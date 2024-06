Construir hogueras es como montar en bicicleta

Nadie pone firma a diecisiete hogueras en la plaza del Ayuntamiento de Alicante por casualidad. Y Pedro Espadero ha demostrado este año que su trayectoria no es un capricho del destino, que no se le había olvidado el noble oficio de construir hogueras, tras dos traspiés consecutivos con Geoda (2023) y con, sobre todo, Ars Amandi (2022), que no hicieron más que generar ruido en torno a la falta de artistas que en los últimos años habían presentado ofertas para construir la hoguera municipal, la más cara en estos tiempos. Y ha dado ese golpe de autoridad cuando más lo necesitaba, cuando más ojos se acumulaban sobre la hoguera de todos los alicantinos. Y con «Leyendas alicantinas». El lema, está claro, era una señal.

La Hoguera Oficial de 2024 gusta. Y lo hace a extranjeros, a nacionales y también a los más críticos con el trabajo artesano, a los alicantinos. «Imponente» y «grandiosa» son algunos de los calificativos que se escucharon este jueves frente al monumento más visitado en cada edición de las fiestas oficiales de la ciudad. Podrían ser otros. ¡Será por palabras para describir una hoguera! Cierto es que la obra está al nivel que exige Alicante y que debe demandar siempre el Ayuntamiento, que para eso es el que paga, y no poco. En concreto, 118.500 euros es el presupuesto de la Hoguera Oficial en este 2024. Un monumento que, este año sí, se ajusta a lo que reflejaba la maqueta con la que Espadero se presentó a un concurso en el que bien es cierto que no tuvo rival. Ya entonces, hace nueve meses, cuando se desveló el diseño, se comentaba que la propuesta prometía. Y así ha sido. Es digna de ser la de todos.

«Leyendas alicantinas», que hasta lágrimas le costó a su autor, es una hoguera con cuerpo, con altura, con un remate que llena la plaza, que tiene riesgo y envergadura. Bien pintada y también con trucos de veterano. Sin vacíos evidentes. Una obra, como explicaba Espadero esta semana, de un estilo ochentero que tan buenos recuerdos le trae: «Es con el que comencé en las hogueras y es el que más éxitos me ha reportado. He querido asumir el riesgo consustancial al diseño y construcción de las hogueras, con un remate atrevido, que no deja indiferentes». Además, en esta hoguera se leen con facilidad las cartelas, los mensajes a pie de escena, lo que no siempre ha sucedido. Y se agradece.

En la obra que se puede ver hasta la medianoche del próximo lunes al martes en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, eso sí, nada se sabe sobre una de las leyendas que iba a incluir. Tampoco es una sorpresa. No había necesidad. Según se anunció cuando se presentó la maqueta, allá por septiembre de 2023, entre esos sucesos supuestamente fantásticos que se transmiten por tradición iba a estar la del «Negre Lloma», el protagonista de ese dicho de «eres más vago que...». Finalmente, esa escena se ha sustituido por una mucho más «blanca», la del pianista del Salón Azul del Ayuntamiento, también más desconocida para el público, que se suma a otras clásicas como la de la Cara del Moro o la de San Nicolás, entre otras. Será por leyendas.

Suscríbete para seguir leyendo