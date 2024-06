"Me han puesto el sambenito, pero no soy antivalencianista. Las Fallas me encantan, pero en València"

Pregunta. Estaba usted en el jurado de Especial. ¿Qué le ha parecido el nivel de estas Hogueras?

Respuesta. Ha sido un año muy bonito. Para mí, histórico, porque ha ganado una hoguera que tiene buena pinta de hoguera. Ha sido muy difícil valorarlo para el jurado. Sé que algunas se han enfadado, pero ser jurado es dificilísimo. No hemos podido dialogar, ni hablar entre nosotros, ni con las comisiones. Pero estoy contento porque, sin hablar, hemos coincidido al 90 %. Eso no quiere decir que no haya hogueras con el cuarto o el quinto premio que no fueran una preciosidad, pero tiene que ganar una.

P. ¿En qué se ha fijado como miembro del jurado?

R. Sobre todo, en el impacto que te causa cada hoguera, porque todas están bien hechas. Cuando ya le habíamos entregado las votaciones al secretario, pudimos hablar y pensé: joder, cómo hemos coincidido. Me gustaría haber debatido como se debatía antes. Yo fui jurado en las Fallas de 1987, siendo un chaval, y tenía el complejo de no haber sido jurado de Especial en mi tierra. Pensaba que me iban a nombrar cuando estuviera ya en la caja. Ha sido un año muy bueno de Hogueras y me sabe mal por las comisiones enfadadas, porque lo hemos hecho de corazón y sin influirnos unos a otros. Lo único que debatimos fue el premio de la crítica y ahí ganó la de Sèneca 5 a 2. "Vamos a contar mentiras" era una maravilla, te hacía verla del revés, era inteligentísima.

"Sé que algunas hogueras se han enfadado, pero en el jurado no hemos podido dialogar"

P. ¿Qué piensa de las críticas?

R. Todos los foguerers tienen ilusión, se gastan mucho dinero y la Fiesta la hacen ellos. Nosotros estamos pensando siempre en no defraudarlos, pero hay una que tiene que ser el décimo premio y otra el primero. La votación fue de manera totalmente anónima, sin haberlo hablado entre nosotros.

P. Su trabajo, en especial 'Crisol', sigue apareciendo en muchas hogueras, como la infantil de Antigons, ganadora del primer premio. ¿Qué le parece este reconocimiento?

R. Imagínate. Yo pensaba que cuando fuera mayor no se iba a acordar nadie de mí y la gente se conoce mis hogueras mejor que yo. Eso quiere decir que mi trabajo ha sido positivo. Este año, Pere Baenas me ha pasado en primeros premios. Le dije: "me has superado"; y él me respondió: "solo en premios, no en calidad".

"Portazgo era una preciosidad de hoguera con un sentido y una estética que se identifica con nosotros"

P. Ya que lo menciona. ¿Cómo valora el trabajo de Pere Baenas?

R. Ha hecho una labor muy grande y era una preciosidad de hoguera con un sentido y una estética que se identifica con nosotros. Y eso es lo principal. No digo con esto que las otras no se identificaran, pero la de Pere lo hacía. Al jurado que venga el año que viene, suerte, porque esto es muy difícil y el listón está muy alto.

P. Con el tercer premio de Polígono de San Blas, ha vuelto un artista alicantino al podio. ¿Qué piensa de la hoguera de Fran Santonja?

R. Ahí sí que se ha abierto una ventanita que nos recuerda lo que es nuestro arte y nuestra forma de hacer. Estoy muy contento. En los tres primeros premios coincidimos casi todos, ahí están los puntos de las votaciones. Era una hoguera grandísima, lo que pasa es que el polígono se lo come todo. Estoy muy satisfecho, el día después de la votación pensaba que no nos había hecho falta hacer debate. Hay un poco de dolor, porque hay hogueras muy bonitas, pero es que para el jurado es difícil. Al final, es como mirar un cuadro, cada uno siente algo diferente y gana el que al jurado le ha gustado.

P. ¿Se abre una ventana también a más artistas alicantinos en Especial?

R. Ojalá hubiera más, eso es lo que yo quisiera. Pero, claro, las comisiones son libres de gastarse su dinero donde quieran. Mucha gente cree que le tengo manía a València, pero no, a mí la falla me encanta, lo que pasa es que me gusta verla en València, igual que la Semana Santa me gusta verla en Sevilla. Imagínate si trajeran fallas aquí, nosotros pareceríamos monigotes. Cada cosa tiene que estar en su sitio. Las Fallas me encantan, voy todos los años y tengo grandes amigos allí.

"Ojalá hubiera más alicantinos plantando en Especial, eso es lo que yo quisiera"

P. ¿Siente que los artistas que vienen se adaptan al estilo alicantino?

R. Los artistas que vienen a Alicante procuran poner de su parte para identificarse con nosotros y se preocupan de ver la historia de las Hogueras, de ver hogueras antiguas. Lo noto y es de agradecer. La comisión tiene que contratar a quien considere, yo no tengo nada en contra. Me han puesto el sambenito, pero no soy antivalencianista. Al contrario, ¡yo he aprendido de València! Vicente Luna, Pepe Martínez Mollá y más han sido mi universidad, pero nosotros tenemos nuestra forma de ver el arte, los colores, tenemos nuestras calidades. Hoy en día, la gente joven lo entiende, pero hay mucha gente que no. Las hogueras de Gastón Castelló, las mías y, sobre todo, las de Ramón Marco, son las que tenemos que pelear porque se mantengan. Los que vienen se esfuerzan y se ve. Y a ellos le viene bien tener estos dos o tres meses de trabajo.

P. ¿Y qué opina sobre la crítica en las hogueras? ¿Cree que la estamos perdiendo?

R. Es un tema muy subjetivo. Yo he ganado primeros premios con hogueras sin crítica mordaz, pero este año estaban las de Sèneca o la del primer premio. La crítica no tiene por qué ser obligatoria, aunque se debe de premiar. Si al mismo tiempo te transmite el humor, porque la crítica te tiene que hacer reír, es bonito. Pero es un tema subjetivo, no tiene que ganar una hoguera por la crítica. Es un valor añadido y me parece extraordinario. La hoguera te tiene que gustar, enamorarte y ya está.

