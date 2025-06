«Los niños deben visitar talleres, conocer el oficio, ver cómo se crea una hoguera»

Joaquín Rubio, Maestro Mayor del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, repasa los avances logrados en su gestión, las apuestas por la formación y tecnología, y los retos que aún enfrenta el colectivo. Con la vista puesta en el relevo generacional, la dignificación del oficio y una mayor visibilidad institucional, Rubio defiende con firmeza el papel esencial de los artistas en el corazón de la fiesta.

¿Qué balance hace de la evolución del Gremio y de su gestión como Maestro Mayor?

Lo más importante, sin duda, ha sido avanzar en formación. Desde el principio me marqué como objetivo que los artistas tuvieran todas las herramientas posibles para evolucionar con los tiempos. En ese sentido, hemos conseguido impulsar los cursos de diseño 3D, con el apoyo de la Diputación de Alicante, y eso nos ha permitido que esta tecnología forme parte de nuestro día a día. Gracias a eso, los artistas pueden ofrecer nuevas posibilidades y adaptarse a otros mercados: diseño gráfico, diseño 3D, etc.

Además, estamos viviendo un relevo generacional muy positivo. Hay gente joven que viene del ciclo superior y entra al Gremio con muchas ganas, así que el futuro de los artistas constructores está garantizado. Nuestro trabajo no es solo proteger al artista en su día a día, también ofrecerle opciones de formación que hagan que los talleres estén al tanto de todo lo que va saliendo en el mercado. Ese es el objetivo real del Gremio.

¿En qué punto está el proyecto de la «Ciudad de la Escenografía»?

Son ideas muy buenas, y hay predisposición, pero después de la primera reunión que tuvimos con Ciudad de la Luz, nos hemos quedado a la espera. A ver si llegan producciones que puedan contar con nosotros. Muchas veces, es verdad, esas productoras ya traen su propio equipo de escenógrafos. Ahora, lo que tenemos que hacer es reivindicar desde aquí que, si queremos ofrecer un servicio de escenografía serio en la Ciudad de la Luz, necesitamos empezar a hablar con las autoridades para crear talleres grandes y potentes. No solo que vengan producciones, sino que tengamos infraestructura y gente preparada. Solo así esas superproducciones se podrán quedar en Alicante, que es lo que queremos.

Se han implementado plazos más flexibles para la construcción de la Hoguera Oficial de Alicante. ¿Cómo han influido estos cambios en el trabajo de los artistas y en la calidad de las obras presentadas?

No creo que influya directamente en la calidad, pero sí en la participación. La Hoguera Oficial tiene unos plazos administrativos distintos, y eso hace que no todos quieran optar al concurso. A diferencia de una hoguera de comisión, donde vas cobrando mes a mes, aquí los pagos van por otro lado, y eso a veces tira para atrás. Por eso propusimos adelantar el concurso. Si se adjudica antes, es más fácil que los artistas se animen. Porque si no te eligen, todavía estás a tiempo de coger otras hogueras. Es una forma de que la participación aumente. Luego, claro, están las ganas y también las posibilidades económicas. Pero adelantar el proceso da margen para planificarse mejor.

Tres nuevos artistas se han unido al gremio: Antonio Benavente; Fátima Garballú e Iván Gómez. ¿Qué supone para vosotros estas incorporaciones?

Es un caso muy interesante. Iván entra por tradición familiar, por la trayectoria del taller de Mauricio Gómez. Fátima viene tras un trabajo muy potente en Superarte, junto a otro artista del Gremio. Y Antonio se ha lanzado con su ilusión y esfuerzo, sin pasar por ciclos formativos. Eso nos dice que el Gremio se nutre de gente joven, con distintas trayectorias, y que no todos llegan por la vía académica. Dos de ellos están construyendo hogueras adultas, lo que también es importante, porque a veces hay artistas que solo se centran en las infantiles. Para nosotros, es una satisfacción ver que el Gremio sigue vivo, creciendo, y que Alicante sigue siendo una cantera de artistas.

¿Qué tendencias o estilos diría que se están viendo en las hogueras de este año?

