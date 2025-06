El legado eterno del «senyor pirotècnic»

Cuando el cielo de Alicante retumbaba en el mes de junio, había un nombre que siempre emergía entre las explosiones de la pólvora y el bullicio del público: Pedro Luis Sirvent. No solo fue un gran pirotécnico, sino un referente artístico y cultural de las Fogueres de Sant Joan. Su repentino fallecimiento el pasado 6 de marzo de 2025, a los 69 años, dejó un silencio inesperado en una ciudad acostumbrada al ruido que él tan bien sabía orquestar.

Un niño que soñaba con la pólvora

El maestro pirotécnico nació en 1955 en Alicante, en el seno de una familia dedicada a la joyería. Sin embargo, su pasión desde muy joven fue otra. A los 14 años ya compraba productos químicos por separado en distintas tiendas para poder experimentar con la pólvora, sin levantar sospechas. Uno de sus dos hijos, Adrián Sirvent, lo recuerda con una mezcla de respeto y curiosidad: «Él era muy feliz disparando en Alicante, les Fogueres las llevaba en la sangre». Desde muy joven, Pedro entendió que la pólvora no solo era una técnica, sino un lenguaje. Otro tipo de arte.

En 1982 fundó su primera empresa, Alacantina de Focs i Artifici, la actual Pirotecnia Hermanos Sirvent. / Pilar Cortés

De aprendiz a figura consagrada

Aunque no cursó estudios formales en pirotecnia, su espíritu autodidacta y su empeño lo llevaron a formarse bajo la tutela de uno de los grandes, Vicente Caballer. En 1982 fundó su primera empresa, Alacantina de Focs i Artifici, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en la actual Pirotecnia Hermanos Sirvent, con sede en Fontcalent. Con el paso de los años, su nombre pasó de ser un actor más en las fiestas a convertirse en uno de los grandes imprescindibles.

Bajo su dirección, la empresa no sólo creció, sino que alcanzó nuevos niveles de reconocimiento. «Cuando fue Pirotecnia Alicantina, la empresa no había ganado premios como Hermanos Sirvent, pero con mi padre empezamos a ganar en Alzira, en Castellón, en Alicante…», afirma el joven Sirvent.

Un arte con alma

Para Pedro, la pirotecnia era una forma de expresión artística. Cuidaba hasta el más mínimo detalle, desde la selección de colores hasta la composición sonora. «Todo lo que diseñas en la vida cotidiana lo puedes escenografiar en castillos de fuegos, en mascletás…todo va de la mano», explica su hijo.

Cada espectáculo suyo era único. Las mascletás no eran simples secuencias de petardos: tenían ritmo, progresión, una estructura casi musical. Donde otros disparaban, él componía. Su sello era reconocible por la pasión y la precisión con la que trabajaba cada segundo del espectáculo.

En 2023 disparó su última mascletà en la Plaza de los Luceros, el corazón de la fiesta. / Pilar Cortés

La plaza de los Luceros, su altar

Su vínculo con les Fogueres fue total. Durante más de cuatro décadas, Pedro fue protagonista habitual en la emblemática Plaza de los Luceros, el corazón de las fiestas alicantinas. Su última mascletá allí fue en junio de 2023. En 2024, fue el encargado de disparar el castillo que cerró la cremà de la Hoguera Oficial, un honor reservado sólo a los más grandes. Adrián recuerda cómo su padre vivía esos momentos: «No era muy expresivo, pero se le veía diferente, con muchas ganas. Disfrutaba todo lo que fuera relacionado con las Hogueras, hasta tal punto que un año fue artista fallero». Ese entusiasmo silencioso, ese compromiso con la fiesta, fue una de las señas de identidad de Pedro. Además, su implicación fue más allá de la pólvora. Formó parte de la Comisión Gestora de las Hogueras y fue galardonado con el Emblema Extraordinario, una de las distinciones más altas que puede recibir un festero. «No sabría decirte qué pensaba de esos reconocimientos, porque no era muy comunicativo, pero lo que sí puedo afirmar es que siempre estaba ahí para su tierra, nunca fallaba», explica Sirvent.

