Alicante roza el lleno en Hogueras a falta de dos semanas para los días grandes

Unas Hogueras a reventar, con grandes beneficios para el sector hotelero, los alojamientos turísticos, la hostelería y el ocio de Alicante. Se acercan los días grandes de la ciudad y se espera un aluvión de turistas que marque cifras históricas, pulverizando los registros del año pasado. Así lo prevén las asociaciones y patronales de estos sectores, atendiendo a parámetros como el de la ocupación hotelera, que ya alcanza el 85 % cuando faltan dos semanas para que lleguen las fiestas y con la previsión de alcanzar el lleno, al menos el fin de semana del 21 y 22 de junio.

Las buenas cifras que marcan los hoteles y los alojamientos turísticos también cargan de optimismo a la hostelería y el ocio, que esperan unas Hogueras que aporten grandes beneficios económicos, aunque sus cifras de reservas son más volubles. «Hay mucha gente que acude a Luceros a la mascletà y que después se va a comer sin haber reservado. A todos esos clientes también les tendremos que dar servicio», señala el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), Javier Galdeano.

«Las Hogueras pintan muy bien, va a ser un periodo bastante bueno», cuenta con optimismo el secretario general de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), Ángel Rodríguez. Esta entidad apunta que, a dos semanas para las fiestas, la ocupación en la planta hotelera alicantina alcanza ya el 85 %, por lo que todo indica a que esa cifra se rebasará en las jornadas que van del 20 al 25 de junio. «Los días del fin de semana prevemos llegar al lleno en todos los hoteles de Alicante. Van a ser unos días muy buenos para nosotros», añade.

Apartamentos turísticos

El optimismo se extiende también entre los apartamentos turísticos, que a falta de dos semanas tienen unas cifras de ocupación próximas al 90 %. «La ocupación está siendo muy buena. El mes de junio, que suele ser bastante complicado, porque casi todo se concentra en Hogueras, está siendo positivo en general. La previsión es que consigamos el lleno, lo que también augura un buen verano», sostiene el presidente de la Asociación de Bloques de Apartamentos Turísticos de Alicante (Abatur), Daniel Elman, que celebra las fechas en las que caen este año las Hogueras, ya que sus días grandes empiezan viernes, con el fin de semana y dos festivos a continuación (locales, aunque uno de ellos, el 24, también es autonómico recuperable). La satisfacción por este hecho también es la tónica general entre los principales representantes de la restauración y el ocio en Alicante.

Desde otra de las entidades consultadas, la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur CV), señalan que a estas alturas la ocupación para las viviendas de uso turístico se sitúa ya en el 82 % en lo que respecta al fin de semana de Hogueras. Para los días 23 y 24 la cifra en estos momentos es un poco más baja, en torno al 70 %, pero todo hace indicar que se producirá una subida en las próximas jornadas. «Los datos que tenemos ahora son muy buenos y falta el tirón habitual de las reservas que se producen a última hora. Estos días van a ser clave para que los clientes se animen», expresa la presidenta de la patronal de las viviendas turísticas, Silvia Blasco.

Todos estos datos llevan a concluir a los sectores implicados que Alicante vivirá una situación de «lleno técnico» en algunos días de las Hogueras, con el foco puesto en la jornada del día 21, que apunta a ser histórica en lo que respecta a la afluencia de personas en la capital de la provincia. Esto también se considera como un preámbulo «inmejorable» de cara a la temporada alta estival y no hace más que confirmar el enorme potencial que tienen las fiestas como uno de los grandes reclamos turísticos. En cuanto a los precios de las habitaciones de hotel, el sector señala que, como tónica general, han subido un 10 %, lo que se achaca a factores como el incremento de los costes, los salarias o el IPC. Por último, en este sentido, se apunta que el turista nacional sigue predominando sobre el internacional.

Reservas

Estas perspectivas halagüeñas para el turismo llevan a que la restauración y el ocio también se froten las manos. «Nuestras cifras corresponden con las reservas turísticas, los resultados de los alojamientos son también nuestros resultados», apunta el presidente de Alroa. En lo que respecta al ocio en el centro de la ciudad, Galdeano añade que «se tiene asumido que en el horario nocturno el gran bocado se lo llevan las barracas y los racós, no es una queja, es un dato objetivo». Para los locales que están en la zona de Playa de San Juan sí que se espera un impacto positivo de las Hogueras.

Esta asociación celebra las fechas en las que caen este año las fiestas. «Las fechas son la bomba, mejor es complicado. Empezar en viernes e ir creciendo en intensidad es lo mejor que nos puede pasar», indica Galdeano antes de compartir otras reflexiones: «En el centro vende todo el mundo, desde el Nou Manolín hasta el último bar que haya abierto. En los barrios ya es distinto. También es importante que no haya música en los racós por la tarde, porque si no los locales de ocio se verían obligados a tener que cerrar directamente».

Las fechas de este año son favorables, ya que se empieza en viernes y se acaba con los festivos del 23 y 24

El hecho de que las Hogueras no sean tan positivas para la hostelería de los barrios como para la del centro es una cuestión que también aborda la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), Mar Valera: «Las fiestas siempre son buenas para el centro, la mascletà tiene mucho tirón. Los barrios se quedan más descolgados, para ellos no son las mejores fechas. Hay establecimientos de barrio que se ven obligados a cerrar por las noches porque no tienen apenas trabajo».

Barrios

El hecho de que la mascletà se celebre en Luceros es el principal motivo por el que el consumo de hostelería se concentra en el centro de Alicante, según sostiene Valera. «Los alicantinos no quieren que la mascletà cambie de escenario y eso también provoca que la gente que trabaja en las zonas de playa note un bajón en estas fechas», apunta la presidenta de Apeha antes de poner el foco en otra cuestión: «La gente de las Hogueras vive estos días en sus racós y barracas y no consumen en los establecimientos de hostelería. Se quejan mucho de que nosotros no les ayudamos pero ellos tampoco hacen nada por nosotros».

La falta de mano de obra que sufre este sector es una cuestión que preocupa a la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba. «Seguimos igual, es uno de los problemas más graves que tenemos. A esto hay que sumar el absentismo. Esta situación se da en todos los gremios pero en el nuestro es muy acusada. Hay restaurantes que tienen la plantilla completa y el mismo día se encuentran con dos o tres empleados que se ponen de baja», lamenta Córdoba, que, más allá de esto, espera unas Hogueras muy buenas: «Son nuestro pistoletazo de salida de cara al verano y va a haber mucho lleno en los restaurantes».