Alicante abre la puerta a aumentar el presupuesto de las mascletás de Hogueras

Junto con las Hogueras, Alicante se despide también del concurso oficial de mascletás en Luceros y da paso al de fuegos artificiales desde la playa del Cocó. Un certamen que, este año, ha destacado por su alto nivel. Con dos disparos especialmente, el de Fuegos del Mediterráneo y el de Hermanos Ferrández, que arrancaron el fervor del público presente en torno al monumento de Bañuls. Sin embargo, el concurso de 2024 también ha destacado por otro motivo: estuvo «incompleto». La falta de empresas pirotécnicas interesadas conllevó que uno de los días, el martes 18, quedase desierto. Para evitar ver reducido el número de espectáculos pirotécnicos, el Ayuntamiento apostó por una mascletà de exhibición, fuera de concurso. El «invento», con menos pólvora y duración que el resto de días, arrojó un resultado decepcionante para el público.

Último aumento

En cuanto al presupuesto del concurso, el importe se elevó el pasado 2023 hasta los 8.500 euros para tratar de equipararlo con el que se pagaba entonces en las Fallas. Pese a ello, las fiestas valencianas volvieron a aumentar su presupuesto para este 2024 hasta los 10.000 euros, dejando de nuevo a las Hogueras en una posición de inferioridad que le resta atractivo de cara a las empresas pirotécnicas. Esto propició la desaparición de algunos nombres habituales en el cartel de Luceros, como los locales Hermanos Sirvent o la castellonense Reyes Martí.

Ahora, el gobierno local volverá a estudiar un incremento para que ese vacío en los días grandes de las Hogueras no se repita. «Es una cuestión que habrá que ver presupuestariamente», ha apuntado el vicealcalde, Manuel Villar, aunque, a día de hoy «igual es un poco pronto para valorarlo». Pese a ello, el también portavoz del ejecutivo municipal no lo descarta: «Me consta que en la Concejalía de Fiestas lo que siempre quieren es lo mejor para la ciudad y si presupuestariamente se puede e interesa, yo creo que no habrá ninguna duda». Villar también ha tenido tiempo para la autocrítica después de no conseguir ningún interesado para disparar el día 18 de junio: «El año que viene intentaremos hacerlo mejor», ha afirmado.

Suscríbete para seguir leyendo