Más allá del fuego, el deporte también une

Les Fogueres d’Alacant son mucho más que una semana festiva cargada de pólvora, música o trajes tradicionales. Más allá de las mascletás y del ambiente festivo que inundan los días grandes de la ciudad, existen actos y actividades que se realizan a lo largo de todo el año. Este es el caso de las competiciones deportivas, que aunque estas sean una faceta menos conocida de la fiesta, no por ello son menos importantes, ya que también forman parte del alma de les Fogueres.

Cada año estas actividades lúdicas movilizan a cientos de comisionados y barraquers de todas las edades, siendo un pilar fundamental para fortalecer los lazos dentro de las comisiones y barracas, y crear un ambiente festivo que no se remita sólo a unas fechas en el calendario. Hemos hablado con Luis Alenda, delegado de la comisión Organizadora de Actividades de la Federación de Fogueres, y con Jordi Costa, presidente de la comisión Alfonso el Sabio, para descubrir cómo se organizan y lo que suponen estas competiciones para la evolución de la fiesta.

En la Gala del Deporte, celebrada el pasado 30 de mayo, se entregaron los banderines a los ganadores. / INFORMACIÓN

El deporte, baluarte de la convivencia

Luis Alenda, delegado de la comisión de Organización de Actividades, lleva años impulsando esta iniciativa deportiva de la fiesta. «La idea de las competiciones no es solo premiar a los mejores, es también crear un espacio donde convivir, compartir y reforzar la identidad de las comisiones», explica. «Desde hace tiempo notamos que el deporte es una herramienta de cohesión que nos permite llegar a públicos distintos, desde niños hasta personas mayores, todos tienen una disciplina donde pueden sentirse incluidos», señala Alenda.

Las disciplinas abarcan desde los tradicionales bolos, petanca y parchís hasta modalidades más dinámicas como el baloncesto 3x3, el futbolín o los dardos. «Los bolos son la actividad con mayor participación. También el futbolín es una de las pruebas estrella, solo este año hemos contado con 55 equipos, lo que representa 110 participantes en esa categoría», cuenta Alenda. Además de la importancia que tiene la participación de los festeros, sin duda, uno de los puntos fuertes, es la alegría y las ganas con las que afrontan, mayores y pequeños, todas las disciplinas: «Qué bonito es ver una pareja de veteranos disputar una partida de dominó con la misma ilusión que un niño lanzando su primer bolo», afirma el delegado.

Un modelo de participación

Una de las comisiones que más ha destacado en los últimos años por su implicación en estas competiciones ha sido la Foguera Alfonso el Sabio. Aunque no han obtenido muchos primeros premios, este año se alzaron con el primer puesto en participación deportiva, un reconocimiento que para ellos tiene un valor especial.

Jordi Costa, presidente de la comisión, lo resume así: «Los premios son un aliciente, claro, pero lo verdaderamente importante es participar. Este año hemos estado presentes en todas las disciplinas, excepto en dominó, y solo porque no pude conseguir pareja. El resto, desde bolos infantiles hasta dardos, lo hemos jugado todo».

Lo que realmente brilla de Alfonso el Sabio es su modelo organizativo. Cuentan con un delegado de deportes, David Iborra, que tenía la ayuda y el apoyo para gestionar de Pascual Nuñez, tristemente fallecido el pasado 7 de junio. Ambos se han estado encargando de centralizar la información de la Federación y distribuirla internamente. «Tenemos un grupo de deportes con al menos una persona representante de cada familia. Así conseguimos que la información fluya y que la participación sea transversal», explica Costa. «Por ejemplo, en futbolín inscribimos ocho equipos, en petanca fuimos tres, y en bolos adultos presentamos seis equipos masculinos», añade.

Las disciplinas abarcan desde los bolos, la petanca y el parchís, hasta el baloncesto 3x3 o los dardos. / INFORMACIÓN

Deporte para todos

Una de las grandes fortalezas de esta iniciativa es la inclusividad. Las competiciones no están orientadas únicamente a los más jóvenes, hay categorías y actividades para todos . De hecho, muchas disciplinas, como los juegos de mesa o petanca, permiten la participación de personas mayores o con menos bagaje a nivel deportivo. «Es una fiesta donde todos tienen cabida. Ver a los abuelos de una comisión enfrentarse en una partida de parchís mientras sus nietos juegan al básket a pocos metros es algo que te recuerda que esta fiesta es intergeneracional», afirma Alenda.

En ese sentido, Costa también destaca la importancia de implicar a los más pequeños: «Los niños son el futuro de la fiesta. En bolos infantiles participaron tres equipos, y también presentamos equipos juveniles ya que para ellos es una forma divertida de socializar, y si además ganan algún premio, como ocurrió este año, les hace una ilusión enorme».

