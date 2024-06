«Nuestra mascletà no defrauda»

PREGUNTA: Ganadores de 2022... la gente espera de vosotros...

RESPUESTA: Sabemos el cariño que nos tiene la gente de Alicante. Saben que nosotros siempre vamos a tope y, aunque no ganemos las mascletás nuestras son dignas de Luceros y nunca defraudamos. Vamos siempre con las ganas de seguir gustando a los alicantinos.

P: ¿Qué sentirá al público este jueves?

R: Vamos a tirar los 150 kilos que permiten. Las fases principales empiezan con una traca valenciana. Las fases aéreas serán cinco, cada una con un ritmo: una con roncadora, otra con serpentina... Siempre acompañadas con trueno. La fase terrestre tendrá seis secciones y luego irá el terremoto, que irá en tres partes y doble altura. Después irán tres golpes de final de aéreo acompañado con terremoto digital.

P: ¿Habrá algo de color como en años anteriores?

R: No. Hemos tirado varios años seguidos y hemos decidido cambiar. Tendrá los colores propios de las palmeras, las serpentinas, pero no tiraremos humo de colores. Tampoco es la intención siempre estar tirando la misma mascletà. Queremos innovar un poco más.

P: El año pasado disparasteis los últimos, este los primeros, ¿influye el orden?

R: No debería. La votación tiene que ser al instante, en cuanto terminen los disparos de cada uno. No sé si se esperarán a votar a los últimos días y ahí ocurre que no te acuerdas cómo fueron las primeras.

