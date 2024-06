La Hoguera Oficial infantil, un arcoíris de luz que seduce a los alicantinos

La Hoguera Oficial infantil de este año, "Llum de Alacant", se ha erigido como un arcoíris de luz y color en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Con sus vibrantes tonalidades y formas alegres, esta obra del artista Sergio Gómez no solo celebra la tradición festiva de la ciudad, sino que también juega con un contrastante diálogo entre luces y sombras, capturando la esencia de la tierra alicantina en un despliegue de creatividad y arte que ha cautivado a los visitantes.

El monumento resplandece con colores pastel y brillantes e incorpora figuras en blanco que irradian su propio brillo. Este juego de contrastes ha logrado capturar la atención y la admiración de todos los que se acercan a contemplar el monumento. “La veo muy colorida, muy bonita y con un toque muy juvenil. Está orientada muy bien porque para las fotografías queda perfecta como está. Hace como un arcoíris con los colores y queda muy chulo”, comenta Mabel García, una de las alicantinas que se han acercado a contemplar el monumento infantil.

Como ella, José Antonio Flor, destaca que el monumento “está muy bien, de hecho le he hecho una foto para enviársela a mi hija que le gustan mucho las hogueras infantiles y que ahora vive en Guadalajara y no la puede ver en persona. Los colores son bonitos y me ha sorprendido para bien este año”.

El impacto de la hoguera no se limita solo a los alicantinos. Desde Benidorm, Pepi Calvo señala que "ha quedado muy bonita. La vi en el boceto y la verdad es que me ha parecido mucho más bonita en la plaza, es preciosa. Los colores son colores muy vivos, hace tipo arcoíris y se nota cómo están distribuidos. La pieza que más me ha gustado y que me llevaría a casa son los caballos que hay en la parte más morada, yo los indultaría porque son preciosos”.

Y desde Talavera de la Reina, Patricia Fernández, comparte que lo que más le ha llamado la atención "han sido los colores, son muy vivos, aunque tiene mucho blanco la verdad es que no se nota y es muy bonita. La pieza que más nos ha gustado ha sido el sol que tiene una cara muy simpática. Venimos siempre porque nos gustan mucho las Hogueras”.

Con una visión más crítica del monumento, German Tébar, apunta que "los colores han quedado demasiado azulones este año, aunque hay otros como naranjas y rojos, creo que se los come mucho el azul y el morado. Si tuviera que llevarme una parte a casa me llevaría el ninot de la macetita, me parece el más bonito”.

Pablo Andreu, por otro lado, se fija en los detalles técnicos. “Me parece muy chula, lo que más me ha gustado es la forma en la que están puestas los colores, que es muy curioso porque no lo he visto antes, en las zonas planas están los colores con el rojo y en las que tienen movimiento está el blanco. Es una forma de pintar que no había visto antes y que me ha llamado mucho la atención igual que el pelo que tienen una forma muy divertida. Lo que más me ha llamado la atención es el caballito morado, me lo llevaría a casa”, afirma Andreu.

Además, Vidala Lillo, añade con entusiasmos que lo que le más le ha gustado "son las figuras de los niños que salen jugando y los colores que hacen como un arcoíris que les da un toque diferente, nos llevaríamos a casa uno de los ninots de los niños, en concreto el que parece que están comiendo sandía, es que más divertido me ha parecido”.

El propio Sergio Gómez, el artista responsable de la hoguera, señala que esta "era una apuesta novedosa en la que queríamos jugar con contrastes de pintura blanca con colores. La gente dice que el contraste es muy chulo, hemos conseguido el efecto que buscábamos. Hemos jugado con los balances, los cuerpos son blancos contrastando con todos los elementos de color, y todo queda englobado en dos arcoíris que van entre los dos castillos de la ciudad”.

