Las Hogueras de Alicante: un negocio a todo tren

Las Hogueras se han convertido, desde hace años, en una máquina de hacer dinero. Durante cinco días, la mayoría de las personas, tanto visitantes como locales, se olvidan de sus preocupaciones y se dedican al disfrute.

De esta despreocupación se benefician especialmente el sector turístico y la hostelería de Alicante, que, un año más, prevén romper las estadísticas conocidas.

Si durante el fin de semana si no se reservaba con antelación en un restaurante, no se podía comer de mantel. Con la ocupación turística ha sucedido algo similar: la gran cantidad de personas que se ven estas Hogueras, en las calles, en las mascletás y en los racós no son todo alicantinos, sino que parte vienen de la provincia, de otras partes de la Comunidad, de Madrid, de Murcia o del extranjero.

Vienen para disfrutar de la fiesta con amigos o, en muchos casos, simplemente para conocerla y admirar los monumentos que engalanan las calles, maravillarse con los desfiles y vibrar en Luceros cada mediodía con los disparos de pólvora.

Gasto medio

Cada turista ha gastado una media de 125 euros al día, excluyendo el alojamiento, en comidas, cenas y servicios como taxis. Sin embargo, si se añade el coste del alojamiento, el gasto total asciende a aproximadamente 250 euros diarios. Un ritmo económico que no es para todos los bolsillos, ya que si suma el gasto sin incluir el hotel durante los días de las Hogueras, se llega a un total de 625 euros en cinco días.

El presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), Luis Castillo, ha asegurado a este diario que se está registrando una ocupación «de récord». Durante el fin de semana, la ocupación de la mitad de los hoteles de APHA ha sido del 100 %, mientras que el resto han alcanzado un 90 %. Se trata de unas cifras que confirman el adiós a los malos años de la pandemia y evocan al sector las buenas sensaciones de los años previos al covid. En cuanto a la comparación con los números del año pasado, Castillo reconoce que «cuando alcanzas la capacidad máxima, no puedes superarla. Hubo lleno técnico y este año estamos viviendo algo prácticamente igual».

Gente por el centro de la ciudad, junto a los coches, tras una mascletà estos días. / Héctor Fuentes

«Las Hogueras son un reclamo y una publicidad impresionante, y representan un gran negocio. Incluso sin las Hogueras, ya tenemos una ocupación altísima, pero estas festividades nos dan ese plus para llenar el hotel. En mayo, tuvimos una ocupación del 85%», explica Castillo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bloques y Apartamentos Turísticos de Alicante (Abatur), Daniel Elman, ha indicado que durante el fin de semana, contando también con el viernes, se ha llegado al 99 % de ocupación. El resto de la semana, la cifra se situó en un 83 %. «Estamos muy contentos, por suerte está yendo muy bien. Más o menos son similares al año pasado, no ha habido un incremento grande», afirma Elman.

Más desembolso

Bajo el punto de vista de Elman, estas Hogueras los turistas «se están gastando más que el año pasado» y añade que «parece que son más pudientes». El tipo de clientela de los apartamentos es variado, aunque principalmente el responsable de este tipo de viviendas turísticas reconoce que ha llegado gente de varios pueblos de la provincia, llamados por la Fiesta. En cuanto a las edades, predominan los visitantes de entre 25 y 40 años.

«Las calles están abarrotadas de gente y, aunque no se supere quizá el número de visitantes que el año pasado o sea similar, el gasto medio de los turistas sí que creo que es algo que se ha incrementado», señala Elman. Un hecho en el que también coincide el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio (Alroa), Francisco Javier Galdeano: «La gente se está gastando más, está liberada en el tema del desembolso. El año pasado hablábamos que 2024 iba a ser un año de crisis, esa línea de información financiera ha variado y la gente tiene menos miedo a gastar».

En lo que respecta a la estancia media que suelen hospedarse los turistas tanto en hoteles como en apartamentos, tanto Luis Castillo de APHA como Daniel Elman de Abatur coinciden en que se suelen hospedar en un período de tres a cuatro noches, que este año se han concentrado en el fin de semana del 21 al 23 de junio.

En definitiva, las Hogueras se tratan de unas fiestas en las que los locales y visitantes gastan sin mirar mucho la cartera, lo que representa un negocio que funciona a todo tren para ciertos sectores de la ciudad.

