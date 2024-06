El gobierno de Barcala cifra en un millón de personas al día la afluencia a las Hogueras 2024

Un millón de personas al día. Esta ha sido, finalmente, la cifra de afluencia a las Hogueras 2024 que ha ofrecido el Ayuntamiento de Alicante. Tras muchas deliberaciones, y un baile de cifras en las que en un inicio no se aclaraba si la ciudad había contando con un millón de visitantes diario o con cinco millones de visitantes durante todas fiestas, los últimos datos confirmados, según el gobierno municipal, cifran en un millón de personas al día, y cerca de un millón y medio durante los fines de semana, la afluencia de personas que han disfrutado de Alicante durante las jornadas grandes de la Fiesta vividas entre el 20 y el 24 de junio.

Este número no refleja solo turistas o visitantes de fuera de Alicante, sino que también recoge a los alicantinos que han salido a disfrutar de la ciudad. Según el gobierno municipal, que en un primer momento no precisó con claridad la cifra de afluencia, la ciudad habría contado en las calles con un millón de personas al día, cinco millones en total para todas las fiestas. Sin embargo, al tratarse tanto de locales como visitantes que pasaron varios días en la ciudad durante las fiestas, la cifra oficial volvió a ser de un millón de personas al día y de cerca de un millón y medio durante el fin de semana.

Y es que, en un comunicado enviado por el Consistorio a primera hora de este martes, como balance de las fiestas, podían leerse dos cifras diferentes: "Unas fiestas de Hogueras que han vuelto a romper récords en materia de afluencia, con más de un millón y medio de visitantes" y, unos párrafos más abajo, "las calles han estado repletas, con registros de más de un millón de personas por día recogidos por la Policía Local".

Unos datos que el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, y la concejala de Turismo, Ana Poquet, también han tenido dificultad para explicar en la rueda de prensa que se celebraba tras la Junta de Gobierno. "Concretamente, no sabría decirte, lo que sí que es cierto es que ha habido más gente que otros años, pero concretar cifras exactas siempre es muy complicado, y más en una ciudad como esta", ha asegurado Villar a preguntas de este diario. "No puedo hablar de algo que no recuerdo cómo está redactado, pero se nos ha pasado por parte de Policía Local que durante el día ha habido más de un millón de personas. Eso es lo que puedo confirmar", aclaró el vicealcalde.

Por su parte, la concejala Poquet intervino para aclarar que estos datos que se ofrecieron por parte del Consistorio a primera hora "son siempre datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". "Lo que sí puedo decir es que ha habido un lleno absoluto, de hecho los datos de Hosbec y de APHA sitúan la ocupación por encima del 93%. Ha sido un éxito de organización y también de afluencia", apuntó Poquet.

La concejala de Turismo, quien tampoco supo concretar en ese momento la cifra exacta de afluencia durante las Hogueras, señaló que se habla de "un millón de personas cada día, por lo que yo he entendido". "Es muy difícil de cuantificar, lo que sí tenemos es que Alicante ha estado absolutamente lleno y que ha sido un éxito de convocatoria, no solo por los datos hosteleros, sino porque todos lo hemos visto y hemos estado por la calle estos días", destacó Poquet.

Ocupación

Además de las cifras de afluencia, los datos aportados por el sector hotelero y hostelero, como la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) y la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), confirman el lleno técnico en alojamientos hoteleros y apartamentos durante el fin de semana. Además, la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), resalta en su balance que han trabajado por encima de las cifras del año pasado. La mayoría de los restaurantes de la ciudad colgaron el cartel de completo durante los días grandes de las fiestas y muchos tenían las reservas completas desde hace semanas.

Además, el Consistorio ha destacado la participación en los distintos actos celebrados durante las fiestas. “La masiva afluencia de público y la creciente participación en desfiles, mascletás, barracas, visitas a hogueras, feria taurina y demás actos festeros confirman el acierto del programa y el creciente reclamo de estas fiestas universales”, apuntó la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien ha hecho hincapié, asimismo, "en el éxito de organización de los actos, el cívico comportamiento de los cientos de miles de visitantes cada día y la ausencia de incidentes destacables". “Es necesario resaltar el gran trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de Protección Civil y del operativo de limpieza en estas fechas tan especiales”, ha apuntado la edil.

Suscríbete para seguir leyendo