La Hoguera Oficial podría completar su plantà con un día y medio de margen

Las dos Hogueras Oficiales van viento en popa. Quien se haya acercado a la plaza del Ayuntamiento en la jornada del martes habrá apreciado cómo el monumento adulto, "Leyendas alicantinas", cuenta con toda su estructura central y numerosas escenas de los bajos finalizadas. Y la infantil, "Llum d’Alacant", completada a falta de las cartelas.

Los artistas prevén finalizar el trabajo durante este miércoles, guardándose así un día y medio del plazo concedido por el Ayuntamiento para llevar a cabo la Plantà. Pedro Espadero, artista de la hoguera adulta, apunta que podría acabar a primera hora de la tarde, mientras que Sergio Gómez asegura que instalará las cartelas también por la tarde. El plazo máximo finalizaba el día 21 de junio a las 6 horas en la adulta, y hasta el 20 a la misma hora para la infantil.

"Creo que podré terminar las escenas durante el mediodía o a primera hora de la tarde. Como este año no hago otra hoguera, me la estoy tomando con algo más de calma", expresaba Espadero a última hora del martes. Un monumento que, por el momento, asegura que está gustando: "De momento, todos los que se acercan a verla dicen que les gusta mucho. Hay gente que no me conoce de nada que me transmite que le encanta, y que te lo diga gente con la que no tienes relación es una buena sensación".

La hoguera, una vez completada su plantà, promete tener una altura de 20 metros y de ella destaca el voluminoso remate, que el artista cifra en 16 metros de diámetro. Además, algunos de los detalles de la parte más alta están realizados en pan de oro, que llegan a brillar por la noche con la iluminación artificial de la plaza del Ayuntamiento.

La Hoguera Oficial infantil ya está en la calle

Una sensación positiva que comparte Sergio Gómez, artista de la Hoguera Oficial infantil. "Era una hoguera atrevida porque juega mucho con el contraste del blanco y los colores, y creo que hemos conseguido acertar. Mucha gente ha venido y me ha dicho que le gusta", apunta el artista. Un reto que asegura que se planteó para dar frescura a la Oficial infantil: "Como son muchos años, intentamos innovar y conseguir cosas nuevas. Mi sensación es que lo hemos logrado".

Y es que el artista ha tratado de poner en valor la luz de la ciudad jugando con los colores y los blancos en sus figuras. De esta manera, se muestran varias de las escenas en distintos tonos de colores, unidos todos ellos por un arcoíris en la parte más alta de la hoguera. Este miércoles por la noche se prevé que la hoguera quede completamente finalizada con la instalación de los carteles.

Suscríbete para seguir leyendo