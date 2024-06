Esta es la duda más repetida por los cruceristas al ver las Hogueras

Alicante era uno de los puertos en su itinerario. Cuando reservaron su viaje, no sabían que al llegar encontrarían una ciudad sumergida en plenas fiestas, las Hogueras, y donde monumentos artísticos que nunca habían visto se ubicarían en los lugares más turísticos. Tras conocer algunos de los detalles y que arderán con el fuego, una duda les invade a todos: "¿Y esto por qué lo queman?".

La ciudad recibió este jueves al MSC Orchestra, un barco con capacidad para 2.551 cruceristas. Han desembarcado en la ciudad a las 8 horas. Nada más bajar, un puesto de información turística los ha recibido para entregarles mapas y dar algunas pìnceladas sobre lo que iban a encontrarse: hogueras coloridas que se alzan en las calles. Tras subirse a los autobuses, los han llevado a una de las zonas más concurridas, la del puerto y la Explanada. Y allí se han encontrado con aquello que les habían avanzado, aunque todavía sin conocer muy bien cuál era su significado.

René Álvarez es guía de turismo y es quien les ha llevado este jueves por la ciudad. "Les explicamos que Alicante está en fiestas, qué es la fiesta, los monumentos y que acabarán ardiendo con el fuego", explica a este diario. Ahí viene una de las preguntas que más se repiten: "¿Y eso lo queman?". A los visitantes les extraña que algo con tanto trabajo acabe con las llamas. Pero hay más preguntas como "¿de qué está hecho?, o ¿cómo lo hacen?". Todo les despierta mucha curiosidad.

El grupo que guía René ha hecho uno de los "tour"que se hacen siempre con aquellos que llegan en crucero pero con un tinte especial: "Les llevamos por los sitios de siempre pero ahora añadimos toda la explicación de las fiestas y les llevamos al Museo de Hogueras. Además conocen los monumentos y les contamos curiosidades y cualquier detalle además de lo que preguntan".

John es de EEUU y es la primera vez que ve una hoguera, de hecho, no sabía ni que existían: "No sé lo que es, me lo han explicado hoy. No entiendo cómo algo que lleva tanto trabajo acaba siendo quemado". Como él, otros turistas asienten y tienen la misma duda. El guía que acompaña a uno de los grupos explica a este diario que "se les dice que es una fiesta muy importante y lo que supone para Alicante".

Algunos sacan sus cámaras para retratar algo que para ellos es único. Jared y Diana son una pareja que viaja en este crucero, también de EEUU. "Son estructuras muy bonitas. Debe costas mucho tiempo prepararlas y se destruyen muy rápido por el fuego", afirman. Ellos, como la gran mayoría, no sabían lo que eran antes de llegar a Alicante: "Nos lo hemos encontrado, cuando reservamos el viaje no teníamos ni idea".

Y eso les ha pasado a la gran mayoría, decidir subirse a un gran barco para disfrutar de un viaje y encontrarse con todo un aliciente a su recorrido que no esperaban. "La verdad es que nos ha gustado mucho conocer algo tan importante y tan tradicional. No lo podíamos ni imaginar", explica a este diario una de las turistas americana que ha conocido Alicante por primera vez. "La verdad es que he hecho muchas fotos para poder enseñárselo a todos. No he visto cosa igual", añade otro de los visitantes.

El MSC Orchestra es uno de los grandes cruceros que han atracado en plenas Hogueras de Alicante. El martes, 18 de junio, fue el turno del crucero Arvia con una capacidad de 5.200 pasajeros. Aunque estos no pudieron ver los monumentos alzados en todo su esplendor.

