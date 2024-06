El Ayuntamiento de Alicante reconoce que la Cremà podría demorarse más de lo habitual por la falta de bomberos

La Cremà de este año podría alargarse durante más tiempo de lo normal por la falta de efectivos de bomberos. Así lo ha reconocido este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, pese a que insiste en que la celebración está «garantizada». El portavoz adjunto del equipo de gobierno del PP ha señalado que, en estos momentos, el Ayuntamiento dispone de efectivos suficientes para que la extinción de las hogueras no corra peligro, aunque es posible que la Cremà vaya más allá de los horarios habituales hasta ahora: con turnos a medianoche, a la 1:30 horas y a las 3:00 de la madrugada.

Aunque insiste en que no hay motivos para preocuparse por la falta de efectivos, el concejal popular ha rechazado facilitar a los medios de comunicación el número de bomberos con los que cuenta el Ayuntamiento para la noche del 24 de junio. «En total son 800 diarios, contando con Protección Civil, Policía...», ha manifestado la portavoz del ejecutivo local y concejala de Turismo, Ana Poquet, aunque sin concretar cuántos de estos pertenecen al servicio de extinción de incendios, el único que se ocupa de apagar las hogueras.

Para no concretar la cifra, Villar se ha escudado en que «cada día cambia», y es que según la Plataforma de Trabajadores en Hogueras, ya son más de 100 los efectivos de bomberos dispuestos a dar «plantón» al Ayuntamiento en el día de la Cremà. A los primeros 80 funcionarios que firmaron el «ultimátum» al alcalde por el que se negaban a trabajar el 24 de junio si el regidor no renegociaba el importe de la «paga extra» de Hogueras, se han ido sumando más efectivos, hasta superar el centenar de personas dispuestas a dar «plantón» al alcalde en la noche grande de la Fiesta. Una cifra que, teniendo en cuenta que el total del cuerpo cuenta con unos 150 bomberos, podría poner en riesgo el normal desarrollo de la Cremà. En total, ya son más de 250 los miembros de la plantilla municipal que amenazan con no acudir el próximo 24 de junio.

Sin acuerdo

Tras varias semanas en las que la estrategia del equipo de gobierno ha sido, principalmente, guardar silencio, todo apunta a que el ejecutivo que dirige Luis Barcala habría movido ficha en las últimas horas: «Se están manteniendo conversaciones de forma oficial y extraoficial», ha reconocido Villar. De hecho, en la zona de la plaza de los Luceros reservada para autoridades e invitados, se ha podido ver este martes al alcalde alicantino y al concejal de Seguridad, Julio Calero, conversando con el jefe de la Policía Local, José María Conesa, y el suboficial de Bomberos David Moratilla.

Por el momento, pese a las conversaciones reveladas por el vicealcalde y el mensaje de tranquilidad en el que insiste el gobierno del PP, no hay acuerdo entre el Ayuntamiento y los miembros de la plantilla municipal que reclaman un incremento de las retribuciones extraordinarias de Hogueras.

