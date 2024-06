«No elegimos al jurado de Especial para que no digan que hay conflicto de intereses»

¿Qué balance hace de las Hogueras 2024?

Han sido unas Hogueras multitudinarias en las que ha venido muchísima gente a disfrutarlas con los alicantinos y han transcurrido sin incidentes destacables. La verdad es que estamos muy contentos con el trabajo realizado por todas las concejalías, que se han implicado al máximo. Ojalá que todo el mundo las haya disfrutado tanto como hemos hecho los alicantinos.

¿Qué mejoraría para 2025?

Este año hemos implantado tanto la recogida puerta a puerta en cuanto a limpieza como los aseos abiertos al público que han funcionado muy bien. El año que viene valoraremos poner más. En cuanto a desfiles y demás actos, incluiremos las mejoras que nos vayan diciendo los foguerers y barraquers.

Precisamente los festers se quejaban de que este año había menos espacio para preparar actos como la Ofrenda, debido a las aglomeraciones en el paseo de Soto.

Sí, estudiaremos la mejor manera para poder hacer esa concentración de los desfiles sin que afecten otros espacios.

¿Cuál ha sido la mejor hoguera de este año para usted?

[Risas] Yo pertenezco a José María Py, eso me lleva a decantarme por lo mío... En cuanto a la decisión del jurado de Especial, coincido con ellos en que los premios están bien otorgados.

¿Qué criterios cree que se han tenido en cuenta? Se habla de premiar lo «alicantino»...

No he hablado con el jurado, pero sí que se deduce de los premios que van hacia el estilo alicantino, en el que destaca el riesgo, los remates, ese color potente característico de las Hogueras... Este año la categoría Especial ha tenido muchísimo nivel, ha sido espectacular.

Las hogueras de Especial piden que se cambie el sistema y que el jurado lo elija el Ayuntamiento.

Es una petición que nos hacen todos los años y siempre nos sentamos a ver las bases. Este año nos volveremos a sentar, a escuchar y luego a tomar una decisión.

Si se lo piden todos los años, ¿cuál ha sido el motivo para que hasta ahora no se haga así?

Creemos que es una manera más justa, en la que el Ayuntamiento no toma la decisión de elegir al jurado de Especial para que no digan que hay conflicto de intereses.

¿Y la Hoguera Oficial, qué le parece este año?

Volvemos al estilo alicantino que decíamos antes. En este caso es un diseño prácticamente de los años 80, una hoguera que vuelve a ese estilo sorianista que estamos acostumbrados en el que el remate es la pieza fundamental de la hoguera.

¿Cree que adelantar el concurso hará que haya más participantes?

Siempre escuchamos al gremio de artistas con las mejoras que nos propone a la hora de redactar las bases y en este caso nos pedían adelantarlo para que se pudieran presentar muchos más artistas y es lo que hemos incluido para conseguir que haya una mayor participación.

Sobre otro concurso, el de mascletás, ¿cómo lo ha visto?

Es una maravilla ver cómo cada año las pirotecnias se superan. Creo que este año ha sido de récord.

Pero ha habido que dejar un disparo fuera de concurso porque no se presentó nadie... ¿Subirán el presupuesto como Valencia?

La regla de gasto del Gobierno nos limita mucho y no sé si será posible hacerlo.

Las fiestas van a terminar sin que las comisiones hayan recibido las subvenciones para sus monumentos... ¿Lo incluirán en el presupuesto del 2025 para que no se repita este problema?

Hacer el presupuesto de un Ayuntamiento no depende solo de las subvenciones de Fiestas, desgraciadamente, entonces hay que ajustar cada uno de los servicios. Hay algunos que son esenciales, como cuestiones sociales que son de máxima urgencia, pero Hacienda lo estudiará.

Estas Hogueras también han estado marcadas por las protestas de los funcionarios. ¿Llegó a temer que pudiera haber problemas en la Cremà?

No, en ningún momento. Sabíamos que los servicios estaban garantizados porque así nos lo hacían saber los jefes de Bomberos y de la Policía Local y por tanto no hemos temido en ningún caso que no se pudieran hacer los actos como se tenía previsto.

¿Qué solución cree que tiene que dar el Ayuntamiento para que la situación no se repita el año que viene en la Cremà?

Me remito a las palabras del alcalde en sus declaraciones tras salir de la reunión.

Suscríbete para seguir leyendo