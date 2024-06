La odisea de coger un taxi en Hogueras

En pleno corazón de las Hogueras, encontrar un taxi se convierte en una verdadera odisea para los alicantinos que buscan disfrutar de los actos diarios. Cada año, la escasez de este servicio público en Alicante se hace más evidente durante las fiestas oficiales de la ciudad, causando frustración entre los usuarios que buscan regresar a sus hogares tras disfrutar de los eventos. Aglomeraciones en horas punta, largas colas en las paradas y retenciones debido a los cierres de calles son escenas habituales que sufren quienes dependen del taxi para desplazarse.

Pese a la puesta en marcha del servicio ininterrumpido del TRAM durante estas Hogueras por parte de la Generalitat que ha permitido dar una solución de transporte público para la vuelta a casa de algunos alicantinos, volver a casa tras disfrutar de los diferentes actos de las fiestas -ya sea de día o de noche- es una tarea que se complica para muchos otros. La insuficiencia de taxis disponibles, a pesar de los esfuerzos por aumentar la flota, continúa siendo un obstáculo significativo que afecta tanto a residentes como a turistas.

Paco Sánchez, presidente de Radio Tele Taxi Alicante, señala que, pese a todo, este año hay más flota disponible que nunca. "Está libre casi toda la flota. Se ha contratado a más chóferes del año pasado gracias que se han superado los problemas de conseguir personal con carnet profesional, y hay un número importante de taxis disponibles. El problema durante las Hogueras es que a horas de mascletà o por la noche se complica dar un servicio adecuado debido a los problemas de movilidad en la ciudad. Desde anoche, el servicio está suplementado con tres euros hasta el días 25 a las 8.00 horas, una medida que sirve para incentivar a los conductores a salir a trabajar. Hacemos lo que podemos dentro de las limitaciones, y aunque tenemos más conductores, sigue habiendo dificultades", asegura Sánchez.

El presidente de Radio Tele Taxi Alicante también destacó otros desafíos que enfrenta el servicio de taxis durante las Hogueras. "Este año, con el cierre adelantado de las calles del centro, hemos tenido que adaptarnos rápidamente. Algunos conductores no leen los comunicados del Ayuntamiento y eso complica aún más la situación en la calle. Además, estamos en conversaciones para mejorar la coordinación con nuestros compañeros de Elche, ya que podríamos tener más vehículos en funcionamiento si se resuelven ciertas cuestiones autonómicas para poder dar servicio en el aeropuerto", apunta Paco Sánchez.

Usuarios

Los usuarios, sin embargo, expresan su descontento con la situación. Pablo Pastor relata que para volver a casa no le he fue posible encontrar un taxi. "Había muchísima cola, era horrible. Estuvimos esperando más de 20 minutos en la parada de la plaza del Mar. Vi a varias personas pelearse por conseguir un taxi. Era un caos total y me sentí muy vulnerable. Al final, tuve que caminar una buena distancia porque ni siquiera el autobús podía recoger a todos los que esperábamos", asegura Pastor.

No es el único. Carlos García que "en general, encontrar un taxi en Alicante es bastante complicado en comparación con otras ciudades de España, especialmente durante las Hogueras". Para García la dificultad no solo se centra en los días de fiesta sino que, en su opinión, "el transporte público es lamentable y el taxi es una opción casi imposible para personas con movilidad reducida o mayores. Las paradas están mal ubicadas y la frecuencia de los taxis es bajísima. Esta falta de planificación en la política de movilidad de la ciudad es demencial. No es justo que tengamos que soportar esto cada año sin que se tomen medidas serias para solucionarlo".

Olga Jiménez, otra de las usuarias que este año ha intentado coger un taxi, comparte que fue "casi imposible" debido a la saturación. "Estaba todocompletamente saturado. Es imposible conseguir un taxi y, al final, mucha gente opta por coger el coche, lo cual es peligroso, especialmente si han estado bebiendo. La falta de un servicio de transporte adecuado durante las Hogueras es un problema grave. Los autobuses no llegan a todos los sitios y la gente que necesita un taxi no tiene otra opción", indica Jiménez.