La tragedia que sacudió a Alicante

El pasado mes de marzo de 2025, mientras trabajaba en la zona de descanso de su taller, una explosión acabó con su vida. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas su hijo Pedro. Un suceso que conmocionó a toda la provincia, en el que las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y homenaje.

La alcaldía de Alicante, la Generalitat, comisiones de Fogueres, pirotécnicos de toda España y miles de ciudadanos expresaron su admiración y tristeza. Se propusieron homenajes en su honor, incluyendo renombrar la Gala de la Pirotecnia de Les Fogueres con su nombre. «Todo lo que sea ponerle su nombre a algo es bonito, todo homenaje hacia su figura es algo muy emotivo para nosotros y para la ciudad», expresa su hijo.

En 2024, disparó el castillo que cerró la cremà de la Hoguera Oficial, un honor reservado a los más grandes. / Alex Domínguez

El legado continúa

Tras su fallecimiento, sus hijos Pedro y Adrián tomaron el relevo. Especialmente Adrián, quien ha asumido la dirección de la empresa y ha marcado una nueva etapa en la gestión. «Con el cambio de nombre a Hermanos Sirvent también se dio un lavado de imagen, cambió la forma de diseñar, de trabajar, de disparar. Ahora usamos más tecnología y menos disparo manual», explica el joven Sirvent.

La transición no ha sido sencilla, pero sí ilusionante. «Ver a tanta gente detrás, apoyando, ha sido una motivación enorme para seguir ya que muchos pensaban que tras su muerte todo se vendría abajo, pero no. Esto sigue adelante. Es un oficio muy duro, pero lo llevamos en la sangre», afirma Adrián.

Respeto e innovación

Pedro no fue solo un artesano, sino también un innovador. Introdujo mejoras técnicas, apostó por la seguridad y supo adaptar el oficio a las nuevas exigencias. Aunque en sus últimos años trabajaba más en labores de venta y diseño desde la tienda o el despacho, seguía muy presente en el proceso creativo. «Nunca trabajé directamente con él en el taller ya que él tenía más de 60 años cuando yo entré, pero sí aprendí mucho viéndole», afirma Adrián.

Entre los valores que dejó, su hijo destaca sobre todo uno: la responsabilidad. «Nunca dejaba a nadie en la estacada, era muy puntual y cumplidor con los espectáculos».

Es un arte que se está perdiendo, pero los que seguimos aquí lo hacemos por pasión Adrián Sirvent — Gerente de la Pirotecnia Hermanos Sirvent

Un oficio en peligro de extinción

Adrián lanza también un mensaje a las nuevas generaciones: «Este oficio no es para cualquiera, hay que tenerlo en la sangre. Es muy sacrificado, muy peligroso, y cada vez hay más trabas. Es un arte que se está perdiendo, pero los que seguimos aquí lo hacemos por pasión».

Consciente del reto que supone mantener viva la tradición en tiempos modernos, Adrián aspira a honrar la memoria de su padre con trabajo, modernidad y respeto por el legado recibido.

El eterno «senyor pirotècnic»

Pedro Luis Sirvent no fue solo un maestro de la pólvora. Fue, ante todo, un alma alicantina, un hombre que entendía que la fiesta no solo se hace con fuego y sonido, sino con pasión, con entrega y con identidad propia. Su lema no escrito podría ser aquel que dijo una vez en una entrevista: «la pólvora es como la música, si no sientes, no disparas bien».Y Pedro sentía como pocos. Por eso, aunque su taller hoy esté en silencio, cada mascletá que resuene en el cielo de Alicante llevará algo suyo: una chispa y una memoria que ni el tiempo ni el fuego podrán borrar.