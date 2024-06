Los bomberos de Alicante niegan conversaciones con el gobierno de Barcala por la Cremà

Los días pasan y la Cremà se encuentra cada vez más cerca. Mientras tanto, donde no hay avances es en las «negociaciones» entre el Ayuntamiento de Alicante y la plantilla municipal, que se encuentra en pie de guerra por el importe de la «paga extra» de Hogueras.

Si este martes el vicealcalde, Manuel Villar, aseguraba que se habían producido conversaciones «de manera formal e informal» entre el gobierno local y los trabajdores públicos, no lo ven así los representantes de los funcionarios. Ni el CSIF, sindicato mayoritario en el cuerpo de Bomberos; ni el SEP, el principal en el Ayuntamiento; ni la Plataforma de Trabajadores de Hogueras, que lidera la protesta, tienen constancia de ningún intento negociador por parte del gobierno local que dirige Luis Barcala (PP). De hecho, la Plataforma ha emitido un comunicado para desmentir expresamente al vicealcalde y adelantar que si no hay respuesta por su parte, el 21 de junio intentará hacerle entrega en mano durante la mascletà de sus peticiones de negociación.

El número dos del alcalde insistió en que la Cremà se encuentra «garantizada con los efectivos actuales», aunque reconoció que podrían producirse «retrasos» a la hora de extinguir los incendios, ya que el número de trabajadores disponibles «cambia cada día».

Una visión que no comparten desde el propio cuerpo de Bomberos, donde más de un centenar de los 150 integrantes del SPEIS se han mostrado a favor de no participar en la Cremà de este año si el ejecutivo del PP no se sienta a negociar las retribuciones extraordinarias de la Fiesta.

Origen del conflicto

El problema, según fuentes del cuerpo consultadas por INFORMACIÓN, «nace del propio Ayuntamiento», que reclamó a los representantes de los trabajadores que plantearan sus propuestas para modificar el decreto antes de la celebración de la Santa Faz. Tras varias semanas en las que no hubo novedades por parte del gobierno local, el concejal de Seguridad, Julio Calero, terminó reconociendo la imposibilidad de modificar las condiciones económicas de los funcionarios, lo que generó un profundo malestar en cuerpos como el de Bomberos o los agentes de la Policía Local.

En estos momentos, según las mismas fuentes, la celebración de la Cremà es «absolutamente impredecible», puesto que participar o no en la noche del 24 de junio es una decisión voluntaria e individual de los agentes de policía y efectivos de bomberos. Ante la noticia de que más de 250 funcionarios ya han firmado un manifiesto por el que se niegan a prestar servicio en el fin de fiesta si no se renegocian sus gratificaciones, las Jefaturas han comenzado a pedir a la plantilla que confirme quién estará disponible para extinguir las hogueras. Una cifra, la de los efectivos totales, que el Ayuntamiento aún rechaza hacer pública.

