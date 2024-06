Más bomberos se suman a la amenaza de plantar a Barcala en la Cremà si no negocia

Más leña al fuego del conflicto entre los funcionarios públicos de Alicante y el gobierno de Luis Barcala. Otra decena de efectivos de bomberos se suma a la protesta de la Plataforma de Trabajadores de Hogueras y amenaza con no participar en la Cremà si el alcalde no renegocia las condiciones de la «paga extra» de fiestas. Además, aseguran que el ejecutivo municipal está tratando de negociar de forma «paralela» con algunos trabajadores, fuera de los cauces oficiales, y critican que la Jefatura del cuerpo de Bomberos ha solicitado a los efectivos que indiquen si participarán en la extinción de las hogueras antes del día 21, algo «excepcional» que ha generado «malestar» entre la plantilla.

El enfrentamiento estalló hace ya varias semanas, con la celebración de la última Mesa Negociadora del Ayuntamiento. En esa reunión, el concejal de Seguridad, Julio Calero, planteó un aumento de las gratificaciones de Hogueras del 3% (ya previsto) y ofreció un 14% adicional para calmar los ánimos de los funcionarios, que insisten en que el precio por hora es inferior en Hogueras que en otros servicios de menor afluencia y riesgo como eventos deportivos. La iniciativa del gobierno local fue rechazada por la izquierda en bloque, al igual que por Vox y el conjunto de los sindicatos representados en el Consistorio alicantino. Pese a ello, el alcalde, Luis Barcala, firmó el decreto que aprobaba las retribuciones extraordinarias, en vez de renegociarlo como reclamaban los colectivos sindicales.

La respuesta de la plantilla municipal fue clara: más de 250 funcionarios enviaron un órdago al dirigente popular para advertirle de que, si no se sienta a negociar los importes de la «extra», no acudirían a la Cremà. De acuerdo con lo advertido entonces por parte de la plantilla de Policía Local, SPEIS y brigadas de limpieza, de no producirse un encuentro con el regidor, más del 60% de los efectivos de bomberos rechazarán participar en la noche del 24 de junio. Una cifra que ha aumentado aún más tras varios días de silencio por parte del alcalde, quien se ha limitado a afirmar en diversas ocasiones que «el decreto ya está firmado».

"No existe compromiso"

Ahora, a escasos días de la noche clave, la Plataforma de Trabajadores de Hogueras envía un nuevo comunicado en el que alerta de diversas prácticas desarrolladas por el Ayuntamiento y la Jefatura del cuerpo de Bomberos que no han sentado nada bien entre los efectivos municipales. En concreto, los representantes de los trabajadores aseguran que técnicos del Consistorio están tratando de negociar con algunos trabajadores, como los del servicio de Jardines que rechazaron acudir a la Ofrenda, en encuentros extraoficiales en los que no participan representantes políticos, «por lo que no existe compromiso legal alguno», consideran.

Además, también ponen de manifiesto que los mandos de los bomberos están reclamando a los distintos miembros del cuerpo que indiquen, antes del día 21, si piensan participar o no en la noche de la Cremà, una «medida excepcional» que ha causado cierto revuelo en el seno del SPEIS. De hecho, la Plataforma también ha solicitado el apoyo de los bomberos del Consorcio Provincial, así como del resto de servicios municipales de la Comunidad Valenciana: «La solidaridad entre compañeros es algo esencial para lograr un cambio positivo», destacan. Pese a ello, se reafirman en su postura adoptada en la última asamblea y apuntan que «la decisión de no asistir a la noche de la Cremà es una respuesta necesaria ante la actitud del alcalde, que ha menospreciado al colectivo».

Barcala, por su parte, permanece instalado en el silencio. El alcalde, a quien se pudo ver este lunes conversando con el actual jefe de Bomberos, Daniel González, y con el que fuera jefe del servicio, Carlos Pérez, rechaza hacer declaraciones sobre la polémica que lo mantiene enfrentado a buena parte de la plantilla municipal. De hecho, en una comparecencia convocada por el regidor ayer para analizar el primer año de mandato no admitió preguntas de otras cuestiones de actualidad.