Más que una competición

Aunque el objetivo principal es la convivencia, no faltan momentos de tensión y emoción. Costa recuerda especialmente el torneo de Chinchón: «Participamos cinco personas y una compañera, que participaba en esta disciplina por primera vez, quedó tercera. Estábamos todos viéndola jugar la final, con los nervios a flor de piel».

Otro de los momentos memorables se vivió en los bolos infantiles: «Ver cómo lanzaban, la tensión por las puntuaciones y, al final, quedar terceros… fue muy emocionante. Sobre todo cuando los niños suben a recoger su premio con una alegría que no se puede describir».

El objetivo principal de estas competiciones es extender el espíritu de Fogueres más allá del mes de junio. / INFORMACIÓN

La fiesta se vive todo el año

El gran logro de estas competiciones es extender el espíritu de les Fogueres más allá del mes de junio. «Mucha gente piensa que la fiesta se limita a una semana, pero hay actividades todo el año. El deporte es una de las formas más efectivas de mantener viva la comisión», sostiene Costa. De hecho, tal y como comenta Alenda, «el objetivo de la Federación es que haya torneos cada mes». Según el delegado, esto mantiene a la gente activa y permite «que las comisiones y barracas convivan, se conozcan, y se refuerce el tejido social de la fiesta».

Nos han propuesto actividades como ping pong, petanca nocturna, o incluso escape rooms en formato competitivo. Queremos innovar, pero sin perder la esencia Luis Alenda — Delegado de la comisión Organizadora de Actividades de la Federación de Fogueres

Futuro del deporte de Fogueres

Una de las disciplinas que muchas comisiones echan de menos es el fútbol. Costa comenta que otros años tenían «un equipito que funcionaba muy bien en fútbol 7». «Jugábamos en el Hogar Provincial. Era muy divertido y ojalá vuelva pronto», señala el presidente de la comisión.

Alenda confirma que desde la Federación ya se está valorando retomar esta disciplina: «sabemos que el fútbol tiene mucho tirón, especialmente entre los más jóvenes, y por ellos estamos trabajando para recuperar esta competición, pero necesitamos asegurar instalaciones y condiciones adecuadas». Además, el delegado, avanza que están valorando incorporar nuevas disciplinas: «nos han propuesto actividades como ping pong, petanca nocturna, o incluso escape rooms en formato competitivo. Queremos innovar, pero sin perder la esencia».

Los juegos de mesa permiten la participación de personas mayores o con menos experiencia. / INFORMACIÓN

Gala del deporte

El pasado viernes 30 de mayo se celebró la Gala del Deporte para hacer efectiva le entrega de premios a las barracas y hogueras. Para la comisión de Alfonso el Sabio fue una jornada doblemente especial, ya que ese mismo día presentaron su llibret: «Fuimos con el tiempo justo, pero no podíamos faltar. Queríamos que los que habían participado y habían ganado algo lo recibieran en mano, con la Bellea del Foc, y que tuvieran su foto, especialmente por el primer premio de participación», afirma Costa. Otros de las premiados fueron la Foguera Sagrada Familia, que se llevó un segundo premio en actividad deportiva y primer premio en el campeonato de parchís, o la comisión Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel, que ha logrado un segundo premio en dardos y otro en bolos juveniles, entre otros.

Animaría a que todo el mundo se apunte, aunque sea a una actividad. No se trata solo de ganar, sino de compartir Jordi Costa — Presidente de la comisión Alfonso el Sabio

Construir comunidad

A pesar de todas las bondades que ofrece a los festeros la activa participación en todas las disciplinas que se proponen desde la Federación, sigue habiendo barraquers y comisionados que aún no se han sumado a esta iniciativa . «Entiendo que no todo el mundo tiene tiempo o disponibilidad, pero animaría a que se apunten, aunque sea a una actividad...solo por el rato agradable que se pasa, ya merece la pena. No se trata solo de ganar, sino de compartir», subraya Costa.

Alenda refuerza ese mensaje: «Nos gustaría que más comisiones se implicarán. El deporte es una puerta de entrada para que más gente se sume a la fiesta, especialmente en un momento donde necesitamos regenerar las comisiones y atraer a nuevos miembros. Les Fogueres no solo se construyen con monumentos, se construyen con unión, con convivencia y con ilusión». Además, estas actividades repercuten de forma positiva en la comunidad, y en su tejido económico, ya que los eventos deportivos o lúdicos se realizan , en muchas ocasiones, en lugares donde los comercios, bares y restaurantes se benefician por la afluencia de público: «En estas competiciones siempre ves a gente que mientras ve un partido de básket, por ejemplo, se compra un bocadillo o se coge una lata de refresco, repercutiendo de forma positiva en los negocios locales», concluye Alenda.