"Nos han pedido dar un pasito más allá: mayor volumen y un remate más espectacular"

Carlos Carsí es el nuevo artista elegido por Florida Portazgo, la hoguera ganadora en la categoría Especial de 2024, para intentar repetir el triunfo el próximo año. Carsí, valenciano y ganador del máximo reconocimiento en Fallas con las comisiones Cuba - Literato Azorín y l'Antiga de Campanar, trabajará junto al diseñador Carlos Corredera, creador del monumento ganador "Geometría Vital". En Alicante, Carsí también plantó hogueras en Especial, como Sagrada Familia y Plaza la Viña, además de haber realizado monumentos infantiles en esta categoría al inicio de su carrera y ahora regresa a Especial para tratar de lograr el máximo reconocimiento.

PREGUNTA: Acepta un nuevo reto y regresa a Alicante como artista de la hoguera ganadora de 2024, Florida Portazgo, ¿cómo se siente?

RESPUESTA: La verdad es que no entraba en nuestros planes el volver a estar en la categoría de Especial de Hogueras. Lo cierto es, que cuando nos llamaron, nos ilusionó mucho la propuesta y no nos lo pensamos dos veces en sentarnos a hablar con la comisión.

P: ¿Qué le ha resultado más atractivo del proyecto que le ha propuesto Florida Portazgo?

R: Tenía una espinita clavada de volver a Hogueras y el proyecto que nos plantearon, de la mano con el diseñador Carlos Corredera, con quien ya he trabajado en alguna ocasión en alguna falla infantil de València, me resultó muy atractivo y me ilusionó. Esto es un proceso de confianza, y saber como trabaja Carlos y cómo desarrolla los proyectos da mucha tranquilidad. Es un gran punto a favor.

P: ¿En qué se basa este proyecto para el monumento de 2025?

R: El proyecto está diseñándose y no hemos podido sentarnos aún a verlo con calma porque todo ha sido muy rápido. Pero en principio, la idea que nos plantearon desde la comisión era seguir con la misma línea que ya han llevado estos años, e incluso dar un pasito más allá con un mayor volumen y con un remate que sea más espectacular. Seguir apostando por lo alicantino, es la intención que tenemos. Ahora vamos a esperar a que se vaya desarrollando el diseño y empecemos a trabajar en él.

P: ¿Siente presión tras los éxitos que cosechó Pere Baenas junto a esta comisión?

R: Esa presión siempre existe. Cuando hicimos Especial en València, estábamos acostumbrados a trabajar con la presión y, por un lado, te enorgullece y te hace crecer. Tener ese punto añade un poco de valor al proyecto, lo hace más especial. Al haber obtenido estos años el primer y el segundo premio te hace centrarte más y poner toda la carne en el asador. Está claro que lo importante es que guste el trabajo en la calle y que el cliente y el visitante se sientan a gusto y contentos, pero ojalá consigamos lograr todo lo que la hoguera ha logrado este año.

P: Dejó de plantar en la Sección Especial de las Fallas de València, ¿por qué decide hacerlo en Hogueras?

R: Siempre he tenido la espinita de las hogueras. En València conseguí por suerte dos años alzarme con el primer premio pero quedaba Hogueras. Cuando te llega una comisión como Florida Portazgo dices: es ahora. Estamos ilusionados con ambas partes, con el diseño, con la propuesta y con intentar marcarnos esa meta.

P: ¿Cree que la relación con la hoguera de Florida Portazgo será a largo plazo?

R: Sí, viendo el historial de la comisión, creo que mientras ambas partes estén a gusto, los artistas duran en el tiempo. Con lo que conocemos, la verdad es que estoy a gusto y ojalá dure muchos años.

