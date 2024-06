Polígono de San Blas renueva a Santonja y la Especial de Hogueras seguirá teniendo un artista alicantino

Cinco de las diez hogueras que plantaron en Especial en la última edición ya han renovado a sus artistas de cara a las Hogueras 2025. La última, Polígono de San Blas, que este jueves anunció la renovación del alicantino Fran Santonja. Tras una hoguera que ha recibido elogios y que ha conseguido hacer olvidar al jurado que el polígono es un lugar difícil para plantar, obteniendo el tercer premio, el artista comunicó a la hoguera el pasado 24 de junio su deseo de continuar un año más en Especial con Polígono de San Blas, como han indicado desde la propia hoguera en un comunicado.

Un deseo que era compartido por los comisionados, que aseguran estar "muy felices de seguir apostando por un alicantino". Durante la visita al taller de Santonja "Superarte" este año, explican desde Polígono de San Blas, el artista explicó que quería continuar plantando en Polígono pese a que le había contactado varias hogueras.

Con esta renovación, la principal categoría de las Hogueras se asegura además la participación de, al menos, un artista local en la Plantà de 2025.

La opción de Pere Baenas coge fuerza en Sagrada Familia

Por el momento, la única hoguera que ha decidido no continuar con su artista es la de Sagrada Familia, que no ha renovado a Pedro Santaeulalia. Una decisión que llega de "mutuo acuerdo", como ha subrayado el presidente de la comisión, Carlos Gosálbez. El artista podría buscar proyectos fuera de Especial, mientras que la hoguera del Pla-Carolinas mantiene su intención de seguir en la principal categoría, por lo que se encuentra ahora a la búsqueda de un artista.

Artistas de las Hogueras de Especial para 2025: Florida Portazgo : sin novedades (su artista fue Pere Baenas)

: sin novedades (su artista fue Pere Baenas) Sèneca-Autobusos : ✔️ renovados José Gallego y Toni Pérez

: ✔️ renovados José Gallego y Toni Pérez Polígono de San Blas : ✔️ renovado Fran Santonja

: ✔️ renovado Fran Santonja Baver-Els Antigons : ✔️ renovado Paco Torres

: ✔️ renovado Paco Torres La Ceràmica : ✔️ renovados Palacio i Serra

: ✔️ renovados Palacio i Serra Diputació-Renfe : ✔️ renovado David Sánchez Llongo

: ✔️ renovado David Sánchez Llongo Port d'Alacant : sin novedades (sus artistas fueron Banyuls y Ruiz)

: sin novedades (sus artistas fueron Banyuls y Ruiz) Sagrada Familia : ❌ no renueva a Pedro Santaeulalia, sin artista para 2025

: ❌ no renueva a Pedro Santaeulalia, sin artista para 2025 Carolinas Altas : sin novedades (su artista fue Paco Giner)

: sin novedades (su artista fue Paco Giner) Florida-Plaza de la Viña: en negociaciones con Luis Espinosa, su artista 2024

Uno de los nombres que ha tomado fuerza para Sagrada Familia es el de Pere Baenas, artista de la última hoguera ganadora y el tercero más laureado en la historia de la Fiesta, después de que en Portazgo no hayan confirmado su continuidad. Tanto la hoguera como el artista no descartan la posibilidad de llegar a un acuerdo en caso de que la hoguera de la Florida decida apostar por otro autor para su hoguera del próximo año.

Desde Florida Portazgo esperan poder comunicar "noticias esta semana" y apuntan que quieren "anunciar varias cosas". De no continuar con Baenas, sería la única de las seis hogueras que obtuvieron los seis primeros premios en no renovar a su artista —Sèneca, Polígono de San Blas, Antigons, Ceràmica y Diputació ya lo han hecho— y la primera ganadora en no ratificar a su artista desde 2003.