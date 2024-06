La mascletà de hoy: El final que merece Luceros

Rotundo. El final que merece el concurso de Luceros, en un año de menos sesiones pero de un buen nivel general. La pirotecnia de los alicantinos Hermanos Ferrández, aunque con sede en Beniel, ha disparado una mascletà a la altura del día grande de las Hogueras, del 24 de junio, día de San Juan. Han cumplido con lo que se esperaba de los grandes dominadores de estos tiempos, con seis victorias en la última década. Una mascletà completa, con un final muy intenso, que aumentaba de potencia y cambiaba de efecto cuando parecía que ya llegaba a su fin. Y con mucho peso de lo digital, que siempre gusta en el entorno del monumento de Bañuls . Un disparo que aspirará a la victoria final, en una pugna principalmente con la propuesta del domingo, a cargo de los valencianos Fuegos del Mediterráneo.

Tras un especialmente sonoro “Senyor pirotècnic, pot començar…”, la mascletà del día de San Juan ha arrancado como todas. Sí, con una traca valenciana, que rápidamente ha dado paso a un tramo aéreo muy variado en cuanto a los efectos. Pese a ser más largo de lo habitual, no ha habido opción de desconectar. Truenos, silbatos, zumbadoras, humo… y todo acompañado por disparos digitales que unían las diferentes secuencias. De todo un poco.

Pasados los dos minutos, ha entrado en escena la fase terrestre, el cuerpo central de la mascletà, tal vez la más monótona del disparo de este lunes festivo local en Alicante y autonómico, aunque recuperable por caprichos del calendario. Esta fase siempre ha ido aumentando su ritmo e intensidad, dejando poco a poco más peso a las cuerdas y menos a lo aéreo.

Cuando el reloj se acercaba a los cinco minutos, ha llegado lo determinante, lo que marca cualquier espectáculo pirotécnico. El terremoto ha sido muy potente y nada corto. No se esperaba menos de los Hermanos Ferrández, que como es habitual no se han conformado con hacer retumbar el suelo de Luceros. Eso es casi ya obligación. Tras esa fase, y ya con la vista en el aire, ha habido un bombardeo que también ha ido ganando intensidad con el paso de los segundos, que para eso no ha sido un trámite, y con el acompañamiento más que determinante de lo digital, que ha tenido mucho peso en un final rotundo.

Mascletà de hoy: Las imágenes del disparo de Hermanos Ferrández del 24 de junio de 2024 / JOSÉ NAVARRO

En total, seis minutos y cinco segundos, con un máximo de 124 decibelios y un mínimo de 83, lo que ha dejado los picos ya establecidos en días anteriores tras quemar el máximo permitido.

El ganador del concurso se conocerá, previsiblemente, tras las sesiones de fuegos artificiales del Cocó. Habrá que esperar unos días para saber si Hermanos Ferrández suman su séptima victoria en once años o Fuegos del Mediterráneo de estrenan en Luceros. Lo demás sería una sorpresa a la altura de un año poco predecible en cuanto a los premios de Hogueras.

Así, con el disparo de Hermanos Ferrández, acaba el concurso oficial de mascletás de Luceros, que este año ha contado con seis sesiones, además de la exhibición propuesta por el Ayuntamiento el primer día ante la falta de pirotécnicos interesados en participar en el ciclo de Hogueras.

El concurso oficial arrancó el miércoles con Coeters Dragon (Villena). El jueves fue el turno de Pirotecnia Ferrández, de Redován, que exhibieron como siempre buena sintonía con la ciudad. Después del disparo del viernes, el fin de semana empezó con Tamarit (de Alfarrasi, Valencia), los mismos que lanzaron el martes fuera de concurso. El domingo llegó una de las mascletás más esperadas del concurso, la de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (de Vilamarxant), que tras triunfar en Fallas con una mascletà histórica, la más potente que se recordaba en la capital del Túria, también conquistaron al público de Alicante con un final antológico. El concurso ha acabado este lunes, día de San Juan, con Hermanos Ferrández, que acumulan seis victorias en las últimas nueve ediciones.

Para aspirar a la victoria en el concurso, las mascletás deben tener una duración mínima de 5 minutos y 30 segundos sin contar los truenos de aviso, mientras que la duración máxima debe ser de 7 minutos. En esta edición, frente a lo ocurrido otros años, todas las propuestas han entrado en concurso. Según el Ayuntamiento de Alicante, "el peso máximo autorizado de la materia detonante será de 80 kilos y la materia reglamentada de 150 kilos. El calibre máximo autorizado de los truenos de aviso y de las carcasas de trueno y demás artificios pirotécnicos será de 50 mm. El trueno terrestre y los volcanes tendrán un calibre máximo de 50 mm".