Del archivo al papel: el secreto de llibrets de Hogueras que son historia

Detrás de cada llibret de Hogueras que aspira a alzarse con el reconocimiento de la Federació de Fogueres no hay improvisación ni fórmulas mágicas, sino horas de trabajo, conocimiento de la Fiesta y un objetivo: ofrecer un contenido relevante, original y cuidado que trascienda el mes de junio. Los llibrets no son solo publicaciones vinculadas a las comisiones y a la Fiesta, son documentos que aspiran a dejar huella en la cultura local. Su secreto está en la combinación de documentación rigurosa, artículos inéditos y un diseño que entra por los ojos.

"Para que funcione, tiene que tener alma", resume Fran Martínez, coordinador del llibret de la hoguera Port d’Alacant. El punto de partida, coinciden quienes los elaboran, es una idea potente, que sea capaz de sostener la publicación y conectar con el lector. "Tiene que ser algo que no se haya hecho o que puedas enfocar desde otro punto de vista, todo tiene que tener un porqué. Y, sobre todo, que te motive. Si no te emociona, no vas a lograr emocionar a nadie", añade Martínez, quien este año presenta un llibret que compara las diferencias entre Hogueras y las Fallas.

La búsqueda de la originalidad no es sencilla. "No hay ningún secreto, solo ganas y tiempo. Los temas principales ya se han tratado casi todos, pero si investigas bien, siempre hay un ángulo nuevo, un matiz que nadie ha contado”, asegura Alejandro González, que lleva dos décadas diseñando y redactando llibrets en la hoguera Ángeles-Felipe Bergé y que este año enfoca su trabajo en descubrir Alicante desde otro punto de vista.

Archivos y meses de trabajo

La investigación es una constante: archivos municipales, bibliotecas, entrevistas personales, colecciones privadas. "Pasamos meses en el archivo. En nuestro caso, queríamos tocar el lado humano del personaje, el artista Ramón Marco, y eso no se consigue solo con libros", cuenta Rosana Valcárcel de la hoguera Mercado Central. Su equipo, como otros tantos, ha optado por bucear en entrevistas olvidadas, documentos inéditos y testimonios personales para construir un contenido que aporte algo diferente.

El proceso empieza pronto, casi inmediatamente después de terminar el anterior llibret. "Nosotros ya estamos pensando en el del año que viene", afirma David Hercha, de Sèneca-Autobusos. "Esto no se puede hacer en dos semanas. Hay que tener claro que requiere tiempo y una planificación muy cuidada. Y cuantos más colaboradores, mejor", reconoce Hercha. Su último monográfico lo dedicaron a Pedro Soriano, y el proceso incluyó visitas a su casa y la recuperación de documentos personales.

La parte festera

Todos coinciden en la importancia del equipo. Aunque haya una figura que coordine, el trabajo coral es imprescindible. La parte cultural es solo una de las dos grandes patas. La otra es la parte más festera, dedicada a la actividad de la foguera: los actos, la historia reciente, los bocetos, los protagonistas del año. Pero un gran contenido no vale de mucho si no se presenta bien. Aquí entra en juego el diseño, otro de los factores clave.

"Es clave que el llibret sea atractivo y legible. Se vende con los ojos", apunta Hercha, que también es diseñador gráfico. La maquetación debe ser actual, ordenada y agradable para la lectura, con un equilibrio entre texto e imagen. "Recoger el llibret de la imprenta es incomparable. El PDF está bien, pero tenerlo en las manos… eso no se puede igualar", dice Alejandro González.

La edición también ha empezado a incorporar herramientas digitales que enriquecen la experiencia. "Este año añadimos un QR para escuchar un pasodoble mientras se leen los artículos, y se pueden ver fotos históricas del protagonista", explica Valcárcel. La financiación, sin embargo, sigue siendo una de las partes más complejas. Todos coinciden en que es la menos atractiva pero absolutamente necesaria. "Sin anunciantes no hay llibret. Y convencerlos también forma parte del trabajo”, señala Fran Martínez.