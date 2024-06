Un remate "oficial" muy alicantino

La Hoguera Oficial ya tiene remate y no deja dudas. Ni en el estilo, ni en los colores, ni en las formas y ni siquiera en el nombre se puede dudar que vuelve al estilo clásico alicantino. Es «muy hoguera», como gusta decir a los foguerers. Tras dos años con una apuesta algo más experimental por parte del artista Pedro Espadero, primero con «Ars Amandi», que sorprendió por sostener el remate sobre dos grandes pilares blancos; y en la pasada edición con «Geoda», que recibió críticas por el acabado de la madera, en esta edición la Hoguera Oficial apuesta por el remate y los colores vivos.

Lo reconoció el público que quiso este lunes ver la colocación del remate con un aplauso cerrado y lo reconoció también el propio Espadero, visiblemente estresado hasta que el remate encajó a 20 metros de altura. «La hoguera me gusta mucho y yo creo que a la gente le va a gustar porque es muy llamativa. Es muy del estilo alicantino que le gusta a la gente, con un gran remate. Creo que les he dado [a los alicantinos] la hoguera que querían».

"Creo que he dado a los alicantinos la hoguera que querían" Pedro Espadero — Artista de la Hoguera Oficial

Espadero no pudo contener la tensión durante toda la tarde. Y con el remate puesto, tampoco las lágrimas. Pese a estar rodeado por el alcalde, Luis Barcala; los concejales de Fiestas, Cristina Cutanda; de Cultura, Nayma Beldjilali; de Bienestar Social, Begoña León y de Innovación, Toño Peral, así como de las Belleas del Foc, Alba Muñoz y Martina Lloret, de sus damas de honor, del presidente de la Federació, David Olivares, y de unas doscientas personas que acudieron a la plaza de Ayuntamiento, el artista no quería hablar con nadie. Apenas lo hacía con su propio equipo, lo justo para guiar al remate hasta la estructura.

Hasta que entró. Cayó el remate en su sitio y con él la tensión de Espadero, que rompió a llorar sobre la hoguera.

«Ha sido una tensión de muchos días, no de hoy solo. Hoy era el día clave y el momento clave. Ver que entraba me ha descargado de mucha tensión. Ahora me encuentro muy bien», aseguraba más tranquilo minutos después de la colocación del remate.

Un remate que se ubica a 20 metros de altura y que cuenta con 16 metros de diámetro, según los cálculos del propio Espadero. La colocación tuvo que ser completada ya por la noche, al no poder subir dos de las puntas con la grúa para evitar que golpeara con la misma.

La Hoguera Oficial 'Leyendas alicantinas' ya luce con su remate en el Ayuntamiento de Alicante / Rafa Arjones

En los próximos días, queda pendiente completar la hoguera con los bajos, que explicarán distintas leyendas de toda la provincia y cuyas escenas dan su lema al monumento. «A partir de ahora la tensión es diferente porque acabar los bajos es otra cosa», suspiraba el artista.

Ya calmado, Espadero se mostraba satisfecho en la primera impresión de la hoguera con el remate colocado. «Es una satisfacción enorme [verla] porque estás conviviendo con la maqueta muchos meses y ahora ya verla aquí en la realidad, con su tamaño, es espectacular», indicaba el artista.

Valoración del alcalde

Las buenas primeras impresiones eran compartidas por quienes se encontraban en el recinto. Entre ellos, por el propio alcalde. «A mí la Plantà me encanta, pero el remate creo que es la parte que más me gusta. Ha sido muy emocionante, no solo la operación de ver poner un remate, que es muy espectacular, sino ver también a Pedro [Espadero] con toda la tensión, porque se lo toma muy a pecho», aseguraba Barcala. «Ver que todo ha salido bien, cómo ha llorado como un crío, como si fuera su primera hoguera, es muy impresionante», aseguraba el alcalde tras la colocación de la parte más alta del monumento.

El jefe del gobierno local, barraquer, subrayaba la importancia del monumento en la Fiesta: «Esa parte tan emotiva de haber puesto toda la ilusión en un monumento y verlo plantado es lo que tiene la Fiesta. Esa emoción ahora la tenemos hecha realidad tras haber visto la maqueta y es un momento muy emotivo».

En el estilo, una vez rematada, no había muchas dudas. Tampoco por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, que valoraba de manera positiva el monumento. «Es el momento más dulce de todas las Hogueras. Soy una persona apasionada del arte efímero y de la Plantà. Es la emoción más grande. Estoy contento porque es mi primera Hoguera Oficial [como presidente de la Federació] y estoy viendo una hoguera tradicional, que recuerda a la hoguera alicantina».

Entre las novedades que trae esta Hoguera Oficial se encuentra el pan de oro con el que se han detallado los caballos, ubicados justo bajo el remate. Unos corceles que recuerdan a los de Luceros y a los que el artista ha querido darles este brillo utilizando las láminas doradas en lugar de pintura. En las escenas de los bajos se podrán ver leyendas de la provincia como la de San Nicolás, la de Sant Jordi, la Virgen de Agres, «La Encantá» de Rojales o el Cantó de Elche.

