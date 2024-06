Diseñador de Hogueras, una profesión en alza

Las hogueras tienden cada vez más a poner en valor a sus diseñadores, además de a los artistas, a la hora de promocionar sus monumentos. Fue el caso en esta edición de Florida Portazgo, que hizo lo propio con Carlos Corredera, el diseñador que ingenió "Geometría vital", lo que a la postre fue la hoguera ganadora de 2024, de la mano del artista Pere Baenas, quien le dio forma.

Una cuestión ya habitual en las Fallas de València, donde es habitual que las comisiones anuncien tanto al artista como al diseñador, pero no tan extendida en Alicante, donde el artista, quien está al frente del taller, suele tener la mayoría del protagonismo.

Corredera, autor del exitoso diseño de este año, explica cómo es el proceso de llevar una idea al papel: "Me contrataron para buscar un guion; es la cuarta vez que lo hago en Portazgo, y con la tercera con Pere [Baenas]. Dos veces fue en Hogueras y una en Fallas. Siempre tengo muchas temáticas en la recámara, y en esta ocasión cayó casi sola". El diseñador apunta que "dado que mi ilustración es siempre de líneas rectas, tenía que acabar haciendo una en la que la propia geometría fuera el tema principal. Además, pensando en las frases hechas con conceptos geométricos, me di cuenta de que había muchísimas: triángulo amoroso, mente cuadriculada, círculo vicioso, etcétera. Cuando tienes la idea, se trata de ironizar y llevar el tema social a esas frases y, a partir de ahí, crear el remate".

Pese al aumento de diseñadores en Fallas y ahora en Hogueras, Corredera considera que es difícil que sus compañeros den el salto al arte efímero: "Hay diseñadores e ilustradores por todos lados, muchos de la Comunidad Valenciana que creo que es donde más hay, como Paco Roca, Laura Bonet o Mariscal, aunque no trabajan en Fallas u Hogueras. En la zona del Mediterráneo hay muchísimos, aparte de en Madrid. Lo que pasa es que hay muchos más ilustradores con premios nacionales que pocas veces se acercan a este formato". El motivo, apunta, está en que es un sector con más restricciones: "Gente de la Asociación de Ilustradores de València me dijo que es complicado. El dibujo es solo el 30 o 40 % del desarrollo del trabajo. Luego, hay muchos filtros por la hoguera y los patrocinadores; no es hacer lo que te dé la gana".

Otra de las diferencias se encuentra en trabajar en un taller: "Entrar de nuevas a un proyecto tan grande es un desafío. A veces lo ven como algo fácil, pero no lo es. Ojalá más compañeros diseñadores estuvieran en obras de volumen".

