperados de las Hogueras. Tanto es así, que este año, la tendencia ha cambiado significativamente. Las empresas, que tradicionalmente alquilan estos espacios para toda la semana, han mostrado una clara preferencia por las mascletàs de los días 20 y 21- jueves y viernes- dejando mayor disponibilidad de estos espacios durante el fin de semana.

De esta forma, los propietarios de los balcones más solicitados de Hogueras, han aprovechado este año para cambiar su estrategia y ofrecer estos espacios a grupos de particulares durante los días 22, 23 y 24 de junio con los que seguir obteniendo el mismo beneficio. Este año, como cae en fin de semana, todas las empresas los quieren el jueves y el viernes, ya que el fin de semana no tienen actividad y no les suele merecer la pena porque esos días la gente quiere estar con la familia y con los amigos y no en el trabajo", comenta Alejandro Benito, propietario de un inmueble situado en la plaza de Luceros. "Tuvimos muchas peticiones de diferentes empresas, pero solo querían algunos días sueltos, al final se lo alquilamos a un grupo que lo quería para toda la semana, de martes 18 a lunes 24, por unos 7.000 euros", indica Benito.

Este año, alquilar un balcón en Luceros para ver la mascletà puede costar hasta 1.000 euros al día, un precio no apto para todos los bolsillos. La mayoría cuentan con un espacio con capacidad para grupos de entre 20 y 25 personas, aunque en algunos casos el precio puede bajar hasta los 800 euros por un balcón con capacidad para menos de 15 personas. En la mayoría de estos casos, estos precios no solo ofrecen las vistas, sino que también incluyen servicios de catering con aperitivos y bebidas como vino y cerveza. Sharon, quien también alquila su balcón en Luceros, asegura que ha puesto el anuncio en varios portales "y la verdad es que ha volado, lo pusimos por 500 euros para un grupo de 10 personas e incluimos piscolabis, con ibéricos, cerveza o vino, según lo que nos pida el grupo que venga cada día".

Con precios que reflejan la alta demanda de la experiencia, los balcones se han convertido en un privilegio para aquellos que desean disfrutar del espectáculo desde una perspectiva privilegiada. Manuel Gutiérrez, del coworking Luceros 12, señala que este año han puesto en alquiler "tres salas en las que ponemos picoteo frío y bebida a demanda. Tenemos un espacio más pequeño que sale por 800 euros con capacidad para 15 personas y dos salas más grandes que son para grupo a partir de 20 que son mínimo 1.000 euros. Entre semana lo ha alquilado una empresa, solo nos queda disponible sábado, domingo y lunes".

Los edificios de Luceros se preparan para vivir las mascletàs. / PILAR CORTÉS

Sin embargo, no todos los balcones se alquilan. Algunas empresas optan por ofrecer estos balcones como incentivos a sus clientes o como premio a sus empleados más destacados. Carlos Macias, quien ofrece estos espacios a sus clientes menciona que "nosotros somos una empresa que tenemos nuestras oficinas en este edificio y lo que hacemos es invitar a nuestros clientes como un incentivo por el trabajo de todo el año. Les invitamos estos días a venir y contratamos una empresa de catering que nos organiza el picoteo, no comercializamos con la experiencia".

Además, algunas empresas utilizan los balcones de Luceros para ver la mascletà como estrategias de marketing y promoción a través de sorteos en las redes sociales. Carlos Sánchez, cofundador y director de marketing de la inmobiliaria Núcleo, explica que este año sortean por primera vez "tres pases dobles para ver la mascletà desde un balcón que incluye picoteo y barra libre de bebidas. Uno es para jueves y otro para domingo y lunes. El sorteo está activo hasta miércoles y viernes y ha tenido bastante éxito con casi 3.000 personas participando. Es la primera vez que lo hacemos y estamos muy contentos con la acogida, seguramente repetiremos".

Suscríbete para seguir leyendo