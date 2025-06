Hoguera Florida Portazgo: del vacío existencial al despertar interior

En medio de un mundo acelerado y saturado de información, la hoguera Florida Portazgo de 2025 propone una pausa para mirar hacia dentro. El lema de su monumento, "Somos vacío", no es una sentencia derrotista, sino una invitación a comprender lo que hay, o no, en nuestro interior. Carlos Carsí, el artista responsable de este monumento, junto al diseñador Carlos Corredera, firma una obra que invita a la reflexión. "Hablamos del vacío, pero no como algo malo. A veces, el vacío puede ser bueno. Es paz mental", explica Carsí.

Bajo una estrella de catorce puntas como remate, símbolo de los vientos y las direcciones, nace una estructura de 18 metros que tiene muchas lecturas. En su base, una mujer tumbada, de gesto ausente, yace conectada a un móvil por un cable que brota de su cabeza. "Está absorbida por una sociedad agresiva y tecnológicamente dependiente", describe José Muñoz, presidente de la comisión Florida Portazgo. Sobre ella, surge otra figura femenina, sentada en posición de loto, meditando. Esa mujer es el eje de la pieza, pero no se encuentra en el centro exacto. "Es una composición compensada, pero compleja, porque la figura principal está descentrada. Juega con el equilibrio desde la asimetría", aclara Carsí.

Boceto de la hoguera Florida Portazgo bajo el lema "vacío existencial" / INFORMACIÓN

El arte de la ausencia

La hoguera propone una reflexión sobre los distintos tipos de vacío: el emocional, el legal, el de poder, el educativo, el existencial. "Cuando una persona muere, deja un vacío en la familia. Al acabar los estudios, uno da un salto al vacío sin saber qué le espera. También hay vacío político, vacío en el discurso…", enumera Muñoz. En el cuerpo de la figura central habrá un hueco físico. Es ese "vacío en el estómago" que muchos sienten frente al vértigo del futuro o el duelo de lo perdido.

Sobre esta figura meditadora, que ya se ha desprendido de sus cargas, se alza una mujer alada, radiante, que representa la luz que llega cuando uno ha conseguido vaciarse de lo superfluo. Sus alas de colores cálidos, se abren como hacia el cielo.

"Hablamos del vacío, pero no como algo malo. A veces, el vacío puede ser bueno. Es paz mental" Carlos Carsí — Artista de la hoguera Florida Portazgo

Simbología y crítica

La pieza está cargada de simbolismo: una tetera que riega un mundo vacío, un cuenco tibetano suspendido en equilibrio, una paloma que sobrevuela la escena, una escalinata que no lleva a ninguna parte, y máscaras teatrales que señalan la dualidad del ser. Todo el monumento es un tapiz de preguntas.

Pero "Somos vacío" no se limita al plano espiritual. También lanza dardos directos a la crítica social. La locura tecnológica, las instituciones, las palabras que se dicen sin decir nada… "Cada figura habla de un tipo de vacío distinto, con una carga política o emocional. Es una línea crítica que ya hemos trabajado con Carlos Corredera en años anteriores", señala Carsí.

"Cuando una persona muere, deja un vacío en la familia. Al acabar los estudios, uno da un salto al vacío sin saber qué le espera" José Muñoz — Presidente de la hoguera Florida Portazgo

La apuesta

Florida Portazgo mantiene su inversión respecto al año anterior, 110.000 euros, consolidando su presupuesto dentro de las hogueras de categoría Especial. En 2024 se alzaron con el primer premio gracias a "Geometría vital", de Pere Baenas y diseño de Carlos Corredora. Ahora, con el cambio de artista, no renuncian a la espectacularidad. "Es una hoguera con cuerpo, grande, que rematamos con piezas acabadas de gran nivel. Estamos muy contentos con el resultado", asegura Carsí.

La hoguera Florida Portazgo 2025 no quema solo madera. Quema preguntas, ausencias y silencios. En un mundo que no deja de llenarse de cosas, esta obra nos recuerda que, a veces, el alma se encuentra justo ahí, en el centro del vacío.