Los supermercados cambian su horario en las Hogueras de Alicante: consulta cuándo estarán abiertos

Ya están aquí las Hogueras de Alicante. Los trabajadores de la ciudad tienen un día no laborable para disfrutar de la Fiesta, en concreto el 24 de junio. Este año el lunes 24 de junio fue declarado como festivo autonómico pero esto implicaba que fuera una jornada no laborable pero recuperable, es decir, los trabajadores que no acudan a su puesto de trabajo deben devolverle las horas a la empresa. Por ello, el Ayuntamiento de Alicante decidió solicitarlo como uno de sus festivos locales, por lo que los trabajadores de la ciudad de Alicante no tendrán que devolver esas horas si no trabajan este 24 de junio.

Al caer el 24 de junio en lunes tenemos un fin de semana de por medio en el que los supermercados y centros comerciales de Alicante pueden cambiar su horario. Para que puedas organizar tus compras, te contamos el eventual calendario de apertura de varios comercios de la ciudad.

Horario de El Corte Inglés en Hogueras

El sábado 22 de junio El Corte Inglés mantiene su horario habitual de 10.00 a 22.00 horas mientras que el domingo 23 de junio también abrirá sus puertas pero su horario será de 11.00 a 21.00 horas. Por último, el lunes 24 de junio El Corte Inglés permanecerá cerrado.

Horario de los centros comerciales de Alicante en Hogueras

Gran Vía. El sábado el centro comercial Gran Vía abrirá sus puertas en su horario habitual (de 10.00 a 22.00 horas) mientras que el domingo 23 de junio también permanecerá abierto de 11.00 a 22.00 horas. El lunes 24 de junio unicamente permanecerá abierta la zona de restauración.

Gran Vía. El sábado el centro comercial Gran Vía abrirá sus puertas en su horario habitual (de 10.00 a 22.00 horas) mientras que el domingo 23 de junio también permanecerá abierto de 11.00 a 22.00 horas. El lunes 24 de junio unicamente permanecerá abierta la zona de restauración.

Plaza Mar 2. Al igual que el centro comercial Gran Vía, el centro comercial Plaza Mar 2 abrirá sábado y domingo en el mismo horario, mientras que el lunes 24 de junio estará cerrado.

Puerta de Alicante. El centro comercial Puerta de Alicante también permanecerá abierto sábado y domingo y el lunes cerrará.

Horario de Carrefour en Hogueras

El Carrefour de Puerta de Alicante y el Carrefour de Gran Vía abren este sábado 22 de junio y domingo 23 de junio de las 09.00 a las 22.00 horas. Ambos supermercados permanecerán cerrados el sábado 24 de junio mientras que los Carrefour Express de la ciudad sí que abrirán.

Horario Alcampo y Lidl en Hogueras

Los supermercados Alcampo abrirán sábado y domingo pero el lunes cerrará. En cuanto a Lidl la tienda de la calle Río Muni abrirá el sábado en su horario habitual mientras que el domingo abrirá de 09.00 a 15.00 horas mientras que las tiendas de la avenida Doctor Jiménez Díaz, calle Dr. Sapena, calle del Maestro Alonso y de la avenida Caja de Ahorros abrirán sábado y domingo durante todo el día.