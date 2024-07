Pere Baenas quiere hacer historia: ser el primer artista valenciano en plantar la Hoguera Oficial de Alicante

Pere Baenas "descarta" participar en la categoría de Especial. Al menos, de momento. El artista valenciano, responsable de la hoguera ganadora en esta categoría, "Geometría Vital" que realizó para Florida Portazgo, tiene otros planes: presentarse al concurso de la Hoguera Oficial del Ayuntamiento. Un concurso público que cuyo plazo de presentación de propuestas ha dado comienzo este lunes, 1 de julio, y que finalizará el próximo lunes 15 de julio. De esta forma, Baenas pondría fin a su relación con la comisión de la calle Cefeo, que le ha valido dos victorias y un polémico segundo puesto en los últimos tres años e iniciaría una nueva etapa para lograr el único triunfo que le falta a su carrera, plantar la Hoguera Oficial en la plaza del Ayuntamiento de Alicante.

Baenas se ha convertido este año en el tercer artista con más premios de Especial en Alicante, ya solo superado por Ramón Marco (22 victorias) y Gastón Castelló (10), tras romper el empate con Pedro Soriano. En las pasadas Fallas, el constructor de Gandia anunció que renunciaba a seguir plantando en la máxima categoría de las fiestas de València tras 25 años consecutivos en Especial. Este 2024, además, fue el constructor de la Falla municipal en la plaza del Ayuntamiento de València, al igual que en 2023.

"La idea que tengo que es presentarme a la Hoguera Oficial del Ayuntamiento. Tengo un proyecto ya en mente y que es una idea hecha muy a mi manera, que puede ser más libre y cumplir con la línea que quiero seguir, un poco más arriesgada de la que buscan las comisiones. Voy a ver si tengo suerte y confían en mí", asegura Pere Baenas en declaraciones a este diario.

Y es que la intención del artista valenciano con este cambio pasa asimismo por buscar "estar más relajado mentalmente para ser más creativo, sin pensar en la competición, quiero continuar en mi línea, incluso siendo más radical". "Normalmente tengo que ser más políticamente correcto en la competición para optar al primer premio de Especial y no puedo ser tan original como yo quiero. Salirme un par de años de esta competición puede ayudarme a buscar otras forma de expresión", ha añadido.

Además, el artista ya tiene en mente un diseño con el que quiere buscar ganar el concurso de la Hoguera Oficial con el que se convertiría en el primer valenciano que planta en la plaza del Ayuntamiento, donde hasta ahora solo han firmado artistas locales. "El proyecto ya está medio dibujado, me vino la inspiración el mismo día 23 de junio, visitando hogueras por Alicante. Debutar en el Ayuntamiento de Alicante es lo único que me queda por hacer, ya hice la del Ayuntamiento de València y he ganado el primer premio en ambas ciudades", apunta Baenas, quien añade: "Artísticamente, quiero recuperar el estilo alicantino porque, aunque no soy de Alicante, mi abuelo sí que lo era".

Orígenes de la Fiesta

Baenas apuesta por un monumento alicantino: "Quiero recuperar los orígenes de la fiesta, no me gusta que las Fallas y las Hogueras se parezcan porque si no desaparece esa riqueza artística. Mis hogueras en Florida Portazgo siempre han sido un referente para la competición, con un estilo muy marcado y creo que voy en una línea que a los artistas alicantinos les gusta. Me amoldo a las dos vertientes artísticas y creo que estos años se ha estado abusando del adorno de las fallas en Hogueras y es una cosa que no debería estar, está fuera de lugar", indica el artista valenciano.

Y es que, pese a su relación con Especial y en los últimos años con Florida Portazgo, Baenas afirma que "Especial lo descarto de momento". "Me tienen que coger mucho el punto para que firme en alguna de Especial, prefiero estar un año haciendo cosas nuevas y, si se tercia, me gustaría hacer también alguna hoguera de Primera que quede libre. Me encantaría marcar una tendencia dentro de las Hogueras como ya hizo Pedro Soriano o Javier Mayor León, toda esa gente que volvió a darle un aire fresco a las Hogueras de Alicante", afirma Baenas.