Se mantienen mucho las simetrías, las repeticiones, los bustos, los colores llamativos... Son elementos que se repiten porque hay una influencia clara de lo que se premia o de lo que gusta a jurados y comisiones. Cada año vemos cómo se repiten fórmulas que funcionaron el año anterior. Las hogueras de los años 80 o 90 se ven cada vez menos. Todos hemos evolucionado: jurados, comisiones y artistas. Ahora hay una estética diferente, y eso se nota. Pero como digo siempre, son modas. Este año vemos unas cosas, el siguiente quizás veamos otras.

Rubio espera que el papel del artista de Hogueras sea más valorado, y no se quede «solo en los discursos». / Pilar Cortés

La verdad es que no mucho. Uno de los problemas que tenemos es el presupuesto. No hay dinero suficiente como para contar con colaboradores externos de otras disciplinas. Y también depende del gusto de cada artista y de las necesidades de su obra. Cada taller es libre de crear como quiera. Pero cuanto más se divide el trabajo entre diferentes personas, más difícil es que la hoguera mantenga una identidad de autor. Y, claro, cada colaborador también tiene que ganarse la vida. Por eso, en muchos casos, se intenta mantener el proceso lo más propio posible.

Es un tema complejo, porque cada artista piensa de una manera distinta. Lo que sí está claro es que vamos adaptándonos. Hace diez años nadie pensaba, por ejemplo, que una impresora 3D pudiera ayudarnos en nuestro trabajo, y ahora es algo habitual. Además, ya se están usando materiales que no provienen del petróleo, sino de componentes vegetales. Vamos viendo qué sale en el mercado y nos vamos adaptando. Nosotros no podemos crear materiales desde cero, dependemos de lo que desarrollan empresas, ingenierías o tecnologías aplicadas a la construcción... La sostenibilidad avanza, pero poco a poco, dependiendo de lo que tengamos disponible.

El reto principal es que se nos vea como parte esencial de la fiesta. El Gremio es una asociación de profesionales que sostienen el eje central de las Hogueras: la plantà en la calle. A veces parecemos la parte olvidada, y eso no puede ser. Necesitamos respeto mutuo entre artistas, comisiones y autoridades. La fiesta ha cambiado mucho en diez o treinta años, pero los artistas seguimos aquí. No venimos a quitar protagonismo, sino a aportar. Y es clave que eso lo entiendan todos, sobre todo las nuevas generaciones. Por eso también es importante que los niños visiten talleres, que conozcan el oficio, que vean cómo se crea una hoguera. Esa educación desde pequeños es la base del respeto a nuestra profesión.

Como te decía antes, estamos trabajando con programas como CTABRUS para diseño 3D, creación 2D, bocetos, etc. Eso permite que los propios artistas hagan todo el proceso, sin tener que depender de diseñadores externos. La idea es que el autor sea quien firma y quien materializa su obra de principio a fin.

El maestro mayor aplaude la incorporación al gremio de tres nuevos artistas este año. / Pilar Cortés

Estamos totalmente en contra. Desde el principio dijimos que era un paso atrás. Todo ha subido —proveedores, materiales, vida en general— y parece que en la fiesta vamos para atrás en lo económico. Se planteó como un colchón para que algunas comisiones respiren un poco, pero propusimos que no durara más de dos años. Y se aceptó. Así que esperamos que tenga un recorrido corto y se vuelva a trabajar con unos mínimos más dignos.

El objetivo principal es que el papel del artista no sea solo una frase en los discursos. Hay que hacer que se note de verdad. Que se valore nuestro trabajo, que se confíe en nosotros, que se cuente con nosotros. Queremos dinamizar el Gremio, hacer que siga creciendo y que tenga un papel claro en la cultura de la ciudad. Queremos que las hogueras sean las protagonistas, y que nuestros artistas reciban formación, confianza y apoyo. Ya lo estamos viendo: cada vez más fallas valencianas confían en artistas alicantinos, y cada vez hay más premios para ellos. El futuro pinta bien, pero hay que seguir trabajando. El camino es formación, unión y profesionalidad.