«Montar barracas es un estrés, un trabajo contra el tiempo»

Pregunta: Días de fiesta en la ciudad y temperaturas elevadas, ¿cómo lleva realizar su trabajo?

Respuesta: Siempre es un poco de estrés montar las barracas, sobre todo por las prisas de que estén terminadas a tiempo. Tenemos que montar en el menor tiempo posible. Nuestra empresa se encarga de la estructura y las lonas. Tenemos unas seis o siete horas para montar cada barraca. Empezamos temprano y solemos terminar sobre las 15 o las 16 horas. Lo bueno es que no hace mucho calor este año, podría ser bastante peor. Llevo seis años viniendo a Alicante y otros ha sido más duro. Vengo de Girona y hago este trabajo por ciudades de España: Barcelona, Castellón, Valladolid… Volveré a Girona y regresaré el día 25 para desmontar. No me gusta salir pero si nos animamos seguramente habrá algún día de fiesta.

P: La gente que pasa por las calles del centro de Alicante y les ve montar las barracas, ¿les comenta alguna cosa en especial?

R: Siempre hay algún gracioso que hace bromas. También hay gente que nos felicita, suele predominar el buen rollo en general. Lo más importante es que como montamos para la gente que está aquí no hay problema. Es más duro cuando toca desmontar. Me dedico al mismo trabajo a lo largo de todo el año. Suele haber más faena en verano pero en el resto de meses no paramos demasiado. Montamos fiestas y todo tipo de eventos y colaboramos con empresas de almacenaje. Estoy conociendo fiestas de todo tipo por España. Una de las que más me recuerda a las Hogueras es la Feria de Albacete.

P: ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en Alicante y lo que menos le agrada de la ciudad?

R: Me gusta el buen ambiente que hay. También montamos en Fallas, que son muy parecidas. Pero en verano es duro trabajar. La mejor forma de combatir las temperaturas elevadas es bebiendo mucha agua y poniéndose crema y una buena gorra. En verano solemos trabajar menos porque por la tarde es imposible. Empezamos más temprano.

P: ¿Nota más gente en las calles tras lo más duro de la pandemia?

R: Sí, se nota mucho. Antes la gente no podía salir y ahora todo el mundo está deseando que lleguen las fiestas de su ciudad. Se ve mucho más ambiente y la gente está saliendo con más ganas que antes. Nosotros intentamos disfrutar en la medida que podemos. Lo que nos queda lo disfrutamos a tope.

P: ¿En qué consiste el trabajo de un montador?

R: Llegamos a las calles y lo primero que hacemos es medir el espacio para comprobar que cabe la estructura metálica. Una vez que lo tenemos todo medido empezamos a montar. Lo levantamos a mano o, si pesa mucho, con la grúa del camión. Después de levantar la estructura empezamos a instalar los cables para que no se caiga y las lonas. Tampoco tiene mucho misterio el trabajo que hacemos. Lo más importante es que cumplamos con las normas de seguridad.

P: ¿Cuántas barracas instala su empresa en Alicante a lo largo de los días de Hogueras?

R: Montamos unas diez barracas por el centro de la ciudad y también en la zona del puerto. Tardamos varios días en montarlo todo. Empezamos el sábado pasado y estaremos hasta este miércoles. Somos una docena de trabajadores. Nos separamos en equipos de unos cuatro. Espero seguir viniendo más años por Alicante, me gusta mucho trabajar en esta ciudad.

