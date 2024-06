Explosión de alegría tras la victoria en las Hogueras de Alicante 2024: "¡Que viva Portazgo y nadie más!"

“Que viva Portazgo y nadie más”. A ritmo de la mítica canción de Queen 'We are the Champions' y con una traca de esas que hacen historia. Así han celebrado en la hoguera Florida Portazgo el primer premio de las Hogueras 2024. Emoción, lágrimas y abrazos, gritos de alegría y hermandad han precedido al instante en el que la Bellea del Foc de Alicante, Alba Muñoz, de esta misma comisión, ha hecho su entrada emocionada junto a sus damas de honor, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la calle Cefeo.

Un momento “indescriptible” para los presentes, que aseguraban que no se “esperaban” recibir la llamada que les ha dado el primer premio, tras la polémica protagonizada el pasado año, cuando rozaron la victoria después de una polémica decisión del jurado que dejó el premio en manos de Diputació-Renfe. Un reconocimiento que el presidente de la comisión, José Muñoz, ha descrito como “una inmensa alegría”, añadiendo que para ellos “esta obra de Pere Baena es lo que buscábamos". "Que Alicante pueda disfrutar de esta hoguera. Solo queda que disfrutar por todo lo alto de este momento”, ha apuntado.