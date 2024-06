Análisis de los premios | Quinielas hechas trizas

Todo iba más o menos dentro de los cauces previstos, cierto es que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, acababa de tomar la palabra, hasta que se desveló el sexto clasificado de la categoría Especial de las Hogueras 2024. Ahí las quinielas empezaron a saltar por los aires. Quedaron hechas trizas en apenas segundos. La sorpresa se adueñó de una de las tardes más esperadas por los foguerers. Pero que la ganadora del pasado ejercicio y aspirante a todo este año, Diputació-Renfe, no pasara del sexto puesto no fue más que el principio de lo que estaba por llegar. Seguidamente, otra de las favoritas, La Ceràmica, vio cómo se desvanecían sus ilusiones demasiado pronto. Y como no hay dos sin tres: Baver-Els Antigons, que venía de ganar en categoría infantil y tal vez era la hoguera de la que más se había hablado en las horas previas a conocerse el fallo del jurado, se quedaba en un insospechado cuarto puesto, empeorando el resultado de su debut en Especial de 2023.

Y como no todas las sorpresas pueden ser negativas, Polígono de San Blas, la hoguera que planta en un inhóspito solar en Doctor Rico y la única que eligió a un alicantino como artista pese a la tendencia de apostar por valencianos, se hacía un hueco más que inesperado en el podio. Tanto que sus comisionados ni se juntaron para conocer el resultado del concurso. Sintomático. Ahí, en esa apuesta por la obra de Fran Santonja, se pudo empezar a ver que el jurado, formado exclusivamente por siete hombres, apostaba este año por un estilo más propio.

Por entonces ya solo quedaban dos en liza: Sèneca-Autobusos, una hoguera siempre perfecta en sus acabados, con escenas siempre cuidadas (y originales) y una crítica siempre protagonista, y Florida Portazgo, la más alicantina de las candidatas a la victoria, con un remate tal vez menos impresionante que otros años pero arriesgado por estar fuera de eje. Finalmente, el teléfono que sonó cuando tocaba era el de José Muñoz, el presidente que el año pasado se quedó esperando una llamada que, de haberse cumplido las bases entonces vigentes, tendría que haber recibido hace ahora 366 días. Pero nunca llegó. Esa polémica, que marcó la recta final de esas Hogueras de 2023, obligó al Ayuntamiento a cambiar el documento que marca el concurso municipal. Este 2024, ese teléfono sonó pocos minutos antes de las cinco y media de la tarde. Y el éxtasis llegó a Portazgo. Otra vez. Hace apenas dos meses, Alba Muñoz, una de sus comisionadas, escuchaba su nombre en la Plaza de Toros en la Elección de la Bellea del Foc.

Con la mejor hoguera de este año, Portazgo empata con Benito Pérez Galdós y Alfonso el Sabio como la quinta comisión con más triunfos, superadas por Benalúa (con 18), Carolinas Altas y Ciudad de Asís (13) y Sèneca-Autobusos (7). Y con esta victoria, su artista, el valenciano Pere Baenas, escala hasta el podio histórico de las Hogueras, con nueve primeros premios, ya solo superado por dos leyendas: Ramón Marco (22) y Gastón Castelló (10), tras superar a uno de los miembros del jurado de este año, Pedro Soriano. El de Gandia, que lleva un tiempo hablando de retirada, tiene un bonito reto por delante: superar al pintor alicantino, que le aventaja solo por un triunfo. Lo de Marco ya son palabras mayores.

Este resultado provocó un evidente enfado entre las comisiones favoritas que se quedaron fuera del podio. Lo habitual en estos casos. Solo que en esta ocasión fueron tres las principales damnificadas. Una de ellas, La Ceràmica, ya insistió ayer, en caliente, en recuperar el anterior sistema de jurado, es decir, que sus miembros sean elegidos por el Ayuntamiento (como en el resto de categorías) y no, como ahora, por las hogueras de Especial. Esta idea no es nueva, ya se propuso en conjunto al gobierno de Barcala al principio de este año. Sería volver cinco años atrás.

Sí que sería interesante que las comisiones mirasen atrás para apostar de nuevo por la crítica en sus monumentos, y si puede ser con anclaje al territorio y no siempre mirando afuera, con la comodidad que genera la distancia. Este 2024 resulta más fácil encontrar alusiones a la India, por aquello del nuevo premio impulsado por la embajada, que tirones de orejas a lo nuestro. Y así todo.

