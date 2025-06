«La Ofrenda es el acto que más me emociona: es devoción, respeto y orgullo de ser alicantina»

Adriana Vico Melgar representa la esencia de una nueva generación festera: preparada, comprometida y profundamente conectada con las raíces de les Fogueres. A sus 24 años, combina su pasión por la educación —es graduada en Magisterio con mención en Pedagogía Terapéutica y máster en Innovación Educativa— con una entrega absoluta a las tradiciones alicantinas.

¿Cómo viviste el día de la Elección? ¿Te habías imaginado alguna vez ese momento?

El día de la Elección fue, sin duda, uno de los más emocionantes de mi vida. Cualquier alicantina que ama nuestra fiesta sueña con ese momento desde pequeña, pero nunca llegas a imaginar que, realmente, puedas ser tú la elegida. Es un instante que se vive con el corazón en la mano, lleno de nervios, ilusión y una emoción difícil de describir. Ser elegida entre tantas mujeres válidas, comprometidas y enamoradas de les Fogueres es un orgullo inmenso y un privilegio del que siempre estaré profundamente agradecida. En ese momento comprendí la responsabilidad que asumía, pero también sentí cómo se hacía realidad un sueño que llevaré conmigo para siempre.

¿Qué parte del cargo te ilusiona más ahora mismo? ¿Y cuál te impone más respeto?

Lo que más me ilusiona en este momento es tener la oportunidad de demostrar, durante todo un año, el sentimiento y el amor que tengo hacia nuestra fiesta y hacia nuestra ciudad, Alicante. Poder representar lo que significa ser alicantina y vivir nuestras tradiciones desde el corazón es un sueño hecho realidad. Esto también es lo que más respeto me impone, la gran responsabilidad que supone ser la máxima representante de les Fogueres. Sé que represento a toda una ciudad, a su historia, a su gente y a su esencia, y eso merece entrega, compromiso y, sobre todo, mucho respeto.

¿Cuál es tu relación personal con las Hogueras? ¿Hay alguna anécdota que te defina como festera?

Mis padres comenzaron a formar parte de la fiesta desde muy jóvenes. Se conocieron en una hoguera con trece años y desde ese momento han contribuido y trabajado de diferentes maneras. Cuando yo nací, nos vestían a mí y a mis primas para ofrendar, hasta que con ocho años me llegó el turno de ser Bellea Infantil. Tener la oportunidad de desfilar por las calles de Alicante con mi familia es el mejor recuerdo que tengo, y es lo que ha hecho que a día de hoy me sienta orgullosa de ser alicantina y foguerera.

En un año tan especial, ¿qué valores quieres transmitir?

Este año quiero transmitir, ante todo, respeto por nuestra fiesta, por quienes la han hecho grande con su trabajo y dedicación, por nuestras tradiciones y por cada persona que, de una forma u otra, la siente suya. También quiero transmitir cercanía, porque creo que este cargo no debe alejar, sino acercar. Me gustaría que cada niña y niño, cada foguerer, cada alicantino o alicantina que se cruce conmigo en el camino sienta que estoy ahí, compartiendo la emoción y el orgullo de ser parte de algo tan nuestro. Quiero que se vea que cada gesto, cada palabra y cada momento están guiados por el compromiso de representar a nuestra ciudad. No se trata solo de un cargo, sino de una forma de agradecer a Alicante todo lo que nos da, llevando siempre por delante el orgullo de pertenecer a ella.

Elige tres palabras que definan tu manera de vivir las Hogueras.

Compromiso, ilusión y dedicación. Compromiso con nuestras tradiciones y con quienes las han hecho crecer. Ilusión, porque cada momento es único y me emociona poder formar parte de esta fiesta que tanto significa para nuestra ciudad. Y dedicación, porque creo que solo desde el esfuerzo constante y el amor sincero se puede transmitir de verdad lo que representan las Hogueras para Alicante.

La Bellea del Foc define su manera de vivir las Hoguera con tres palabras: «compromiso, ilusión y dedicación». / Alex Domínguez

¿Cómo es el ritual de vestirte para un acto importante? ¿Hay alguna parte que vivas con especial emoción?

El ritual de vestirme para un acto importante es para mí un momento muy especial. No es solo ponerme un traje, es prepararme para representar con orgullo a mi ciudad y a nuestra fiesta. Cada paso tiene su significado y es un proceso que se vive con respeto, emoción y mucha ilusión. No hay uno más importante que otro, porque todos son especiales y forman parte de un conjunto lleno de simbolismo, tradición y emoción.

¿Qué acto dirías que es el que más te emociona?

El acto que más me emociona es la Ofrenda de Flores. Es un momento cargado de sentimiento, donde se mezcla la devoción, el respeto y el orgullo de ser alicantina. Poder ofrendar a nuestra Virgen del Remedio con el ramo en la mano y el corazón lleno de emoción es algo muy especial. Para mí, no es solo una tradición, es una forma de agradecer, de recordar y de sentirme aún más unida a mi ciudad. Es uno de los momentos más profundos y simbólicos que vivimos, y cada paso en ese recorrido está lleno de sentimiento y significado.

Si pudieras escribirte una carta a ti misma dentro de un año, cuando entregues el cargo, ¿qué te dirías?

