Así queda el cartel de la Feria de Toros de las Hogueras de Alicante 2025

Llegan las Hogueras 2025 y con ellas, el estreno del cartel de la Feria taurina para las fiestas. Un ciclo con grandes nombres que comenzará el día 20 de junio y se ampliará hasta el domingo 29, con una única interrupción el 25 de junio.

Nombres como Manzanares, Morante, Roca Rey, Talavante, Castella o Daniel Luque entre otros, llenarán de calidad los casi nueve días programados este año.

Programación Feria taurina de las Hogueras de Alicante 2025

Viernes 20 de junio

Novillos de Pedraza de Yeltes para Borja Escudero (ganador del primer circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana), Kevin Alcolado (segundo en mismo certamen que Escudero) y Javier Cuartero (sin caballo), que debutará con picadores a las 19:00 horas.

Sábado 21 de junio

Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para José María Manzanares, Roca Rey y Samuel Navalón a las 19:00 horas. Manzanares regresa a su tierra con toda la ilusión y Andrés Roca Rey vuelve a compartir cartel con el maestro alicantino por segundo año consecutivo.

Domingo 22 de junio

Toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Marco Pérez (primer paseíllo en España como matador de toros) a las 19:00 horas.

Lunes 23 de junio

Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Cayetano, que se despide de Alicante en su año del adiós a los ruedos a las 19:00 horas.

Martes 24 de junio (San Juan)

Toros de Zacarías Moreno para Sebastián Castella, Daniel Luque y Tomás Rufo a las 19:00 horas. El día 25 de junio no habrán espectáculos en el coso taurino.

Cartel de la Feria taurina de las Hogueras de Alicante 2025 / INFORMACIÓN

Jueves 26 de junio

Novillos de El Montecillo, en clase práctica, para Jesús María Herrera (E.T. Ciudad Real), Bruno Gimeno (E.T. Valencia), Óscar Sierra (E.T. Toledo), Rodrigo Villalón (E. T. Alicante), Jaime Torija (E.T. Guadalajara) y Pablo Galván (E.T. Alicante) a las 19:00 horas. La entrada será gratuita.

Viernes 27 de junio

Novillos de Aída Jovani, en clase práctica, para Ian Bermejo (E. T. Castellón), Raúl Caamaño (E. T. Toledo), Iker Ruiz (E. T. Alicante), Clovis (E. T. Béziers), Cristóbal Granero (E. T. Alicante) y Manuel Domínguez (E. T. Sevilla) a las 19:00 horas. La entrada será gratuita.

Sábado 28 de junio

Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, en solitario a las 19:00 horas y concurso de Recortadores a partir de las 23:00 horas.

Domingo 29 de junio

Toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens a las 19:00 horas.

Venta de entradas para la Feria taurina de Hogueras 2025

Podrás hacerte con tu entrada suelta en la página oficial del evento y se podrán adquirir en la taquilla de la Plaza de Toros a partir del 7 de junio en los siguientes horarios:

Lunes a viernes y sábado 7 de junio de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30 horas.

Resto de sábados y domingo 8 de junio de 10:00 a 14:00 horas.

Resto de domingos cerrado.

Así quedan las combinaciones y los días, sin duda, de una feria con muchos alicientes y con muchos motivos para no perderse, grande en su duración y aún más en la calidad de todos los actuantes.