«Un día perfecto de Hogueras sería vestida de novia alicantina, lleno de pólvora y con mis damas»

Valentina Tárraga Quesada, de la foguera Rabassa, con solo 10 años, vive la fiesta con la ilusión de quien ha crecido entre pólvora, pasacalles y emoción.

¿Cómo fue ese momento en el que dijeron tu nombre como Bellea del Foc Infantil 2025? ¿Te lo esperabas?

No me lo esperaba para nada, porque salir entre 91 niñas es muy difícil, fue un momento muy mágico y especial. Cuando escuche el primer sobre fue muy especial ya que no me lo esperaba, y cuando dijeron por segunda vez mi nombre solo escuchaba aplausos, y a mi hoguera animándome.

¿Qué significa para ti llevar el traje de alicantina? ¿Tienes alguna parte favorita del traje o un color que te encante?

Para mi el traje de novia alicantina es lo que nos distingue de otras fiestas, y es todo un orgullo llevar la mantilla, que es mi parte favorita del traje.

¿Qué papel juega tu familia en este camino? ¿Hay alguien que te haya inspirado a vivirla?

Ellos son los que me han enseñado a vivir la fiesta intensamente desde que nací. La misma semana que nací me han contado que me apuntaron a mi hoguera. Ellos son mi inspiración.

¿Qué es lo que más ilusión te hace de todo lo que estás viviendo y vas a vivir este año?

Los días de hogueras seguro que son increíbles, tengo muchas ganas de vivirlos intensamente.

«Estoy segura de que este año juntas será único», responde Valentina cuando le preguntamos por sus damas. / Alex Dominguez

¿Tienes algún recuerdo especial como festera desde que eras más pequeña?

Lo que más recuerdo son las plantás en mi hoguera. Cuando tenía 5 años, por ejemplo, yo ponía la arena y las piedras en el monumento infantil.

¿Cómo es un día perfecto de fiestas para ti?

Vestida de novia alicantina, rodeada de pólvora, pasacalles y junto a mis damas. Así es un día perfecto para mí.

Además de les Fogueres, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta la naturaleza, ir de camping con mi caravana, y en el cole practico tiro con arco.

¿Qué tal con tus compañeras? ¿Ya habéis empezado a hacer piña?

A las seis damas ya las conocía de antes de la época de candidata, y ahora empezamos a conocernos más y estoy segura de que este año juntas será único. Son ya mis amigas.

¿Y con Adriana?

Me hizo mucha ilusión que fuera Adriana. La conocí en la etapa de candidatas y sé que será como una hermana mayor para mí este año… y siempre.

Valentina considera a Adriana, Bellea del Foc 2025, como una «hermana mayor» para ella. / Alex Domínguez

Si pudieras enseñarle a una niña de fuera qué son les Fogueres, ¿qué le contarías o qué le enseñarías primero?

La invitaría a ver la ciudad del 20 al 24 de junio, la llevaría a mi racó para que viviera un día de hogueras conmigo, en pasacalles, tirando petardos, luego la llevaría a la mascletà de la Plaza de los Luceros y le dejaría un traje para que viviera un desfile como una verdadera festera.

El futuro de la fiesta son los niños, ¿qué te gustaría decirles para animarles a vivir les Fogueres desde dentro?

Les Fogueres son mucho más que cuatro días de fiesta. Así que, les animaría a que busquen la hoguera de su barrio y pregunten para apuntarse. Porque podrán bailar, jugar, hacer deporte, aprender sobre nuestra ciudad y emocionarse en cada acto.