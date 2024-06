"Son muy bonitas las figuras estilizadas, pero nos estamos olvidando de nuestra esencia"

Pregunta. ¿Qué balance hace de estas Hogueras?

Respuesta. El balance es positivo y destacaría la participación. Ahora, hay cosas en las que hay que escuchar a los foguerers y barraquers en la asamblea. Por ejemplo, hay que ser más puntilloso con la organización en la entrega de premios, en la llegada de los desfiles y se podría retomar la conversación con el alcalde. Ya la he tenido en relación a lo que pasó en el entorno de Soto. He recibido muchas quejas y no lo voy a dejar pasar, me preocupa. No sé si es porque ha coincidido con el fin de semana, pero siento que se ha faltado el respeto a mi fiesta. Sí puedo decir que, cuando hablo con el alcalde, él tiene clarísimo que a esto hay que darle una vuelta.

P. ¿Cómo valora esa actividad económica que se genera estos días?

R. La Fiesta es cada vez más atractiva, no solo por lo que hacemos los foguerers y barraquers sino por la economía que generamos en cinco días. Hay que mantener esa economía respetando nuestras tradiciones y conversar con los hosteleros a partir de ahora, porque les hemos demostrado que hacemos fiesta, que llenamos Alicante y que no es gracias a ellos, es gracias a los festeros. Somos una masa social importante y podemos ir de la mano con hosteleros, hoteleros y comerciantes.

"Este año ha habido calidad en las hogueras, de Especial a Sexta. Ese es el camino"

P. ¿Por qué cree que se van a recordar estas Hogueras?

R. Qué pregunta más difícil. Creo que se van a recordar por la participación. Estamos sacando números de los desfiles, pero ha habido buena organización. Ayuntamiento y Federació hemos ido de la mano y no ha habido ni un fallo, ni una hoguera sin plantar y ni un incidente grave.

P. Estas Hogueras suponen prácticamente el broche al primer año desde que accedió a la presidencia de la Federació. ¿Qué balance hace con su equipo de este primer año?

R. Siempre lo digo e igual a alguien le hiere la sensibilidad, pero lo primero que hemos conseguido era poner cada cosa en su sitio, estaba todo muy desordenado. En algún caso, por la pandemia, aunque vamos a olvidar ya esa palabra, y en otros porque no hubo una visión, con todos mis respetos a los compañeros anteriores, como queremos los foguerers. La Elección de la Bellea del Foc se ha puesto en su sitio, la Ofrenda de Flores había que alargarla, el Coso Multicolor había que cambiarlo al día de San Pedro y no al día después en el que la gente está cansada y un largo etcétera. De lo que estoy más contento es de la ayuda que se ha dado a todas las comisiones por parte del departamento técnico. Estamos para dar un servicio a las hogueras y barracas, no para hacernos fotos y pasacalles.

"He recibido muchas quejas por lo que pasó en Soto antes de los desfiles y no lo voy a dejar pasar"

P. ¿Qué piden las comisiones?

R. La gran mayoría, ayuda técnica y asesoría económica y para eso está la Federació. Además, hay ayudas concretas, pero tienen que ser cosas con fundamento. No me vale que se venga a pedir ayuda para un almuerzo popular, pero este viernes se va a realizar un concierto de música festera por el 40 aniversario de Doctor Bergez-Carolinas y estas son las que tenemos que apoyar.

P. Decía que se le habían hecho cortas las Hogueras. ¿Lo mantiene?

R. Mi voz [cansasda] lo dice todo, pero lo primero que he hecho esta mañana ha sido convocar reuniones. La primera será para el Coso, pero ya he pedido una con la Concejalía de Fiestas para tratar el tema de los baremos. Quizás sea algo impopular, pero la Fiesta tiene que estar en el sitio que merece. Este año me tengo que morder la lengua porque ha habido calidad de Especial a Sexta, pero ese es el camino. Desde la Federació tenemos que apretar aunque sea psicológicamente a las comisiones para cuidar eso. Además, aunque parezca que está lejos, 2028 está cerca y hay que trabajar en el año del centenario.

"La Elección se ha puesto en su sitio, la Ofrenda había que alargarla y el Coso había que cambiarlo al día de San Pedro"

P. Le traslado el debate de Luceros. ¿Se pueden mantener ahí las mascletás y cuidar la plaza?

R. No concibo unas mascletás que no estén en Luceros. Más claro no puedo ser. Por supuesto, también me preocupa el arte, que es la plaza, pero no creo que la mascletà sea la culpable de algún desperfecto si es que lo hay, porque no lo sé, todo lo que sé es por lo que leo en prensa. La mascletà sí o sí tiene que ser en Luceros.

P. Y otro debate, el primer premio de Especial. ¿Jurado del Ayuntamiento o de las comisiones?

R. La polémica va a ser inevitable, siempre va a haber uno contento y otros que no. Otra cosa es quién pone al jurado. ¿Que se pueden analizar otras fórmulas? Que las hogueras las propongan. ¿Que no es cosa de la Federació? También. ¿Que voy a apoyar a las comisiones? Por supuesto. Creo que este año ha habido un jurado soberano y sus decisiones hay que respetarlas. Mi opinión personal es que la hoguera de Florida Portazgo era diametral, diferente, con riesgo y con un gran diseño, pero había muchas buenas. Para gustos, colores, aunque yo tiro más al estilo alicantino. Lo único que me gustaría en futuros jurados es que no se pierda la esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Quiero ver ninots, quiero ver crítica, quiero ver brazos, quiero ver manos… Son muy bonitas las figuras estilizadas y los temas que se están tratando, pero, esto lo pondría en mayúsculas: no olvidemos nuestra esencia. Con esto no digo que algunas no me gustaran, pero nos estamos olvidando de nuestra esencia y es muy importante.

Suscríbete para seguir leyendo