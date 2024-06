«Los artistas falleros se atreven más en Alicante»

Pregunta. ¿Cómo se plantean estas Hogueras 2024 para los artistas de València?

Respuesta. El trabajo que se realiza desde València de cara a las Hogueras ya viene de lejos. Hay una tradición, así que se toma con normalidad. Hay un apartado en el calendario que lo tenemos reservado para Hogueras. Vamos con las ganas de siempre de intentar llamar la atención de manera positiva.

P. Sobre el debate de estilos. ¿Diría que hay diferencia entre una falla y una hoguera?

R. Diferencias hay. Unas piezas aparecen con una luz en junio y otras lo hacen en marzo, cuando es invierno todavía. Por eso, en Alicante llama más la atención el color y se pretende potenciar. Además, cada fiesta empezó a montarse oficialmente en una época determinada. El artista traslada la estética de su ambiente y los estilos que predominan y lo aplica a la construcción efímera. Las Hogueras partían de cero en un momento distinto y ahí hay otra diferencia. También han influido los distintos criterios de los jurados. Con el tiempo se ha ido unificado el estilo porque las técnicas que se utilizan son las mismas. Creo que ahora se puede plantar indistintamente un proyecto en València o Alicante.

P. ¿Qué supone para los artistas valencianos ir a Alicante? Con estas diferencias que plantea, ¿siente el artista que Alicante permite más pruebas?

R. No es que sea exactamente un banco de pruebas, pero es verdad que los talleres y los artistas se atreven un poco más en Alicante, sobre todo en categorías de más presupuesto. En València cuesta más plantear una innovación que en Alicante se puede hacer. Con Hogueras siempre ha habido ese hándicap, muchos años han sido más permisivos los criterios porque el criterio de los jurados era ese, que supone un atractivo más para un artista, porque puede investigar dentro del estilo y proponer cosas diferentes.

P. ¿Pese a la crítica de que haya hogueras que puedan parecer fallas?

R. Eso ha pasado y entiendo lo que dices, pero en los últimos años me da la impresión de que el artista propone proyectos independientemente de si es una «foguera», una falla u otra. Creo que ahora se busca más la identificación con el artista que la diseña y no preocupa tanto la forma como el concepto. Ahora, se presenta un trabajo. Si es para junio, será en Alicante, y si es para marzo, será en València.

P. En las últimas ediciones, se han llegado a utilizar luces led en las obras. ¿Se seguirán viendo innovaciones así?

R. Estoy seguro de que innovaciones va a haber. A nivel de materiales, ya hay muchas implantadas. Se han sustituido muchos barnices por complementos que son al agua, por ejemplo. Hay distintos tipos de papel y de cartones que se van incorporando para dar otras texturas, también. Y la tecnología, sin querer o queriendo está en las «fogueres». No descarto que en unos años pueda haber hasta pantallas proyectadas, no lo sé, porque la realidad virtual no sé hasta dónde va a llegar. En cualquier caso, estas experimentaciones llaman la atención, pero no creo que tengan tanto recorrido como el trabajo artesanal, donde destaca más el ingenio y la idea que tienen los artistas. Pero innovaciones habrá y cada año que pase tendremos la posibilidad de ver más materiales y técnicas diferentes.

