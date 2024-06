Una influencer hace viral la hoguera ganadora de 2024

Una influencer convierte a la hoguera ganadora de 2024, "Geometría Vital", en viral en redes sociales. La profesora de matemáticas Laura, conocida en TikTok e Instagram como @laurimathteacher y con más de 1,5 millones de seguidores, publicó un video esta semana en el que analiza detalladamente el monumento del distrito de Florida Portazgo elaborado por Pere Baenas y diseñado por Carlos Corredera. Esta profesora de matemáticas no solo mostró su admiración por la obra, que asegura que le dejó "maravillada" desde el primer momento, sino que también explicó su significado y los elementos geométricos presentes en ella para todos sus seguidores.

"¿Alguien me puede explicar qué es esta maravilla?", pregunta Laura en el inicio del video, mientras señala debajo de ella una imagen del monumento "Geometría Vital". "Espero que no la quemaran porque esto no se puede quemar, esto es precioso, esto no se puede quemar". Un entusiasmo que llevó a la joven murciana a llamar "escultura" al monumento, algo que sus seguidores le dejaron claro en los comentarios del video, a los que respondió con humor. Entre estos comentarios se encontraba, precisamente, el del artistas Pere Baenas, encantado con el video pese a los fallos y que así lo reflejó en los comentarios: "¡Muchas gracias Laura! Me alegra muchísimo que te haya gustado".

La influencer destaca cómo la escultura juega con conceptos geométricos y figuras matemáticas, haciendo especial mención a los "triángulos amorosos", los "círculos viciosos" y las "mentes cuadriculadas". Y es que la hoguera de categoría Especial premiada como la mejor de este 2024, es una obra que honra la geometría desde su base hasta su cúspide. Este monumento utiliza figuras geométricas no solo como elementos estéticos, sino también como vehículos de crítica y reflexión. Con Pitágoras en la figura central y un gran octógono rematando la estructura, la hoguera se convierte en una alegoría de la precisión matemática y la creatividad humana.

"A mí lo primero que me saltó fue el número Pi y dije, pero ¿qué es esto? Alrededor de la Tierra decorando este poliedro tenemos reglas, cifras, es una maravilla todo lo que le rodea", comenta Laura, reflejando el asombro de miles de espectadores. En el video, Laura describe: "En la base de la escultura está el padre de la geometría, Euclides, y en su mano tiene un compás que describe el círculo solar. Un poco más arriba tenemos a Pitágoras que en su capa nos muestra las distintas geometrías más populares de diferentes épocas, apoyado sobre una escalera flotante de libros."

Laura también menciona otros elementos destacados del monumento: "Justo Pitágoras está estudiando y geometrizando a la diosa de la tierra, GEA. La cual sujeta nuestro planeta convertido en un gran poliedro y ahí en la mitad está el número Pi. Alrededor de la Tierra, decorando este poliedro tenemos reglas, cifras numéricas, es una maravilla todo lo que le rodea, es que es súper original. Lo que querían transmitir es que el ser humano, en su afán de estudio, ha catalogado y ha geometrizado hasta el mismo cosmos."

La influencia de Laura ha llevado esta obra más allá de los límites de Alicante, convirtiéndola en un símbolo universal de la unión entre arte y ciencia. "Me parece una auténtica obra de arte y pensé 'yo quiero una miniatura de esto para mi casa, para ponerla en mi habitación'. Os juro que espero que no la hayan quemado", concluye Laura, reflejando el asombro de miles de espectadores y llevando el arte de las Hogueras a una audiencia global.