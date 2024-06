La calle opina sobre la Hoguera Oficial: "Imponente"

La plaza del Ayuntamiento, donde se ubica la Hoguera Oficial de Alicante, era este jueves un ir y venir de personas que no querían perderse uno de los monumentos más importantes de las Hogueras. "Leyendas Alicantinas" ha conseguido levantar pasiones por su estructura y colorido. "Es imponente" o "grandiosa" son solo algunas de las palabras que aquellos que se acercaron a verla usaban para describirla.

La creación del artista Pedro Espadero lucía este jueves completamente acabada. Sus 20 metros de altura y su remate de 16 metros de diámetro obligaban a los visitantes a alzar la cabeza para verla en todo su esplendor: "Es muy alta", comentaba una mujer a un hombre que intentaba hacer una fotografía que abarcara todo el monumento.

Y, ¿qué opinan los alicantinos y los turistas sobre la hoguera del Ayuntamiento? En general las opiniones son todas positivas y solo algunos le ponen algún "pero". Paco Coloma es de Alicante y cada año se acerca al monumento oficial para conocer de primera mano la obra. Cámara en mano no pierde detalle y afirma que solo "echo de menos la figura más tradicional alicantina" y una crítica también alicantina, "en el mejor sentido".

Pero el balance es positivo: "Hay buenos textos de leyendas alicantinas, que ha escrito Luis Amat". Esta Hoguera Oficial "es la más querida de todos los alicantinos y es la que venimos a ver casi siempre la primera". Para el vecino de Alicante es "alta, grandiosa, con equilibrio y colorido".

Nora y Estela Octubre son dos hermanas argentinas que residen desde hace años en El Campello: "La Hoguera Oficial es preciosa. Hemos dado vueltas y todas nos impactan pero esta se ve... te deja sin palabras. La pena es que la van a quemar, duele que la quemen", afirma Nora. Su hermana apunta que es "imponente" y que la "fiesta en sí te deja sin palabras. Cada detalle, cada vez que la miro descubro un detalle nuevo".

La Hoguera Oficial vista desde el interior del Ayuntamiento de Alicante. / Pilar Cortés

A aquellos que caminan alrededor del monumento se les puede ver alzar la mirada y cómo esbozan una sonrisa, desde los turistas a los que un guía explica las Hogueras hasta los que residen en la ciudad. "Llevo aquí muchos años. Hoy solo vengo para mirar la hoguera antes de que la quemen. Me gusta mucho, es una maravilla. La gente no entiende por qué se queman, hay que explicarlo", indica Anibal Dede, un italiano afincado en El Campello. "Me gusta no tanto la altura sino el trabajo que han hecho. No todas las personas pueden hacerlo. La gente que lo hace sabe trabajan muy bien", añade.

Para José, también argentino residente en Alicante, es "preciosa". Aunque asegura que todas las hogueras son "muy lindas, esta es muy bonita. Me gusta todo, hay mucho arte hay en toda ella. Todas las figuras son muy interesantes".

En el lado de los soportales, Elena contempla la obra junto a su marido. Ambos son de Murcia pero viven en Alicante hace tiempo: "Soy una enamorada de las hogueras y me parece espectacular". Para ellos, lo más llamativo es el color que tiene la obra pero, sobre todo, "lo que más me ha llamado la atención son los caballos de la parte de arriba, me ha impresionado".

La Hoguera Oficial será la que, como cada año, inicie la Cremà la medianoche del lunes al martes. Arderá el trabajo del artista y la ilusión que ha despertado en los visitantes. "Leyendas Alicantinas" será, nunca mejor dicho, de leyenda.

