"Tuve cuatro ofertas de Especial que no pude coger por esperar a Florida Portazgo"

El artista valenciano Pere Baenas, creador de la hoguera ganadora "Geometría Vital" para Florida Portazgo, anunció sus planes de presentarse al concurso de la Hoguera Oficial del Ayuntamiento en 2025. Este anuncio marcó el fin de su relación con la comisión de la calle Cefeo, donde obtuvo dos victorias y un controvertido segundo puesto en tres años. Gracias a estos logros, Baenas se convirtió en el tercer artista más premiado en la categoría Especial en Alicante, solo por detrás de Ramón Marco y Gastón Castelló. En las Fallas recientes, tras 25 años en la máxima categoría, Baenas decidió retirarse. Además, en 2024 y 2023, fue el responsable de la Falla municipal en la plaza del Ayuntamiento de València.

PREGUNTA: ¿Cómo encara esta etapa?

RESPUESTA: La afronto con ilusión y con ganas de hacer cosas. Ahora quiero realizar la Hoguera Oficial de Alicante y quizás alguna de Primera. Espero tener suerte y contar con alguna opción para llevarme el monumento municipal porque tengo compañeros de mucha calidad que imagino que este año se presentarán.

P: Cierra tres años de éxito con Florida Portazgo...

R: Me siento muy bien. Creo que lo único que faltó el año pasado fue consolidar ese primer premio, fue un poco raro con el empate en la puntuación y todo lo que sucedió posteriormente. Creo que lo más justo hubiera sido hacer un premio «ex aequo». Cambió el concurso a mitad y se saltaron las bases y eso siempre va a quedar ahí como de historia negra de ese año.

P: ¿Fue de mutuo acuerdo?

R: Ha sido de mutuo acuerdo, no ha habido entendimiento para seguir trabajando juntos. Aunque los éxitos nos han acompañado, y sería lo más lógico seguir intentando mantener el tándem, si las posturas están alejadas, no vale la pena forzar las cosas.

P: ¿Hubo alguna petición que le sorprendiera?

R: No, simplemente no íbamos por el mismo camino. No hubo muchas exigencias. No tuvo nada que ver con el monumento o con que quisieran un remate específico. No nos pusimos de acuerdo y no hubo un entendimiento final con Florida Portazgo.

P: Habla de alejarse de Especial, pero hay comisiones interesadas en usted...

R: Realmente las propuestas me llegaron antes del inicio de las negociaciones con Florida Portazgo. Eso me hizo pensar que la comisión no tenía las cosas claras y que se sabía que no iba a ser renovado. Lo normal habría sido renovarme después de los premios. Si acompañan los premios y no estás renovado te hace pensar que quieren ir por otro camino.

P: Entiendo que no se ha decantado por ninguna...

R: Tuve cuatro ofertas de Especial que no pude coger por esperar a Florida Portazgo. Ahora no me planteo ninguna de estas opciones, estoy metido en el proyecto de la Hoguera Oficial del Ayuntamiento.

P: ¿Le haría ilusión regresar a Primera?

R: Es una categoría con la que he tenido mucha relación como artista, sobre todo con Foguerer Carolinas, que es la única comisión en la que he estado. Una relación que ha ido acompañada de primeros y segundos premios.

P: ¿Ha recibido la llamada de alguna comisión de Primera?

R: No, de Primera no me han llamado. Quizás no piensen que lo puedo hacer o quizás se hayan olvidado de mí.

P: ¿Cree que se ha precipitado apostando por la Hoguera Oficial?

R: No, espero que no. El año pasado tuve la ocasión de hacer la oficial de València y una Especial. Estoy capacitado para hacer ambas cosas.

