Álvaro Mateo, Aston Reed DJ: "Es maravilloso cuando el público grita las canciones y ves cómo responde"

PREGUNTA: ¿En qué consiste su trabajo?

RESPUESTA: Mi labor se centra en mezclar música y crear remixes para el disfrute del público. En el estudio preparo todo y, en vivo, hago las mezclas para que la audiencia lo pase bien. Durante las Hogueras, combino éxitos nuevos con clásicos para que todos lo pasen bien, especialmente en los días principales como el sábado y el domingo, cuando se tocan los éxitos mundiales más populares. El fin de semana será crucial, ya que llegará gente de Valencia y Albacete y habrá más actividad. Quiero sorprender al público por la noche.

P: ¿Cómo es para usted, siendo alicantino, actuar en Hogueras?

R: Para mí, es un sueño y una alegría poder trabajar en las Hogueras como DJ. Siempre he amado estas fiestas, espero con ansias esta semana desde que termina, y realmente es una motivación poder ayudar a la gente a divertirse en las barracas. Es un honor y una felicidad, desde que era joven y veía a los DJ. Siempre he querido pinchar en mi ciudad en Hogueras.

P: ¿Qué es lo mejor de estos días?

R: Lo mejor de estos días es poder disfrutar de la música con la gente en la barraca, con canciones animadas, y ver a las personas cantando, bailando y gritando. No hay nada comparable, es maravilloso cuando el público grita las canciones y ves cómo responde a tus indicaciones. Que la gente te acompañe es lo mejor, y cuando reaccionan bien te animas y te motivas.

P: ¿Y lo peor?

Lo negativo es el estrés, no parar de un lado a otro. Es lo único desfavorable de las Hogueras, el agobio de montar y moverse constantemente. Es una locura, pero cuando la gente responde de manera increíble y te ven como DJ en Hogueras, les encanta que seas cercano, que bailes y cantes con ellos.

P: ¿Por qué es tan importante la música en los racós?

R: Al final, un DJ, además de mezclar música, anima al público. Si no hubiera DJ, podrías poner una lista de reproducción, pero hay momentos en los que necesitas levantar el ánimo de la gente, y en los instantes de bajón, cuando tomas el micrófono y dices "animemos Alicante", es algo que no puede hacer una lista automática. La gente se reengancha, al final son muchas horas de baile y hay momentos de bajón que los DJs sabemos cómo superar. Un DJ crea el espectáculo y hace que la gente se anime, eso no lo tiene una lista de reproducción.

P: Cuéntenos alguna anécdota relacionada con su trabajo en Hogueras.

R: La anécdota más impactante que recuerdo es cuando estábamos a las cuatro de la mañana a punto de cerrar y había una persona mayor en la barraca. Se subió al escenario dándolo todo, le dejé el micrófono y empezó a cantar. Todos estaban alucinando, saltando, fue el mejor cierre que hicimos. Ese día me lo pasé genial, la gente estaba sorprendida con la energía de esta persona mayor. Fue espectacular, cuando ocurren cosas fuera de lo común, te preguntas cómo puede alguien tener tanta energía a las cuatro de la mañana sabiendo todas las canciones.

P: ¿Con ganas?

R: Ahora estoy a tope. El lunes baja la intensidad, pero el fin de semana tengo muchas ganas de seguir haciendo disfrutar a la gente y no parar. Estos días que quedan serán intensos. Ahora mismo, la canción que está pegando fuerte es "La Potra Salvaje". Es la canción del momento, ayer la puse dos veces, no importa cuántas veces la pongas, es como "Quédate" de Quevedo, va a estar en todas las fiestas y será el cierre porque es lo más esperado. Dos o tres veces por noche la van a pedir, ayer nada más empezar a pinchar me pidieron esa canción.