Me centraría en decir que ha cumplido el sueño de aquella niña que, con los ojos llenos de admiración, miraba a la máxima representante de Alicante pensando: «Algún día, ojalá sea yo». Y lo fuiste. Tuviste la suerte y el honor de vivirlo y de ser tú quien ahora inspire esas mismas miradas llenas de ilusión. También diría que se sienta orgullosa, porque se centró en lo más importante: disfrutar siempre con una sonrisa y representando nuestra fiesta desde el respeto, viviendo cada momento con la emoción de quien sabe que está escribiendo una página irrepetible en su vida. Y aunque toque cerrar ese capítulo, lo llevaré siempre conmigo, porque fui parte de la historia de Alicante y eso ya es para siempre.

¿Qué opinas sobre la creación de la séptima categoría?

Creo firmemente que el arte efímero es la esencia y el corazón de nuestra fiesta, y por eso es fundamental ofrecer todos los recursos necesarios para que todas las hogueras puedan plantar y seguir dando vida a nuestras calles con creatividad y esfuerzo. La creación de la séptima categoría es un paso en esa dirección, una forma de apoyar y garantizar que nadie se quede fuera de lo que da sentido a las Hogueras. Sin embargo, también pienso que cada hoguera debe asumir el compromiso de seguir trabajando año tras año, apostando por la calidad, el crecimiento y la ilusión. No se trata solo de plantar, sino de mantener viva la llama del arte, de la tradición y del espíritu foguerer, buscando siempre avanzar, con esfuerzo y con orgullo, por y para nuestra fiestas.

¿Qué aspectos crees que se podrían mejorar o modernizar sin perder la esencia de les Fogueres?

Les Fogueres deben evolucionar al ritmo de la sociedad. La fiesta no es ajena a los cambios, y precisamente su grandeza está en saber adaptarse a las nuevas demandas sin perder su esencia. La esencia de les Fogueres permanece intacta y es por eso que no creo que haya ningún cambio que debamos realizar, pero debe convivir con una sociedad que evoluciona y que pide nuevas formas de vivir y participar en la fiesta. Adaptarse es una forma de seguir creciendo y de garantizar que nuestras tradiciones sigan siendo parte del presente y del futuro.

¿De qué manera crees que se podrían dar a conocer mejor les Fogueres?

A día de hoy, ya estamos dando pasos importantes para dar a conocer les Fogueres fuera de Alicante, como la jornada de convivencias que realizamos cada año en una ciudad diferente. Este tipo de iniciativas son fundamentales para que nuestra fiesta sea conocida, vivida y valorada por personas de otros lugares, mostrando no solo el aspecto visual, sino también el sentimiento y la tradición que la rodea. Todavía se puede seguir ampliando este tipo de actividades, explorando otras formas de difusión como colaboraciones con otras fiestas tradicionales de España o fuera de ella, o haciendo uso de la tecnología mediante la creación de experiencias digitales inmersivas que permitan a las personas vivir la magia de les Fogueres a distancia. La clave está en mantener ese vínculo cercano con otras comunidades, compartiendo lo que hace única a nuestra fiesta sin perder su identidad.

«Con Valentina, la Bellea del Foc Infantil, tengo una conexión muy especial», afirma Adriana Vico. / Alex Domínguez

¿Cómo ves el papel de la mujer festera hoy en día?

Actualmente, el papel de la mujer festera es fundamental y está plenamente valorado dentro de les Fogueres. Somos parte activa, comprometida y visible en cada uno de los ámbitos de la fiesta: desde la representación, la organización y la gestión, hasta el trabajo diario en las comisiones. Las mujeres no solo formamos parte de la tradición, sino que también somos motor de cambio, de esfuerzo y de ilusión. La fiesta debe seguir siendo un espacio inclusivo, donde cada persona, mujer u hombre, pueda aportar con libertad, respeto y orgullo su granito de arena para hacerla crecer. Porque la grandeza de les Fogueres se construye con el esfuerzo de todos y todas.

¿Cómo está siendo la relación con tus damas?

No he podido tener más suerte con ellas. Mis damas son mujeres festeras, comprometidas y con un amor inmenso por nuestra fiesta. Desde el primer momento hemos conectado, y estoy segura de que van a dar todo de sí mismas para representar con orgullo el cargo que nos han dado la oportunidad de llevar a cabo. Ellas son, sin duda, parte fundamental de esta experiencia. Compartir este año con personas que entienden la responsabilidad, pero también la emoción que conlleva, lo convierte todo en algo aún más especial. Su apoyo, su entrega y su alegría van a marcar mi camino, y sé que, juntas, viviremos un año inolvidable.

¿Y con Valentina?

Con Valentina, la Bellea del Foc Infantil, tengo una conexión muy especial. Desde el primer momento, su mirada me transmitió una dulzura que me llegó al corazón. A pesar de la diferencia de edad, hemos creado un vínculo muy bonito, basado en la complicidad, la cercanía y el cariño mutuo. Además, Valentina viene de una familia muy festera que conozco desde que soy pequeña, lo que hace que todo tenga un valor aún más emotivo para mí. Me hace inmensamente feliz que sea ella con quien comparto este año tan importante para las dos. Somos un apoyo constante la una para la otra, y vivir esta experiencia juntas, desde el respeto, la admiración y el cariño, la hace aún más inolvidable.