Florida Portazgo, pese a las dos victorias y a un segundo puesto con sabor a primero de la mano de Baenas, todavía no ha confirmado a su artista para 2025, aunque se da por hecho que Baenas no continuará. Tampoco se sabe la apuesta, de entre las comisiones que plantaron este año en Especial, Sagrada Familia (donde no seguirá Pedro Santaeulalia), Carolinas Altas y Florida-Plaza la Viña. Sí que se sabe ya que repiten artista en Sèneca-Autobusos (José Gallego y Toni Pérez), Polígono de San Blas (Fran Santonja), Baver-Els Antigons (Paco Torres), La Ceràmica (Palacio i Serra), Diputació-Renfe (David Sánchez Llongo) y Port d'Alacant (Banyuls y Ruiz).

Un concurso concurrido para 2025

Pese a sus intenciones de ser el primer valenciano que firma la hoguera del Ayuntamiento de Alicante, Pere Baenas tendrá que enfrentarse a un concurso que promete ser más concurrido que en ediciones anteriores. Al menos, ya hay dos artistas con intenciones de competir para el monumento adulto, después de que para 2024 solo hubiera una propuesta. Los proyectos, que incluirán maquetas y bocetos, se entregarán en las oficinas de la concejalía en la Casa de la Festa, mientras que el fallo del jurado se conocerá el 18 de julio.

Entre aquellos que ya se encuentran preparando sus propuestas se encuentra el actual artista ganador, Pedro Espadero, quien ha plantado la Hoguera Oficial del Ayuntamiento durante 17 años, nueve de ellos de forma consecutiva, y que ya tiene el boceto y la maqueta en marcha para la edición de 2025. "Yo me presento siempre, he perdido el miedo. Soy el que más veces ha perdido y el que más veces ha ganado, pero me quiero presentar porque este año ha sido muy bueno y espero que eso cuente para la elección", afirma Espadero.

El alicantino confía en que el jurado reconocerá su trabajo y su estilo en el boceto y la maqueta. "Estoy trabajando ahora mismo en la maqueta para poder presentarlo todo la semana que viene. Una cosa así no se hace en dos días y con el cambio de plazos es verdad que nos ha dado menos tiempo, pero me voy a preparar la maqueta como si se fueran a presentar 14 artistas, voy a ir con todo, y más después de este año. Esa es mi meta y mi idea ahora mismo es no confiarme, el que piense que me voy a relajar que se olvide", señala Espadero.

Otro constructor que también confirma su presencia, aunque en esta ocasión en categoría Infantil, es Sergio Gómez, quien este año ha plantado en la plaza del Ayuntamiento su décima Hoguera Oficial infantil. "Estamos en proceso, la idea ya la teníamos y ahora estamos elaborando la maqueta. Sí que es verdad que parte intelectual ya la teníamos preparada pero ahora, que ya han acabado las hogueras, es cuando te pones físicamente. Esta es la hoguera más importante de Alicante y los requisitos son complicados, ahora toca correr y esperar", afirma Gómez.

El jurado evaluará las propuestas basándose en la creatividad, equilibrio, proporcionalidad, originalidad, modelado y cromatismo, así como en el contenido y la crítica y el veredicto del jurado se dará a conocer el 18 de julio. El maestro mayor de Gremio de Artistas, Joaquín Rubio, explica que este año esperan una mayor participación. "Fue la opción que buscamos para que los artistas pudieran presentarse antes de que comenzaran las contrataciones, lo que pasa es que el mercado se está moviendo a una velocidad que no sabemos si será una solución. Las opciones están para todo el mundo, pero una de las cosas que hay que plantearse bien es la solvencia económica del proyecto o la posible llegada de artístas de otros lugares", destaca Rubio.

