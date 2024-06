La cara más dulce de las representantes de la Fiesta

Con el verano recién iniciado, la Bellea del Foc infantil y sus damas de honor tienen claro cuál es su actividad favorita para los próximos días: tomar juntas un helado. Fueron ellas las que eligieron acudir a una heladería para realizar este reportaje con INFORMACIÓN y mostrar su cara más dulce. No solo fueron a disfrutar del postre, sino a aprender a servirlo y a entender cómo es el proceso para hacer llegar a todo el mundo tanto los helados como los crepes y los gofres. Un trabajo por el que tenían curiosidad. «A todas nos gusta mucho el helado y este sitio, así que queríamos volver a venir para saber cómo se preparan», explica Martina Lloret, Bellea del Foc 2024.

La heladería Borgonesse no solo les enseñó cómo se preparan y sirven estos postres, sino que permitió a todas ellas que probaran sus sabores favoritos. La máxima representante infantil de la Fiesta tenía clara sus elecciones. «El dulce que más me gusta es el crepe de dulce de leche, aunque en verano lo que mejor entra es un helado. Pero los crepes son los que más me gustan, más que los gofres o los helados. De helado me he pedido uno de lotus con un poco de dulce de leche porque son los sabores que más me gustan», subraya Martina.

Durante la explicación que les prepararon los profesionales de la heladería, las representantes infantiles de la Fiesta se mostraron muy interesadas en entender el proceso de preparación. Tras un pequeño curso, les dieron la oportunidad de servirse sus propios helados entrando tras la barra.

«Lo que más me ha gustado es poner los helados en el cono, es algo que no había tenido la oportunidad de hacer nunca», subrayó Isabella Guzzardo. Una opinión compartida por Sofía López: «Nunca había puesto un helado y es la primera vez que he podido hacerlo. Me ha gustado mucho la experiencia».

Entre los helados elegidos, no hubo dudas. Los de «Kinder Bueno», «Oreo» y galleta fueron los más solicitados. «El helado que más me gusta es el de Lotus, aunque me he servido un helado muy grande, no me lo he podido tomar todo», aseguró Laia Ponce. Una representante del Foc que ya sabía lo que era servir un helado: «Yo sabía ponerlos porque mi familia tiene una heladería».

«El helado que he elegido ha sido el de Kinder, con un poco de oreo. Me ha gustado mucho poder poner los helados en su cucurucho», indicó Carla Lorente. Aunque más que los helados, tanto para Carla como para la mayoría de ellas lo que triunfó fue el crepe: «Me gustan los helados, pero mi dulce favorito es el crepe de Nutella». El mismo que eligió Edurne Rosell: «Mi postre favorito es el crepe de Nutella. De helado, he querido probar el sabor de limón. Mi familia y yo vamos mucho a la heladería en verano»

Un aspecto familiar que también destacó Isabella Guzzardo. «Si tuviera que elegir alguien con quien tomarme un helado, sería con mi hermana. Me lo paso muy bien con ella. Nos gusta el sabor de lotus, el de chocolate y alguna vez nos pedimos el de dulce de leche».

Así de bien lo pasaron de la Bellea del Foc infantil y sus damas entre helados y tortitas / Pilar Cortés

Fue original en cuanto a su elección Daniela Vaquero, que en lugar de probar un crepe eligió un gofre. «Mi dulce favorito es el gofre, y lo he pedido del sabor de Nutella. De helado, he pedido el de Oreo», expresó. La representante señaló además cuál es su sitio favorito para tomar un helado y por qué: «Donde más me gusta comerme un helado es en la heladería. En verano hay muchos mosquitos, así que siempre que me pido un helado me lo tomo en la heladería o en un paseo».

Todas ellas destacaron que las heladerías son uno de sus sitios favoritos en estas fechas. «Donde más me gusta tomar un helado es en una heladería. Yo me he pedido el crepe de chocolate, que es mi sabor favorito», indicó Sofía López.

Un sabor de chocolate que, aunque la Bellea del Foc asegura que no le gusta, fue muy popular entre sus damas. Fue cuando la primera de ellas decidió manchar a otra cuando se desató la fiesta y todas acabaron llenas del helado o el sirope del postre de las demás.

El entusiasmo y la diversión fueron los protagonistas de la tarde con INFORMACIÓN. Entre risas, las representantes infantiles de la Fiesta disfrutaron de una experiencia única que les permitió conocer de cerca el trabajo en una heladería. Fue además una oportunidad de estrechar lazos y crear recuerdos inolvidables que les acompañarán todo el verano.

