Reinventarse o morir: la clave para triunfar en el Desfile del Ninot de Alicante

En los racós huele a pegamento caliente, la purpurina se cuela en los platos de comida y hay más tela cortada que tiempo para coserla. En los días previos al Desfile del Ninot de este sábado, no ha habido descanso, ni espacio libre, ni conversación que no gire en torno a trajes, pelucas caseras o bailes de última hora. Porque en esta cita no gana quien más grita, sino quien más sorprende. Y para eso, hay que reinventarse cada año. O morir en el intento.

Año tras año, la dificultad de innovar crece. "Está todo inventado", confiesa Antonio Fuentes, de la hoguera Sant Blai - La Torreta, aunque eso no le ha impedido volver a intentarlo con una nueva fantasía: "Lucentum Solaris", una civilización íbera ficticia que adora al sol. Y con ella, trajes hechos con plásticos de jardinería, faldas elaboradas a mano, collares dorados y hasta banderas rituales para rendir culto al astro rey. "Vamos desde niños de 2 años hasta gente de 65, y cada uno aporta. Es muy complicado encontrar algo distinto, pero ahí está el reto", afirma Fuentes.

Esa lucha constante por ofrecer algo nuevo no es solo cuestión de estética. Para muchas comisiones, el desfile es una forma de crecer como grupo. "Hacemos las cosas en cadena para ayudarnos. Unos cortan, otros pegan, otros cosen. Y mientras tanto comemos juntos, hablamos, compartimos. Es la parte más bonita de todo este desfile", cuenta Diana Ros, de la hoguera Alfonso el Sabio, cuya propuesta este año es una explosiva mascletà viviente. "Las bellezas son el fuego, los comisionados son la explosión. No vamos de petardo, sino de lo que representa", explica Ros.

El disfraz como puerta de entrada

En muchos racós, el desfile se ha convertido en una herramienta de captación. En Ciudad de Asís lo saben bien. "Hay gente que viene a desfilar con nosotros y acaba apuntándose a la hoguera", cuenta Ainhoa Mañas. Este año, su apuesta es tan poética como laboriosa: vidrieras de colores, hechas a mano con plásticos pintados, que rinden homenaje a los lugares más emblemáticos de la ciudad. "Es un trabajo que llevamos haciendo desde marzo. Cada uno monta su parte y luego el equipo artístico lo ensambla. Somos muchos, así que nos organizamos por turnos. Es un trabajo enorme", admite Mañas.

El arte del Ninot

Si hay una propuesta que este año lleva la palabra "hecho a mano" en sus costuras, esa es la de La Condomina. "Vamos de drag queens: brillos y a lo loco", cuenta Celeste Seva. No es un disfraz cualquiera. Cada peluca ha sido hecha con gomaespuma especial, los vestidos son todos distintos, y hasta los zapatos se han fabricado a mano. "Son disfraces que no puedes comprar. Aquí se valora lo hecho a mano, la creatividad. Y eso lo tenemos claro", destaca Seva.

La suya es una reivindicación alegre, inclusiva y visualmente impactante. "Vamos de diez colores distintos, con una coreografía sencilla para que todos puedan seguirla. Hemos tenido poco tiempo para ensayar, pero el sábado será el gran momento", dice Seva. Porque en este desfile no gana quien más brilla, sino quien más hace brillar su idea.

Este sábado, a partir de las 19:00 horas, Alicante se vestirá de fiesta. El Desfile del Ninot partirá desde Alfonso El Sabio, recorrerá la Rambla de Méndez Núñez y la calle Rafael Altamira, hasta desembocar en la plaza del Ayuntamiento.