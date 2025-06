Hoguera Sagrada Familia: un giro al refranero para entender la actualidad

Al pan, pan, y al fuego, sátira. Así arranca la propuesta de la hoguera Sagrada Familia para este 2025: un monumento que se sirve del refranero popular para poner el presente patas arriba. Bajo el lema "Al revés te lo digo para que me entiendas", el artista Pere Baenas presenta un monumento que no solo se enraíza en la tradición, sino que la sacude y le da la vuelta como a un calcetín. Porque a veces, para explicar la actualidad del mundo en el que vivimos, hay que recurrir al sarcasmo de la sabiduría popular, según reconoce el valenciano Baenas.

El artista de Gandia, que el año pasado obtuvo el primer premio en categoría Especial con "Geometría Vital"en la hoguera Florida Portazgo, lo que le convirtió en el tercer artista de la historia con más premios en máxima categoría, debuta con Sagrada Familia en un giro inesperado que ha elevado las expectativas. "La hoguera hace referencia a un montón de refranes que todos conocemos, y que nos acompañan cotidianamente", explica Baenas. "Son escenas que hablan de un mundo que funciona al revés, como si las reglas se hubieran escrito en un espejo roto. Hay un rey y una reina que representan al poder, pero no un poder ideal, sino uno corrupto. Hay crítica, sátira, y mucho juego con lo que creemos entender, pero quizás nunca terminamos de comprender", apunta Baenas.

Boceto de la hoguera de Sagrada Familia con el lema "Al revés te lo digo para que me entiendas" / INFORMACIÓN

El arte de dar la vuelta

El guion, basado en los refranes, habla del ser humano como una criatura frágil y simplona que reduce el mundo a binomios: bueno o malo, guapo o feo, dentro o fuera. "Somos más simples que el mecanismo de un botijo", apunta una de las cartelas. Escenas como un quirófano estético bajo el refrán "a lo hecho, pecho", o un calvo empeñado en recuperar el pelo, muestran cómo se cruzan lo absurdo y lo real. "Los mensajes son muy directos", apunta Baenas, quien añade: "No quería que la gente se aburriera leyendo una cartela larguísima, sino que al ver cada escena, comprendiera enseguida la crítica o la broma. Y sobre todo, que se diviertan".

"Una falla estilizada no es una hoguera. Me parece muy importante seguir con ese estilo alicantino" Pere Baenas — Artista de la hoguera Sagrada Familia

Estilo y riesgo

Este año Baenas ha querido recuperar un trazo más fino y alicantino para los ninots. Para ello, ha contado con la colaboración de un escultor de Lladró, que ha dado a los ninots una personalidad insólita. "Son figuras estilizadas, preciosistas, con una elegancia modernista que no se ha visto en una hoguera. He querido hacer algo nuevo, algo que no recuerde a nada de lo que ya he hecho ni de lo que hay ahora en las calles", afirma Baenas.

Kike Castelló, delegado de monumento de la comisión Sagrada Familia, se muestra entusiasmado con el resultado. "El monumento es muy alicantino, estilizado, con un remate amplio arriba y una sorpresa que no aparece en el boceto. El lema se entenderá mejor al ver la planta entera, es grande, original y muy armónica en su composición", apunta Castelló.

El espejo del pueblo

La inversión se mantiene respecto al año pasado, 85.000 euros, cuando Sagrada Familia obtuvo la octava posición en categoría Especial. Pero este año han apostado por dar un salto artístico. Cada escena es un espejo roto que refleja la actualidad: la política, la religión, los estándares de belleza, el absurdo mediático... Todo cabe en este rompecabezas que se explica con frases hechas, esas mismas que usamos sin pensar, pero que cuando se muestran al revés, revelan verdades incómodas. "Haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga", dice un predicador que bien podría estar en un púlpito o en una tribuna parlamentaria.

"El lema se entenderá mejor al ver la planta entera, es grande, original y muy armónica en su composición" Kike Castelló — Delegado de monumento de la hoguera Sagrada Familia

"No se trata solo de hacer una hoguera bonita. Hay un mensaje detrás, una intención. Creo firmemente en estas figuras elegantes y graciosas, en esta nueva forma de narrar desde lo visual. Pero también es importante que nos haga pensar, que no pasemos por la hoguera como quien pasea por un museo. Que se nos quede algo dentro", apunta Baenas. El artista insiste en la necesidad de mantener el carácter propio de las Hogueras frente a la creciente influencia fallera: "Una falla estilizada no es una hoguera. Me parece muy importante seguir con ese estilo alicantino, que es distinto, y que debemos cuidar", finaliza Pere Baenas.